Chelsea Kadınlar Takımı'nın Brighton Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Lexi Potter, bu ismi unutmayın! Lionesses'ın gelecek vaat eden oyuncusu, Hannah Hampton'ı zor durumdan kurtaran ilk WSL golünü atarken, Alyssa Thompson da hayati önem taşıyan galibiyette bir kez daha gol attı

Maç, Blues için pek iyi başlamadı. Çok sayıda oyuncunun yokluğu nedeniyle İngiltere’nin yıldızı Lucy Bronze, her zamanki sağ bek pozisyonu yerine yine stoper olarak sahaya çıkarken, Madison Haley ona her türlü sorunu yaşatıyordu. Nitekim Amerikalı oyuncu, Brighton’ı öne geçirebilecek iki erken fırsat yakaladı; ancak ilkinde Veerle Buurman’ın güçlü müdahalesi, ikincisinde ise Bronze’un iyi bir geri dönüşüyle bu fırsatlar engellendi.

Thompson erken bir aşamada skoru açtığında, ev sahibi takımın rahatlayacağı görünüyordu. Sol kanatta Lauren James ve Sandy Baltimore arasındaki güzel paslaşmalar, Baltimore'un ortasını yapmasına olanak sağladı ve Thompson, Chiamaka Nnadozie'nin arkasına güçlü bir kafa vuruşu yapmak için mükemmel bir pozisyon aldı. Ancak, Brighton'ın skoru eşitlemesi beş dakikadan az sürdü ve bu gol, biraz şanslı koşullarda gelmiş olsa da, hak ettikleri bir goldü. Carla Camacho bu kez Bronze'a baş ağrısı yaşattı, ancak Hannah Hampton'ın yön değiştiren şutun kendisine doğru gelmesi üzerine yaptığı yanlış değerlendirme de topun ağlara gitmesinde büyük rol oynadı.

Hampton için şanslı olan şey, yakında hem Chelsea'de hem de İngiltere milli takımında takım arkadaşı olabilecek bir oyuncu sayesinde utancından kurtulmasıydı. Blues formasıyla WSL'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki Potter, gol atmadan önce bile etkileyici bir ilk maç geçiriyordu, ancak Baltimore'un bir başka muhteşem ortasının ardından attığı sert şut, Chelsea altyapısından yetişen oyuncunun devre bitmeden takımının yeniden öne geçmesini sağlayarak inanılmaz bir an yaşamasına neden oldu.

Bundan sonra her iki takım için de pek fazla fırsat olmadı. Nnadozie, Aggie Beever-Jones'un şutunu iyi bir kurtarışla önlerken, Keira Walsh'un düşük vuruşu az farkla dışarı çıktı. Blues, Brighton'ın canlı hücumunu nasıl durduracağını buldu ve maçı bitirdi. Chelsea, WSL'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren ilk üç sıraya geri döndü ve dördüncü sıradaki Arsenal'in dört puan üzerinde yer alıyor, ancak Gunners'ın iki maçı eksik.

