Chelsea Aston Villa WSL 2025-26
Chris Burton

Çeviri:

Chelsea Kadınlar Takımı'nın Aston Villa Maçı Oyuncu Puanları: Sjoeke Nusken, hatalarla dolu Lucy Bronze'u, yedi golün atıldığı kaotik WSL maçında kurtardı

Lucy Bronze, Chelsea'nin Aston Villa ile oynadığı WSL karşılaşmasında kabus gibi bir maç geçirdi; ancak efsanevi Lionesses savunmacısı, 4-3 biten ve yedi golün atıldığı kaotik bir mücadelede Sjoeke Nusken'in kurtarışı sayesinde utançtan kurtuldu. Sam Kerr, Naomi Girma ve Lauren James de bu çalkantılı karşılaşmada Blues adına gol attı; bu sonuçla birlikte takımın şampiyonluk savunması henüz resmi olarak sona ermiş değil.

Maçın başlangıcından iki dakikadan az bir süre geçmişti ki, deplasman ekibi Villans, Batı Londra'da skoru açtı. Bronze'un yanlış bir kararla yaptığı yatay pas, Chasity Grant tarafından kolayca kesildi; Grant, ceza sahasına doğru koşusuna devam ederek yakın direğe gönderilen alçak bir ortanın ağlara gitmesini sağladı.

Chelsea bundan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi ve 20. dakikada Nusken'in Kerr'e attığı pası Avustralyalı forvet, ayakları yanlış pozisyonda olan Ellie Roebuck'u geçerek ağlara gönderdi.

Blues, üç dakika sonra öne geçti. Kısa bir köşe vuruşunun ardından, ABD Milli Takımı yıldızı Girma, James'in sert ortasına çok hafif bir dokunuş yaptı. Chelsea'nin 10 numarası, bundan dört dakika sonra sağ kanattan içeriye doğru kayarak 25 metreden sol ayağıyla attığı düşük vuruşla skora adını yazdırdı.

Villa, baskı altında ezilmek yerine, yarım saatin biraz üzerinde bir anda can simidi yakaladı. Kirsty Hanson, Bronze'un arkasından koşarak onu geçip sağdan gelen ortayı ağlara gönderdi. Hanson, 35. dakikada skoru eşitledi. Bronze'un kafası havaya yükseldi ve top İskoç forvete geri düştü; o da alt köşeye sert bir vole vurdu.

İkinci yarı başladıktan sonra Roebuck'un (daha sonra sakatlık geçirdikten sonra gözyaşları içinde sahayı terk eden) ayağına takılan Kerr'e, çok yakın bir ofsayt kararı nedeniyle penaltı verilmedi. Hanson ise uzak mesafeden çektiği şutun direk ve üst direk arasında kalmasıyla hat-trick'i tamamlamaya çok yaklaştı.

Altı sezon üst üste WSL şampiyonu olan Chelsea, maçın bitimine sekiz dakika kala nihayet galibiyete ulaştı. Kerr, topu akıllıca Nusken'in önüne indirdi ve Nusken, ceza sahası kenarından üst köşeye nokta atışı bir şut gönderdi.

GOAL, Kingsmeadow'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  Veerle Buurman Chelsea Aston Villa WSL 2025-26

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (5/10):

    Önündeki oyuncular tarafından acı verici bir şekilde savunmasız bırakılan İngiltere milli takım oyuncusu, yanından geçen şutlara karşı pek bir şey yapamadı.

    Ellie Carpenter (5/10):

    Sağ kanattan ileriye doğru koşular yaparak elinden geleni yaptı, ancak hücumda etkili bir katkı sağlayamadı ve savunmada pozisyonunu kaybetti.

    Naomi Girma (4/10):

    Chelsea, baskı altına her düştüğünde savunmasız görünüyordu, ancak Amerikalı oyuncu ilk WSL golünü atarak moral bulabilir.

    Lucy Bronze (3/10):

    Engin tecrübesine rağmen maç boyunca sakinliğini koruyamadı; yanlış paslar, yarım kalmış top uzaklaştırmalar ve kötü pozisyon alması, Villa'nın gollerine önemli ölçüde katkıda bulundu.

    Veerle Buurman (4/10)

    Villa'nın tehditlerinin çoğu sağ kanattan geldi ve Chelsea'nin Hollandalı bek oyuncusu, hücum eden vatandaşı Lynn Wilms'i durdurmakta zorlanarak zor anlar yaşadı.

  Sjoeke Nusken Chelsea Aston Villa WSL 2025-26

    Orta saha

    Keira Walsh (5/10):

    Çok daha fazlasını yapabilirdi, ancak Chelsea'yi ileriye taşımak için elinden geleni yaptı - bir kez isabetsiz bir şut attı.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Parlak bir yıldızdı; harika bir pasla Kerr'i Blues'un ilk golü için boş alana gönderdi ve ardından soğukkanlı bir vuruşla takımına üç puanı kazandırdı.

    Wieke Kaptein (4/10):

    Chelsea orta sahada kontrolü ele geçiremediği için maça hiçbir zaman tam olarak giremedi ve ikinci yarının başında oyundan alındı.

  Lauren James Chelsea Aston Villa WSL 2025-26

    Saldırı

    Alyssa Thompson (6/10):

    Maçın başında canlı bir görüntü sergiledi ve USWNT kanat oyuncusu Villa savunmasının arkasına sızmayı başardı, ancak maç ilerledikçe James ile düzenli olarak kanat değiştirirken performansı düştü.

    Lauren James (8/10):

    Bir kez daha Chelsea'nin yıldızı oldu ve her zaman fark yaratacak oyuncu gibi göründü; 2025-26 sezonundaki etkileyici istatistiklerine bir gol ve bir asist daha ekledi.

    Sam Kerr (7/10):

    Kasım ayından bu yana WSL'deki ilk, sezonun ise üçüncü golünü kaydetti. Akıllı bir vuruşla doğru pas aldığında neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi ve Nusken'in galibiyet golünü hazırladı.

  Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super League

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Erin Cuthbert (5/10):

    Blues, devre arasından sonra maça yeniden ivme kazandırmak için oyuna girdi, ancak ev sahibi takım, rakibin inatçı direnişi karşısında uzun süre zorlandı.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Sol kanattan tehlikeli bir orta yaptı; Thompson, altı metre mesafeden kafayla vurduğu topu daha iyi değerlendirmeliydi.

    Niamh Charles (5/10):

    Sakatlıktan sonra sahalara hoş bir dönüş yaptı ve ev sahibi taraftarlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla katkı sağlamayı umuyor.

    Lexi Potter (N/A):

    Uzatma dakikalarının sonlarında James'in yerine oyuna girdi.

    Sonia Bompastor (5/10):

    Chelsea'nin savunmasında neyin yanlış gittiğini açıklamakta zorlanacak, ancak takımının gösterdiği mücadele ruhundan olumlu yanları çıkaracaktır.

