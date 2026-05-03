Kerr James Chelsea
Ameé Ruszkai

Chelsea Kadınlar Takımı'nın Leicester Maçı Puanları: Sam Kerr tarih yazdı! Forvet, Blues'un rekorlar kitabına adını yazdırırken, Lauren James ise Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek için muhteşem bir performans sergiledi

WSL Lig İlkbahar Serisi
Leicester City WFC - Chelsea FC Women
Sam Kerr, Pazar günü bir kez daha Chelsea'nin tarihine adını yazdırdı; Leicester City'yi 3-1 mağlup eden rahat galibiyete öncülük ederek, Blues'un gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağını kesinleştirdi. Sonia Bompastor'un takımı, Cumartesi günü Manchester United'ın Brighton'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından ilk üçte yer almayı garantilemek için sadece bir puana ihtiyaç duyuyordu, ancak Kadınlar Süper Ligi'nin son sırasındaki takıma karşı üstün bir performans sergileyerek üç puanı da aldı. Kerr, kulübün bu turnuvadaki tüm zamanların en golcü oyuncusu olduktan sonra Lauren James muhteşem bir çift gol attı.

Maçın ilk golü, saatte sadece 13 dakika kalmışken geldi; Niamh Charles’ın mükemmel ortasını Kerr, alt köşeye muhteşem bir vuruşla gönderdi. Geçen hafta Chelsea formasıyla Fran Kirby’nin WSL gol rekoruna eşitleyen Kerr, bu kafa vuruşuyla – turnuvadaki 92. maçında attığı 64. gol – eski takım arkadaşını geride bıraktı. Bu, Kerr için de çok uygun bir başarıydı, çünkü Londra'daki sözleşmesi sona yaklaşırken ABD'ye geri döneceği söylentileri dolaşan forvet için bu, WSL'deki son maçlarından biri olabilirdi.

Leicester, bu maça hafta ortasında Arsenal'e karşı aldığı 7-0'lık ağır yenilginin ardından çıktı. Bu yenilgi, takımın bu ayın sonlarında küme düşme play-off'unda WSL 2'nin üçüncü sıradaki takımı Charlton ile karşılaşacağını kesinleştirdi. Dolayısıyla Chelsea karşısında alınacak bir sonuç, kaderlerini değiştiremezdi, ancak Foxes bu hayati mücadeleden önce günleri sayarken, performanslarını iyileştirmek özgüven açısından önemliydi. Ancak, erken gol yedikten sonra morallerinin bozulması bir ölçüde anlaşılabilirdi ve James'in karşı koyamadıkları muhteşem performansı, morallerini daha da bozdu.

Diz sakatlığının ardından tam olarak iyileşip sahalara döndüğünden beri neredeyse her maçta öne çıkmasını sağlayan özgürlüğüyle sahada dolaşan James, Chelsea'yi Leicester savunmasının arkasına sokan pasları düzenli olarak oynuyordu. Ardından, ilk yarıda altı dakikalık bir sürede, iki güzel vuruşla devre bitmeden sonucu kesinleştirdi.

İlk golde, rakibini geçip ceza sahası kenarından üst köşeye muhteşem bir vuruş yaptı. İkinci gol de benzer bir mesafeden geldi; hassas serbest vuruşu, ağlara girerken üst direğin altını sıyırdı.

Leicester'ın bu maçtan alacağı bir ders vardı; zira Lucy Bronze, Chelsea kalesinde Hannah Hampton'ın yerine ilk 11'de sahaya çıkan Livia Peng'e kötü bir geri pas atmadan önce etrafını yeterince kontrol edemediği için Shannon O'Brien'a bir gol hediye etti. Foxes, bu sezon WSL'nin ilk beş takımıyla oynadıkları 10 maçta attıkları sadece üçüncü gol olan bu golle moral buldu ve maçın geri kalanında kalelerini cesurca savundular. Bompastor ise gelecek hafta Manchester City ile oynanacak FA Cup yarı finali öncesinde kadroda değişiklikler yaptı.

