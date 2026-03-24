Çeşitli sakatlık ve kondisyon sorunları nedeniyle eksik kadroyla sahaya çıkan Chelsea, maçın yedinci dakikasında öne geçmeye çok yaklaştı. Lucy Bronze, sağ kanattan Alyssa Thompson’ı kaçırdı; Amerikalı kanat oyuncusu içe doğru kesip şutunu çekti, ancak top Laia Codina’ya çarparak direğe çarptı. Erken baskı devam etti; Lauren James, Codina’yı ekarte edip şut çekecek boşluk buldu, ancak birkaç saniye önce Thompson’ın vurduğu aynı direk, onun şutunu da engelledi.

Ancak oyunun gidişatına aykırı bir şekilde, Arsenal skoru açtı. Katie McCabe'nin serbest vuruşunda top Stina Blackstenius'un kafasına geldi ve Blackstenius, Erin Cuthbert ile Keira Walsh'un arasından girerek, çaresiz kalan Hannah Hampton'ı aşan bir kafa vuruşu yaptı.

Chelsea, 32. dakikada 2-0 geriye düştü. Düzgün bir paslaşmanın ardından Chloe Kelly, kaleye 25 metre mesafeden topu aldı ve şutunu Hampton'ın kollarının altından geçerek ağlara gönderdi.

Blues, devre bitmeden hemen önce bir gol daha attı. Kadeisha Buchanan'ın kafayla indirdiği top, kaleci Anneke Borbe'yi oyundan çıkardı ve Veerle Buurman, Codina'nın üzerinden yükselerek serbest vuruştan kafayla golü attı. Ancak hakem, Buurman'ın faul yaptığı gerekçesiyle düdüğü çaldı ve anlaşılmaz bir şekilde VAR, sahada inceleme yapılmasını gerektirecek bir neden görmedi, bu da saha kenarında bir kargaşaya neden oldu.

Maçın bitimine 25 dakika kala, Chelsea inanılmaz bir şekilde bir gol geriye geldi. Arsenal, bir köşe vuruşundan topu uzaklaştırdığını sanıyordu, ancak James 25 metre mesafeden ortaya çıktı ve zayıf olan sol ayağıyla yarı vuruş yarı şut karışımı muhteşem bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi.

Ancak bu rahatlama kısa sürdü, çünkü Arsenal avantajını tekrar ikiye çıkardı. Hızlı bir kontra atakta Buchanan, Blackstenius'a baskı yapmaya çalıştı, ancak Blackstenius topu Alessia Russo'ya aktardı ve Russo da topu ağlara gönderdi.

Chelsea farkı yeniden azaltmaya çalışırken James, uzak mesafeden attığı bir başka muhteşem şutla Borbe'yi zorlu bir kurtarışa zorladı; ayrıca bir köşe vuruşunda Buchanan'ın Arsenal kalecisine tekme atarak topu çizgiye zorla sokması üzerine bir gol daha faul nedeniyle iptal edildi. Diğer tarafta ise Johanna Rytting Kaneryd, Lotte Wubben-Moy'un şutunu kale çizgisinden kritik bir şekilde uzaklaştırdı ve karşılıklı ataklarla geçen ilk maç 3-1 sona erdi.

