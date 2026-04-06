Goal.com
Canlı
Buurman Hampton Kerr Chelsea
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Chelsea Kadınlar Takımı'nın Tottenham Karşısındaki Oyuncu Puanları: İngiltere kalecisi Hannah Hampton'ın FA Cup çeyrek finalindeki büyük hatasının ardından, Veerle Buurman'ın beklenmedik golü onu utançtan kurtardı

FEATURES

Hannah Hampton'ın utançtan kızarmasını, Veerle Buurman'ın muhteşem golü engelledi; Chelsea, Pazartesi günü Tottenham'ı 2-1 yenerek üst üste altıncı kez FA Cup yarı finaline yükseldi. Sam Kerr'in ilk yarıda attığı kafa golüyle Blues, son dört takım arasına girmeye çok yakındı, ancak Hampton, nadir görülen bir hatayla Eveliina Summanen'in serbest vuruşunu tamamen yanlış değerlendirdi. Ancak uzatmaların başlamasına az kala, etkileyici bir performans sergileyen Buurman devreye girdi. Bir savunma oyuncusunu geçtikten sonra muhteşem bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi ve maçın son dakikalarında Spurs'un kalbini kırdı.

Hafta ortasında Arsenal'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin hayal kırıklığını yaşayan Chelsea, bu maça iyi bir başlangıç yaptı ve ilk yarı bitmeden, Keira Walsh'un ortasını Kerr'in kafayla ağlara göndermesiyle iyi organize olmuş Tottenham savunmasını aşmayı başardı. Çok net fırsatlar yaratamasa da olumlu bir oyun sergileyen Blues'un hak ettiği bir goldu bu, ancak bu gol Spurs'un moralini bozmadı.

Konuk takım ilk yarıda birkaç parlak an yaşadı, özellikle iki kez Niamh Charles'ın iyi savunmasıyla engellendi, ancak ikinci yarı başladıktan sadece yedi dakika sonra Summanen'in serbest vuruşu Hampton'ı tamamen gafil yakalayarak beraberliği sağladı. Geniş bir açıdan ortalanacak gibi görünüyordu, ancak Finlandiya milli oyuncusu bunun yerine topu İngiltere kalecisinin üzerinden uçurarak maçı tamamen açan bir gol attı.

O andan itibaren her iki takım da bolca fırsat yakaladı. En büyük fırsatlar Chelsea'ye geldi; Kerr, Spurs ceza sahasında topu kaptığında gol atmalıydı ve Ellie Carpenter birkaç metre mesafeden boş kafayı kaçırdı, ancak Tottenham'ın da fırsatları vardı; Amanda Nilden, Hampton'dan belirsiz bir kurtarış kopardı, ardından Julie Blakstad boş kafayı çok uzağa gönderdi.

Maçın uzatmalara gideceği düşünülüyordu, ta ki Buurman ortaya çıkıp beklenmedik bir şekilde maçı kazandıran golü atana kadar. 19 yaşındaki oyuncu, yılbaşından sonra daha fazla fırsat bulmaya başladığından beri Chelsea savunmasında olağanüstü bir performans sergiledi ve son dakikalarda ileriye doğru ilerleyip topu bir savunma oyuncusunun yanından geçirdikten sonra üst köşeye göndererek, bitime sadece dört dakika kala Blues'a yeniden üstünlüğü kazandırdı.

Bu gol, takımını bir kez daha bu turnuvanın yarı finallerine taşıdı. Chelsea, Mart ayındaki Lig Kupası zaferinin ardından altı sezonda beşinci FA Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.

GOAL, Kingsmeadow'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (5/10):

    Birkaç iyi kurtarış yaptı ancak genel olarak kararsız görünüyordu ve Spurs'un golünde büyük bir hata yaptı.

    Ellie Carpenter (6/10):

    Sağ kanatta iyi bir maç çıkardı ancak birkaç metre mesafeden kafayı dışarı atarak Chelsea'ye öne geçme fırsatını kaçırdı.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    İkili mücadelelerde dik durdu ve top hakimiyetinde sağlamdı.

    Naomi Girma (7/10):

    Güçlü bir performans sergiledi ve 72 pas denemesinin sadece birinde isabetsiz kaldı.

    Niamh Charles (7/10):

    Aralık ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı ve çok iyi oynadı. İlk yarıda İngiltere'yi durdurmak için çok önemli bir blok yaptı, kısa süre sonra yine rakibi engelledi ve açılış golü de dahil olmak üzere birçok iyi hücumda rol aldı.

  • Eveliina Summanen Sjoeke Nusken Tottenham Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Orta saha

    Keira Walsh (7/10):

    Maçın geçiş aşamalarında zaman zaman biraz zorlandı ancak genel olarak iyi bir performans sergiledi. Topla çok iyiydi ve Kerr'in golü için muhteşem bir orta yaptı.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Topa çok fazla dokunamadı ama topun dışında çok çalıştı, birçok ikili mücadelede galip geldi ve Spurs'un oyununu bozdu.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Kanallardaki koşuları, Chelsea'nin hücumuna yeni bir boyut kattı ve Spurs'un her zaman ekstra bir şey düşünmesini sağladı.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Saldırı

    Alyssa Thompson (6/10):

    Maç boyunca inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Bazı parlak anları olsa da, zaman zaman oldukça sessiz kaldı.

    Sam Kerr (7/10):

    Karışık bir gün geçirdi. Skoru açtı ve top hakimiyetinde iyi işler yaptı, ancak Spurs'un beraberlik golünden kısa bir süre sonra yakaladığı büyük fırsatı değerlendirip en az bir gol daha atması gerekirdi.

    Lauren James (8/10):

    Chelsea'nin yaptığı her iyi şeyin merkezindeydi, oyunu yönlendirdi ve bolca gol fırsatı yarattı.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Veerle Buurman (8/10):

    Maçın 60. dakikasında Charles'ın yerine sol bek pozisyonuna geçti ve oyuna sorunsuz bir şekilde uyum sağladıktan sonra, maçın bitimine dört dakika kala galibiyet golünü attı.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Maçın son dakikalarında orta sahaya bolca enerji kattı ve oyuna girdikten birkaç dakika sonra yaptığı harika ortayı kimse tamamlayamadı.

    Sandy Baltimore (N/A):

    Maçın son dakikalarında pek top görmedi, ancak varlığı bile Spurs'un savunmasına ekstra bir endişe kaynağı oldu.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Bir gün önce rotasyon yapan Arsenal'in şok bir şekilde elenmesini izleyen teknik direktör, güçlü bir kadro sahaya sürdü ve sonuç istediği kadar net olmasa da iyi bir performans elde etti. 

