Lauren James Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Chelsea Kadınlar Takımı'nın Manchester United Karşısındaki Oyuncu Puanları: Tabii ki Lauren James olmalıydı! Lionesses'in süperstarı eski kulübünü bir kez daha alt üst ederek Blues'u Lig Kupası zaferine taşıdı

Pazar günü Chelsea'nin Kadınlar Lig Kupası'nı elinde tutmasında Lauren James'in muhteşem performansı ön plana çıktı. İngiltere milli takım oyuncusu, Manchester United'a bir kez daha kabus yaşatırken, onun golüne Aggie Beever-Jones'un fırsatçı vuruşu da eklenince Blues 2-0 galip geldi ve sezonun ilk kupasını kazandı. Fazla pozisyonun olmadığı sıkı geçen maçta, James'in soğukkanlı vuruşu maçı belirleyecek gibi görünüyordu, ancak Beever-Jones maçın son dakikalarında galibiyeti garantiledi ve sakatlıklarla boğuşan Chelsea'nin olağanüstü çabasını taçlandırdı.

United, Blues ile oynadığı son 16 karşılaşmada sadece bir kez galip gelmiş olarak bu maça çıktı; en son yenilgisini ise bir önceki maçta FA Cup beşinci turunda almıştı. Yine de Kırmızı Şeytanlar maçın başlarında daha iyi oynayan taraf oldu ve ikili forvet hattında yer alan Elisabeth Terland, boşlukları iyi değerlendirip fırsat bulur bulmaz şut çekerek Chelsea orta sahasına sürekli sorunlar çıkardı.

Geçen yılki finalde Man City'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu korumaya çalışan Sonia Bompastor'un takımı, bu fırtınayı atlattı ve 20. dakikada James, Dominique Janssen'in alışılmadık bir hatasını değerlendirerek ceza sahasına girdi ve Phallon Tullis-Joyce'u geçerek skoru 1-0'a getirdi. Bu, çocukluk kulübü Chelsea'ye dönmek için ayrıldığı United'a karşı son yedi maçında attığı altıncı gol oldu.

Alyssa Thompson, ilk yarı bitmeden skoru ikiye katlamak için büyük bir fırsat yakaladı. Sjoeke Nusken'in muhteşem pasıyla kaleye doğru ilerleyen Thompson'ın şutunu Maya Le Tissier muhteşem bir müdahaleyle engelledi. Bundan sonra United tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Terland'ın şutu direkten döndü ve Ellen Wangerheim yakın mesafeden bir şekilde golü kaçırdı.

Chelsea'nin savunmada yaşadığı eksiklikler göz önüne alındığında, Red Devils'ı uzak tutmak için iyi bir iş çıkardılar. Kaptan Millie Bright kadroda yoktu, Naomi Girma finalden bir gün önce sakatlandı ve Kadeisha Buchanan, Kasım 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de yer almasına rağmen sadece bir saat oynayabildi. Buchanan'ın yerine giren Nathalie Bjorn, oyuna girdikten birkaç dakika sonra gözyaşları içinde sahadan çıkınca ciddi bir kadro değişikliği yapmak zorunda kalınırken, United bu durumdan yararlanabileceğini düşünmüş olmalı.

Ancak Chelsea bu yıl en iyi performansını sergileyemese de, Kadınlar Süper Ligi’ndeki altı yıllık şampiyonluk serisi hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ererken ve sakatlıklar da takımı zayıflatacak bir hızla artmaya devam etse de, Bompastor’un Blues’unun hâlâ sahip olduğu bir şey var: karakter – hem de bolca. Bu nedenle, United'ın yedek kulübesinden hücum seçeneklerini artırabilen, seri golcü Lea Schuller ve iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fridolina Rolfo'ya başvurabilen bir takım olmasına rağmen, maçı bitiren ikinci golü atan Chelsea oldu. Beever-Jones, Hanna Lundkvist ile girdiği mücadeleden galip çıktı ve topu Tullis-Joyce'un yanından ağlara gönderdi.

