Lexi Potter Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Chelsea Kadınlar Takımı'nın Brighton Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Lexi Potter, bu ismi unutmayın! Lionesses'ın gelecek vaat eden oyuncusu, Hannah Hampton'ı zor durumdan kurtaran ilk WSL golünü atarken, Alyssa Thompson da hayati önem taşıyan galibiyette bir kez daha gol attı

Alyssa Thompson'ın muhteşem kafa vuruşu ve Lexi Potter'ın Kadınlar Süper Ligi'ndeki ilk golü, Chelsea'nin Çarşamba günü Brighton'ı 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi potasında 4 puanlık bir avantaj elde etmesini sağladı. Artan sakatlık endişeleri nedeniyle Sonia Bompastor, yedek kulübesinde sadece iki deneyimli saha oyuncusu bulundurabildi ve Seagulls, Pazar günkü Lig Kupası finali zaferinin ardından kısa bir dinlenme süresiyle başa çıkarken, rakibine bolca endişe yaşattı. Ancak hafta sonu olduğu gibi, Chelsea tüm tecrübesini göstererek hayati bir galibiyet elde etti.

Maç, Blues için pek iyi başlamadı. Çok sayıda oyuncunun yokluğu nedeniyle İngiltere’nin yıldızı Lucy Bronze, her zamanki sağ bek pozisyonu yerine yine stoper olarak sahaya çıkarken, Madison Haley ona her türlü sorunu yaşatıyordu. Nitekim Amerikalı oyuncu, Brighton’ı öne geçirebilecek iki erken fırsat yakaladı; ancak ilkinde Veerle Buurman’ın güçlü müdahalesi, ikincisinde ise Bronze’un iyi bir geri dönüşüyle bu fırsatlar engellendi.

Thompson erken bir aşamada skoru açtığında, ev sahibi takımın rahatlayacağı görünüyordu. Sol kanatta Lauren James ve Sandy Baltimore arasındaki güzel paslaşmalar, Baltimore'un ortasını yapmasına olanak sağladı ve Thompson, Chiamaka Nnadozie'nin arkasına güçlü bir kafa vuruşu yapmak için mükemmel bir pozisyon aldı. Ancak, Brighton'ın skoru eşitlemesi beş dakikadan az sürdü ve bu gol, biraz şanslı koşullarda gelmiş olsa da, hak ettikleri bir goldü. Carla Camacho bu kez Bronze'a baş ağrısı yaşattı, ancak Hannah Hampton'ın yön değiştiren şutun kendisine doğru gelmesi üzerine yaptığı yanlış değerlendirme de topun ağlara gitmesinde büyük rol oynadı.

Hampton için şanslı olan şey, yakında hem Chelsea'de hem de İngiltere milli takımında takım arkadaşı olabilecek bir oyuncu sayesinde utancından kurtulmasıydı. Blues formasıyla WSL'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki Potter, gol atmadan önce bile etkileyici bir ilk maç geçiriyordu, ancak Baltimore'un bir başka muhteşem ortasının ardından attığı sert şut, Chelsea altyapısından yetişen oyuncunun devre bitmeden takımının yeniden öne geçmesini sağlayarak inanılmaz bir an yaşamasına neden oldu.

Bundan sonra her iki takım için de pek fazla fırsat olmadı. Nnadozie, Aggie Beever-Jones'un şutunu iyi bir kurtarışla önlerken, Keira Walsh'un düşük vuruşu az farkla dışarı çıktı. Blues, Brighton'ın canlı hücumunu nasıl durduracağını buldu ve maçı bitirdi. Chelsea, WSL'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren ilk üç sıraya geri döndü ve dördüncü sıradaki Arsenal'in dört puan üzerinde yer alıyor, ancak Gunners'ın iki maçı eksik.

GOAL, Kingsmeadow'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (5/10):

    Brighton'ın golünü bir daha görmek istemeyecektir. Dünya çapında bir kaleciden nadir görülen bir hata, ancak onun için şanslı bir şekilde pahalıya mal olmadı. En azından bundan sonra pek hata yapmadı.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Birkaç kez yakalandı, ancak orta saha oyuncusu için alışılmadık bir pozisyonda oldukça sağlam bir performans sergiledi ve çok yönlülüğünü kullanarak Chelsea'nin savunmadaki tüm sakatlıklarla başa çıkmasına yardımcı oldu.

    Lucy Bronze (7/10):

    Maçın başlarında zaman zaman Haley ve Camacho ile başa çıkmakta zorlandı, ancak kısa sürede her şeyi kontrol altına aldı ve savunmada birkaç önemli müdahale yaptı.

    Veerle Buurman (8/10):

    Değeri giderek artan genç oyuncudan yine çok sağlam bir performans. Maçın ilk dakikalarında Haley'i durdurmak için yaptığı büyük blok, gecenin gidişatını belirledi.

    Sandy Baltimore (8/10):

    Maç boyunca sol kanatta rakibe sorunlar çıkardı, James ile iyi bir uyum sergiledi ve her iki golün de kaynağı olan iki isabetli ortayı da dahil olmak üzere çok tehlikeli ortalar yaptı.

  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Orta saha

    Keira Walsh (7/10):

    Topa hakimiyetini korurken, aynı zamanda arkadaki takım arkadaşlarına pas atmak için hırslı bir oyun sergiledi. Birlikte fazla süre geçirmemiş olmalarına rağmen Potter ile iyi bir uyum yakaladı. 

    Lexi Potter (8/10):

    Chelsea için rüya gibi bir WSL ilk maçıydı. Topla harika oynadı, topun dışında da iyi hareketler sergiledi ve maçı kazandıran muhteşem bir gol attı.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Çok koştu ve çok çalıştı, ancak sıkı geçen maçta hücumda tam olarak etkili olamadı.

  • Aggie Beever-Jones Caitlyn Hayes Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Saldırı

    Alyssa Thompson (8/10):

    Maçın ilk golünü muhteşem bir kafa vuruşuyla attı ve tüm gece boyunca topun olmadığı yerlerdeki hareketleriyle Brighton savunmasını sürekli tetikte tuttu.

    Aggie Beever-Jones (7/10):

    Topun başında ve arkasında çok çalıştı ve tek gerçek şansı ile Nnadozie'yi harika bir kurtarışa zorladı. 

    Lauren James (8/10):

    Bütün gece sahada dolaşarak rakibe sorunlar çıkardı. Bir saat dolmadan oyundan çıkmadan önce Chelsea'nin en iyi oyunlarına düzenli olarak dahil oldu; Bompastor, önümüzdeki yoğun programı göz önünde bulundurarak bu kararı verdi.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2026Getty Images

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    ACL sakatlığından sonra sahalara dönme sürecinde 30 dakika daha forma giydi. Özellikle çekişmeli bir maçın ortasında stoper pozisyonuna yerleşmesine rağmen yine güçlü bir performans sergiledi.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Maçın 60. dakikasından sonra orta sahaya girerek Chelsea'nin maçı kontrol altına almasına yardımcı oldu.

    Chloe Sarwie (N/A):

    Maçın son dakikalarında bir kez daha sahaya çıktı ve oyuna girdikten saniyeler sonra fantastik bir kurtarma müdahalesi yaparak Chelsea'nin galibiyetini garantiledi.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Yine sakatlıklar nedeniyle elleri kolu bağlıydı, ancak yine de maçın başından itibaren Cuthbert ve maç sırasında James gibi oyunculara hayati önem taşıyan dinlenme fırsatları sunmayı başardı, aynı zamanda Potter'a harika bir fırsat verdi ve bir sonuç elde etti.

