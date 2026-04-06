Chelsea Kadınlar Takımı'nın Tottenham Karşısındaki Oyuncu Puanları: İngiltere kalecisi Hannah Hampton'ın FA Cup çeyrek finalindeki büyük hatasının ardından, Veerle Buurman'ın beklenmedik golü onu utançtan kurtardı

Hafta ortasında Arsenal'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin hayal kırıklığını yaşayan Chelsea, bu maça iyi bir başlangıç yaptı ve ilk yarı bitmeden, Keira Walsh'un ortasını Kerr'in kafayla ağlara göndermesiyle iyi organize olmuş Tottenham savunmasını aşmayı başardı. Çok net fırsatlar yaratamasa da olumlu bir oyun sergileyen Blues'un hak ettiği bir goldu bu, ancak bu gol Spurs'un moralini bozmadı.

Konuk takım ilk yarıda birkaç parlak an yaşadı, özellikle iki kez Niamh Charles'ın iyi savunmasıyla engellendi, ancak ikinci yarı başladıktan sadece yedi dakika sonra Summanen'in serbest vuruşu Hampton'ı tamamen gafil yakalayarak beraberliği sağladı. Geniş bir açıdan ortalanacak gibi görünüyordu, ancak Finlandiya milli oyuncusu bunun yerine topu İngiltere kalecisinin üzerinden uçurarak maçı tamamen açan bir gol attı.

O andan itibaren her iki takım da bolca fırsat yakaladı. En büyük fırsatlar Chelsea'ye geldi; Kerr, Spurs ceza sahasında topu kaptığında gol atmalıydı ve Ellie Carpenter birkaç metre mesafeden boş kafayı kaçırdı, ancak Tottenham'ın da fırsatları vardı; Amanda Nilden, Hampton'dan belirsiz bir kurtarış kopardı, ardından Julie Blakstad boş kafayı çok uzağa gönderdi.

Maçın uzatmalara gideceği düşünülüyordu, ta ki Buurman ortaya çıkıp beklenmedik bir şekilde maçı kazandıran golü atana kadar. 19 yaşındaki oyuncu, yılbaşından sonra daha fazla fırsat bulmaya başladığından beri Chelsea savunmasında olağanüstü bir performans sergiledi ve son dakikalarda ileriye doğru ilerleyip topu bir savunma oyuncusunun yanından geçirdikten sonra üst köşeye göndererek, bitime sadece dört dakika kala Blues'a yeniden üstünlüğü kazandırdı.

Bu gol, takımını bir kez daha bu turnuvanın yarı finallerine taşıdı. Chelsea, Mart ayındaki Lig Kupası zaferinin ardından altı sezonda beşinci FA Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.

