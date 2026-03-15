Chelsea Kadınlar Takımı'nın Manchester United Karşısındaki Oyuncu Puanları: Tabii ki Lauren James olmalıydı! Lionesses'in süperstarı eski kulübünü bir kez daha alt üst ederek Blues'u Lig Kupası zaferine taşıdı

United, Blues ile oynadığı son 16 karşılaşmada sadece bir kez galip gelmiş olarak bu maça çıktı; en son yenilgisini ise bir önceki maçta FA Cup beşinci turunda almıştı. Yine de Kırmızı Şeytanlar maçın başlarında daha iyi oynayan taraf oldu ve ikili forvet hattında yer alan Elisabeth Terland, boşlukları iyi değerlendirip fırsat bulur bulmaz şut çekerek Chelsea orta sahasına sürekli sorunlar çıkardı.

Geçen yılki finalde Man City'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu korumaya çalışan Sonia Bompastor'un takımı, bu fırtınayı atlattı ve 20. dakikada James, Dominique Janssen'in alışılmadık bir hatasını değerlendirerek ceza sahasına girdi ve Phallon Tullis-Joyce'u geçerek skoru 1-0'a getirdi. Bu, çocukluk kulübü Chelsea'ye dönmek için ayrıldığı United'a karşı son yedi maçında attığı altıncı gol oldu.

Alyssa Thompson, ilk yarı bitmeden skoru ikiye katlamak için büyük bir fırsat yakaladı. Sjoeke Nusken'in muhteşem pasıyla kaleye doğru ilerleyen Thompson'ın şutunu Maya Le Tissier muhteşem bir müdahaleyle engelledi. Bundan sonra United tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Terland'ın şutu direkten döndü ve Ellen Wangerheim yakın mesafeden bir şekilde golü kaçırdı.

Chelsea'nin savunmada yaşadığı eksiklikler göz önüne alındığında, Red Devils'ı uzak tutmak için iyi bir iş çıkardılar. Kaptan Millie Bright kadroda yoktu, Naomi Girma finalden bir gün önce sakatlandı ve Kadeisha Buchanan, Kasım 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de yer almasına rağmen sadece bir saat oynayabildi. Buchanan'ın yerine giren Nathalie Bjorn, oyuna girdikten birkaç dakika sonra gözyaşları içinde sahadan çıkınca ciddi bir kadro değişikliği yapmak zorunda kalınırken, United bu durumdan yararlanabileceğini düşünmüş olmalı.

Ancak Chelsea bu yıl en iyi performansını sergileyemese de, Kadınlar Süper Ligi’ndeki altı yıllık şampiyonluk serisi hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ererken ve sakatlıklar da takımı zayıflatacak bir hızla artmaya devam etse de, Bompastor’un Blues’unun hâlâ sahip olduğu bir şey var: karakter – hem de bolca. Bu nedenle, United'ın yedek kulübesinden hücum seçeneklerini artırabilen, seri golcü Lea Schuller ve iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fridolina Rolfo'ya başvurabilen bir takım olmasına rağmen, maçı bitiren ikinci golü atan Chelsea oldu. Beever-Jones, Hanna Lundkvist ile girdiği mücadeleden galip çıktı ve topu Tullis-Joyce'un yanından ağlara gönderdi.

GOAL, o gün Chelsea'nin kaptanı olan Erin Cuthbert'e, bu sezonun gidişatı göz önüne alındığında, bu finali kazanmanın takımı için ne anlama geleceğini sorduğunda, o oldukça iyimserdi. "Bu büyük bir mesaj olur," diye yanıtladı. "Takımın şu anki durumunu, ne kadar dirençli olduğumuzu ve kazanmanın bir yolunu bulma konusunda ne kadar yetenekli olduğumuzu gösterir ki bu, Chelsea takımının her zaman yaptığı şeydir." Şampiyonların bu zihniyeti burada da sergilendi ve hala kazanılacak iki kupa daha olduğu için, sezon bitmeden bu zihniyetin daha pek çok kez ön plana çıkması muhtemel.

