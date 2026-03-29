Chelsea Kadınlar Takımı'nın Aston Villa Maçı Oyuncu Puanları: Sjoeke Nusken, hatalarla dolu Lucy Bronze'u, yedi golün atıldığı kaotik WSL maçında kurtardı

Maçın başlangıcından iki dakikadan az bir süre geçmişti ki, deplasman ekibi Villans, Batı Londra'da skoru açtı. Bronze'un yanlış bir kararla yaptığı yatay pas, Chasity Grant tarafından kolayca kesildi; Grant, ceza sahasına doğru koşusuna devam ederek yakın direğe gönderilen alçak bir ortanın ağlara gitmesini sağladı.

Chelsea bundan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi ve 20. dakikada Nusken'in Kerr'e attığı pası Avustralyalı forvet, ayakları yanlış pozisyonda olan Ellie Roebuck'u geçerek ağlara gönderdi.

Blues, üç dakika sonra öne geçti. Kısa bir köşe vuruşunun ardından, ABD Milli Takımı yıldızı Girma, James'in sert ortasına çok hafif bir dokunuş yaptı. Chelsea'nin 10 numarası, bundan dört dakika sonra sağ kanattan içeriye doğru kayarak 25 metreden sol ayağıyla attığı düşük vuruşla skora adını yazdırdı.

Villa, baskı altında ezilmek yerine, yarım saatin biraz üzerinde bir anda can simidi yakaladı. Kirsty Hanson, Bronze'un arkasından koşarak onu geçip sağdan gelen ortayı ağlara gönderdi. Hanson, 35. dakikada skoru eşitledi. Bronze'un kafası havaya yükseldi ve top İskoç forvete geri düştü; o da alt köşeye sert bir vole vurdu.

İkinci yarı başladıktan sonra Roebuck'un (daha sonra sakatlık geçirdikten sonra gözyaşları içinde sahayı terk eden) ayağına takılan Kerr'e, çok yakın bir ofsayt kararı nedeniyle penaltı verilmedi. Hanson ise uzak mesafeden çektiği şutun direk ve üst direk arasında kalmasıyla hat-trick'i tamamlamaya çok yaklaştı.

Altı sezon üst üste WSL şampiyonu olan Chelsea, maçın bitimine sekiz dakika kala nihayet galibiyete ulaştı. Kerr, topu akıllıca Nusken'in önüne indirdi ve Nusken, ceza sahası kenarından üst köşeye nokta atışı bir şut gönderdi.

