Alsace'a yapılan bu hamle, Jorgensen için kariyerini yeniden canlandırma adına kritik bir fırsat anlamına geliyor. Jorgensen, Mayıs 2025'te Chelsea'nin UEFA Konferans Ligi zaferinde ve aynı yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı. Geçen sezon dört farklı kulvarda 12 kez forma giymesine ve takımın iki yerel kupada da yarı finale yükselmesine yardımcı olmasına rağmen, birinci kaleci yerini Robert Sanchez'e kaptırdı. Strasbourg, Chelsea ile olan stratejik ortaklığından yararlanarak savunma hattını güçlendirdi.