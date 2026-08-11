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imago-sport-1074807193.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Çeviri:

Chelsea, kaleci Filip Jorgensen'in sezonluk kiralık anlaşmayla RC Strasbourg'a katılmasının ardından ayrılığını doğruladı

Transfers
F. Joergensen
Chelsea
Premier Lig
Strasbourg
1. Lig

Chelsea, kaleci Filip Jorgensen'in Ligue 1 ekibi RC Strasbourg'a bir sezonluk kiralık transferini tamamladığını doğruladı. 24 yaşındaki Danimarkalı milli oyuncu, Stamford Bridge'de A takım fırsatlarının azalmasının ardından düzenli forma şansı arayışıyla, satın alma opsiyonu içermeyen düz kiralık anlaşmayla 2026-27 sezonu için Fransa'ya gidiyor.

  • Chelsea kalecisi kiralık transferini tamamladı

    Chelsea, 24 yaşındaki kaleci Jorgensen'in satın alma opsiyonu olmadan bir sezonluğuna kiralık olarak Ligue 1 ekibi Strasbourg'a gittiğini resmen doğruladı. Danimarkalı file bekçisi, son bir yılda Stamford Bridge'de forma süresinin ciddi şekilde azalmasının ardından Fransa'ya gitmeyi tercih etti. Strasbourg, savunma hattını güçlendirmek için Avrupa'nın üst düzey liglerinde kendini kanıtlamış bir oyuncuyu kadrosuna katarak kaleci için harekete geçti.


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  • imago-sport-1077676194.jpgPro Sports Images

    Chelsea kiralık gönderme isteğini iletti

    Bu transfer, 2024 yazında Villarreal'den transfer olduktan sonra Chelsea formasıyla 36 maça çıkan Jorgensen için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Salı sabahı yayımlanan resmî açıklamada, Chelsea yönetimi kalecinin Fransa'daki macerasına tam destek verdi: "Filip'in Fransa'da geçireceği süre boyunca onu desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bol şans, Filip!"

  • Danimarkalı kaleci süre istiyor

    Alsace'a yapılan bu hamle, Jorgensen için kariyerini yeniden canlandırma adına kritik bir fırsat anlamına geliyor. Jorgensen, Mayıs 2025'te Chelsea'nin UEFA Konferans Ligi zaferinde ve aynı yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı. Geçen sezon dört farklı kulvarda 12 kez forma giymesine ve takımın iki yerel kupada da yarı finale yükselmesine yardımcı olmasına rağmen, birinci kaleci yerini Robert Sanchez'e kaptırdı. Strasbourg, Chelsea ile olan stratejik ortaklığından yararlanarak savunma hattını güçlendirdi.

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    Kulüpleri yeni sezonlar bekliyor

    Geçen sezon Ligue 1'i sekizinci sırada tamamlayan Strasbourg, yeni sezonuna 21 Ağustos'ta Marsilya deplasmanındaki zorlu maçla başlayacak. Bu arada Chelsea, 2026-27 Premier League sezonunun açılışını üç gün sonra Fulham'a karşı bir Londra derbisiyle yapacak. Jorgensen'den, rekabetçi sezon açılışı öncesinde kaleyi devralmak için Strasbourg kadrosuna hızlı şekilde uyum sağlaması beklenecek.

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