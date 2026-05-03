Chelsea Kadınlar Takımı'nın Leicester Maçı Puanları: Sam Kerr tarih yazdı! Forvet, Blues'un rekorlar kitabına adını yazdırırken, Lauren James ise Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek için muhteşem bir performans sergiledi

Maçın ilk golü, saatte sadece 13 dakika kalmışken geldi; Niamh Charles’ın mükemmel ortasını Kerr, alt köşeye muhteşem bir vuruşla gönderdi. Geçen hafta Chelsea formasıyla Fran Kirby’nin WSL gol rekoruna eşitleyen Kerr, bu kafa vuruşuyla – turnuvadaki 92. maçında attığı 64. gol – eski takım arkadaşını geride bıraktı. Bu, Kerr için de çok uygun bir başarıydı, çünkü Londra'daki sözleşmesi sona yaklaşırken ABD'ye geri döneceği söylentileri dolaşan forvet için bu, WSL'deki son maçlarından biri olabilirdi.

Leicester, bu maça hafta ortasında Arsenal'e karşı aldığı 7-0'lık ağır yenilginin ardından çıktı. Bu yenilgi, takımın bu ayın sonlarında küme düşme play-off'unda WSL 2'nin üçüncü sıradaki takımı Charlton ile karşılaşacağını kesinleştirdi. Dolayısıyla Chelsea karşısında alınacak bir sonuç, kaderlerini değiştiremezdi, ancak Foxes bu hayati mücadeleden önce günleri sayarken, performanslarını iyileştirmek özgüven açısından önemliydi. Ancak, erken gol yedikten sonra morallerinin bozulması bir ölçüde anlaşılabilirdi ve James'in karşı koyamadıkları muhteşem performansı, morallerini daha da bozdu.

Diz sakatlığının ardından tam olarak iyileşip sahalara döndüğünden beri neredeyse her maçta öne çıkmasını sağlayan özgürlüğüyle sahada dolaşan James, Chelsea'yi Leicester savunmasının arkasına sokan pasları düzenli olarak oynuyordu. Ardından, ilk yarıda altı dakikalık bir sürede, iki güzel vuruşla devre bitmeden sonucu kesinleştirdi.

İlk golde, rakibini geçip ceza sahası kenarından üst köşeye muhteşem bir vuruş yaptı. İkinci gol de benzer bir mesafeden geldi; hassas serbest vuruşu, ağlara girerken üst direğin altını sıyırdı.

Leicester'ın bu maçtan alacağı bir ders vardı; zira Lucy Bronze, Chelsea kalesinde Hannah Hampton'ın yerine ilk 11'de sahaya çıkan Livia Peng'e kötü bir geri pas atmadan önce etrafını yeterince kontrol edemediği için Shannon O'Brien'a bir gol hediye etti. Foxes, bu sezon WSL'nin ilk beş takımıyla oynadıkları 10 maçta attıkları sadece üçüncü gol olan bu golle moral buldu ve maçın geri kalanında kalelerini cesurca savundular. Bompastor ise gelecek hafta Manchester City ile oynanacak FA Cup yarı finali öncesinde kadroda değişiklikler yaptı.

Chelsea, gerçekten gazı kökleselerdi daha ezici bir galibiyet alabilirdi, ancak teknik direktör için oyuncuların yönetimi öncelikliydi, zira ligi ilk üçte bitirme garantilendi. Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılmak zorunda kalmamak için ikinci sırada bitirmek ideal olurdu, ancak oldukça kötü geçen bir şampiyonluk savunmasının ardından, WSL'de asgari hedefine ulaşıldı; Lig Kupası da cebinde, FA Kupası da hala masada.

GOAL, King Power Stadyumu'ndaki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...