Chelsea, gerçekten gazı kökleselerdi daha ezici bir galibiyet alabilirdi, ancak teknik direktör için oyuncuların yönetimi öncelikliydi, zira ligi ilk üçte bitirme garantilendi. Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılmak zorunda kalmamak için ikinci sırada bitirmek ideal olurdu, ancak oldukça kötü geçen bir şampiyonluk savunmasının ardından, WSL'de asgari hedefine ulaşıldı; Lig Kupası da cebinde, FA Kupası da hala masada.

GOAL, King Power Stadyumu'ndaki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  Shannon O'Brien Kadeisha Buchanan Leicester Chelsea Women 2025-26

    Kaleci ve Savunma

    Livia Peng (6/10):

    Aslında, kendi kalesinden topu çıkarmak dışında yapacak hiçbir şeyi yoktu.

    Ellie Carpenter (8/10):

    Sağ kanatta büyük bir enerjiyle koşuşturdu ve özellikle hücumda çok katkı sağladı.

    Lucy Bronze (5/10):

    Genel olarak sağlam bir maç çıkardı, ancak Leicester'ın golünde yaptığı bariz hata maçı gölgeledi.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra etkileyici bir keskinlik sergilemeye devam ederek bir kez daha güçlü bir maç çıkardı.

    Niamh Charles (7/10):

    Sol kanatta baştan sona harika bir performans sergiledi; Kerr'in açılış golüne yaptığı mükemmel orta, bu performansın en önemli anıydı.

  Erin Cuthbert Chelsea 2025-26

    Orta saha

    Lexi Potter (7/10):

    Topu iyi taşıdı, ikili mücadelelerini kazandı ve nadir bir ilk 11 şansında top hakimiyetinde hatasızdı.

    Erin Cuthbert (7/10):

    45 dakikalık sağlam bir performans sergiledi, birçok ikili mücadelede galip geldi ve topla güzel anlar yaşattı.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Saha içinde geniş bir alanı kapladı ve topun olmadığı anlarda iyi koşular yaptı, ancak maçın başında yakaladığı büyük bir gol fırsatını mutlaka değerlendirmeliydi.

  Lauren James Chelsea Women 2025-26

    Saldırı

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10):

    Topa her dokunduğunda pozitif ve direktti, Chelsea'nin birçok hücum oyununda yer aldı.

    Sam Kerr (7/10):

    Golünü muhteşem bir şekilde attı ve topu rakibin ulaşamayacağı bir yere yönlendirerek galibiyete öncülük etti. Bunun dışında sessiz kaldı, ancak gerektiğinde etkili oldu.

    Lauren James (8/10):

    Maçı domine etti ve devre arasında oyundan çıkmadan önce iki muhteşem gol attı; gözü açıkça gelecek hafta Man City ile oynanacak FA Cup yarı final maçındaydı.

  Leicester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super League

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Bazen topu biraz gevşek tuttu, ancak bunun nedeni sık sık risk alıp pozisyon yaratmaya çalışmasıydı. Maçın son dakikalarında gol atmalıydı.

    Sandy Baltimore (6/10):

    İkinci yarıda oyuna girdi ve daha fazla gol atmak için yeterli olmasa da, hücuma taze bir enerji kattı.

    Aggie Beever-Jones (6/10):

    Altı haftalık bir aradan sonra sakatlığından dönerek bu maçta forma giydi ve parlak bir performans sergiledi; son üçte bir alanda güzel dokunuşlar yaptı ve iyi pozisyonlar aldı.

    Veerle Buurman (6/10):

    Chelsea maçı kazanırken, savunma hattına sorunsuz bir şekilde uyum sağladı.

    Alyssa Thompson (5/10):

    Çabalamadığından değil, ancak 60. dakikadan sonra oyuna girdikten sonra maça dahil olmakta zorlandı.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Gelecek hafta oynanacak önemli FA Cup yarı finali öncesinde oyuncularını iyi yönetti. Bazı önemli isimleri baştan dinlendirdi, rahat bir üstünlük sağlandıktan sonra James gibi ilk 11'de yer alan oyuncuları da dinlendirdi ve Beever-Jones gibi bir oyuncuyu da değerli dakikalar için oyuna soktu; tüm bunları yaparken de 3 puanı aldı.