GOAL, o gün Chelsea'nin kaptanı olan Erin Cuthbert'e, bu sezonun gidişatı göz önüne alındığında, bu finali kazanmanın takımı için ne anlama geleceğini sorduğunda, o oldukça iyimserdi. "Bu büyük bir mesaj olur," diye yanıtladı. "Takımın şu anki durumunu, ne kadar dirençli olduğumuzu ve kazanmanın bir yolunu bulma konusunda ne kadar yetenekli olduğumuzu gösterir ki bu, Chelsea takımının her zaman yaptığı şeydir." Şampiyonların bu zihniyeti burada da sergilendi ve hala kazanılacak iki kupa daha olduğu için, sezon bitmeden bu zihniyetin daha pek çok kez ön plana çıkması muhtemel.

GOAL, Ashton Gate'teki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  Sandy Baltimore Jess Park Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (7/10):

    Yakın mesafeden test edilmedi ancak zaman zaman zorlu olan zeminde United'ın kendisine attığı tüm şutları kurtardı.

    Lucy Bronze (8/10):

    Hem sağ bek hem de stoper olarak savunmada tam bir kaya gibiydi. 

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    ACL sakatlığından kurtulduktan sonra Kasım 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı ve pozisyon alışı ve zamanında müdahale etme becerisiyle deneyimini düzenli olarak sergilediği güçlü bir saat geçirdi.

    Veerle Buurman (8/10):

    Bu olağanüstü yetenekli genç oyuncudan yine inanılmaz derecede etkileyici bir performans.

    Sandy Baltimore (7/10):

    Savunmada United'ı tehlikeli bölgelerden uzak tutmak için mükemmel bir iş çıkardı ve aynı zamanda hücumu da iyi destekledi.

  Erin Cuthbert Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Orta saha

    Keira Walsh (7/10):

    İlk yarıda Terland'ın top çalma becerileriyle başa çıkmakta zorlandı, ancak ikinci yarıda ona hakim oldu ve United'ın hücumunu durdurmaya yardımcı oldu.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Walsh gibi, başlangıçta Terland'ı nasıl durduracağını bilemedi, ancak devre arasından sonra performansını artırdı. En iyi performansı değildi, ancak Chelsea'yi galibiyete taşımak için çok mücadele etti.

    Sjoeke Nusken (8/10):

    Bu sezon pek forma şansı bulamayan bir oyuncu için muhteşem bir performans sergiledi, ancak son maçlarda ne kadar değerli olduğunu kanıtladı. Thompson'a yaptığı muhteşem pasın ardından asist yapmalıydı ve Bjorn sakatlanarak oyundan çıktıktan sonra sağ bek pozisyonunda kusursuz bir performans sergiledi.

  Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Saldırı

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10):

    Son vuruşları tutarsızdı ama pes etmedi ve Beever-Jones'un golü için harika bir pas verdi.

    Lauren James (8/10):

    Ne olursa olsun topu elinde tutma yeteneği, rakip oyuncuları geçme konusundaki özgüveni ve oyunu okuma becerisi sayesinde, topu her aldığında United'a baş ağrısı yaşattı. Topa sahip olmadığı zamanlarda da çok çalıştı.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Topa çok fazla dokunamadı ama dokunduğunda bunu iyi değerlendirdi, birkaç fırsat yarattı ve ardından büyük bir teke tek şansı yakaladı, ancak Le Tissier ona yetişip şutunu engelledi. İlk yarıda oyundan çıktı.

  Chelsea v Manchester United - Subway Women's League Cup FinalGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Aggie Beever-Jones (7/10):

    İlk yarıda Thompson'ın yerine oyuna girdi ve United'a farklı bir boyut kattı. Golünde büyük bir azim gösterdi.

    Nathalie Bjorn (Yok):

    Bir saatin biraz üzerinde Buchanan'ın yerine girerek sakatlıktan dönüş yaptı, ancak birkaç dakika sonra önemsiz bir baldır sakatlığı geçirdikten sonra sahadan topallayarak çıkmak zorunda kaldı.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Topun olmadığı anlarda orta sahaya enerji kattı ve hücumda da tehlike yarattı.

    Lexi Potter (Yok):

    Maçın son dakikalarında oyuna girdi.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Sakatlıklar nedeniyle pek çok zorlukla karşılaştı ancak durumu idare etmek için elinden geleni yaptı. İlk yarıda oyuna girmesi şaşkınlık yarattı ancak Beever-Jones'un ikinci golü atmasıyla bu hamle karşılığını verdi.

