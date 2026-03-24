Goal.com
Canlı
Chelsea Arsenal UWCL GFXGOAL

Çeviri:

Chelsea Kadınlar Takımı'nın Arsenal Maçı Oyuncu Puanları: Lauren James sihirli bir performans sergiledi ancak Hannah Hampton ve Keira Walsh'un hayal kırıklığı yaratan performansları nedeniyle Blues, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin eşiğine geldi

Player ratings
Chelsea FC Women
FEATURES
Arsenal Women - Chelsea FC Women
Women's Champions League
L. James
H. Hampton
K. Walsh

Chelsea'nin ilk Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanma hayalleri, çeyrek finalin ilk maçında ezeli rakibi ve son şampiyon Arsenal'e 3-1 yenildikten sonra pamuk ipliğine bağlı hale geldi. Her iki takımın da Kadınlar Süper Ligi'ndeki kötü gidişatı, Avrupa'daki performanslarının önemini daha da artırdı ve önümüzdeki hafta Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçına avantajlı giren taraf Arsenal oldu.

Çeşitli sakatlık ve kondisyon sorunları nedeniyle eksik kadroyla sahaya çıkan Chelsea, maçın yedinci dakikasında öne geçmeye çok yaklaştı. Lucy Bronze, sağ kanattan Alyssa Thompson’ı kaçırdı; Amerikalı kanat oyuncusu içe doğru kesip şutunu çekti, ancak top Laia Codina’ya çarparak direğe çarptı. Erken baskı devam etti; Lauren James, Codina’yı ekarte edip şut çekecek boşluk buldu, ancak birkaç saniye önce Thompson’ın vurduğu aynı direk, onun şutunu da engelledi.

Ancak oyunun gidişatına aykırı bir şekilde, Arsenal skoru açtı. Katie McCabe'nin serbest vuruşunda top Stina Blackstenius'un kafasına geldi ve Blackstenius, Erin Cuthbert ile Keira Walsh'un arasından girerek, çaresiz kalan Hannah Hampton'ı aşan bir kafa vuruşu yaptı.

Chelsea, 32. dakikada 2-0 geriye düştü. Düzgün bir paslaşmanın ardından Chloe Kelly, kaleye 25 metre mesafeden topu aldı ve şutunu Hampton'ın kollarının altından geçerek ağlara gönderdi.

Blues, devre bitmeden hemen önce bir gol daha attı. Kadeisha Buchanan'ın kafayla indirdiği top, kaleci Anneke Borbe'yi oyundan çıkardı ve Veerle Buurman, Codina'nın üzerinden yükselerek serbest vuruştan kafayla golü attı. Ancak hakem, Buurman'ın faul yaptığı gerekçesiyle düdüğü çaldı ve anlaşılmaz bir şekilde VAR, sahada inceleme yapılmasını gerektirecek bir neden görmedi, bu da saha kenarında bir kargaşaya neden oldu.

Maçın bitimine 25 dakika kala, Chelsea inanılmaz bir şekilde bir gol geriye geldi. Arsenal, bir köşe vuruşundan topu uzaklaştırdığını sanıyordu, ancak James 25 metre mesafeden ortaya çıktı ve zayıf olan sol ayağıyla yarı vuruş yarı şut karışımı muhteşem bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi.

Ancak bu rahatlama kısa sürdü, çünkü Arsenal avantajını tekrar ikiye çıkardı. Hızlı bir kontra atakta Buchanan, Blackstenius'a baskı yapmaya çalıştı, ancak Blackstenius topu Alessia Russo'ya aktardı ve Russo da topu ağlara gönderdi.

Chelsea farkı yeniden azaltmaya çalışırken James, uzak mesafeden attığı bir başka muhteşem şutla Borbe'yi zorlu bir kurtarışa zorladı; ayrıca bir köşe vuruşunda Buchanan'ın Arsenal kalecisine tekme atarak topu çizgiye zorla sokması üzerine bir gol daha faul nedeniyle iptal edildi. Diğer tarafta ise Johanna Rytting Kaneryd, Lotte Wubben-Moy'un şutunu kale çizgisinden kritik bir şekilde uzaklaştırdı ve karşılıklı ataklarla geçen ilk maç 3-1 sona erdi.

GOAL, Emirates'teki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-CHELSEAAFP

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (4/10):

    Chelsea'yi sarsan ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmemek için aşmaları gereken büyük bir engel oluşturan Kelly'nin uzun mesafeli şutunu daha iyi kurtarmalıydı.

    Lucy Bronze (7/10):

    Deneyimi ve kalitesiyle maça çok ince bir etki yaptı; her an nerede pozisyon alması gerektiğini ve kimi oyuna sokması gerektiğini ustaca biliyordu.

    Naomi Girma (6/10):

    Cesur paslarıyla Arsenal'in savunmasını açmaya çalışmaktan çekinmedi. Bompastor kadroyu değiştirirken, kanat oyuncusu Rytting Kaneryd'in yerine oyuna girdi.

    Kadeisha Buchanan (5/10):

    Maçın başında yaşadığı hamstring sakatlığı korkusunu aşarak 90 dakika boyunca mücadele etti. Yüksek baskı yaparak Blackstenius'u oyuna dahil ederek Russo'ya Arsenal'in üçüncü golünü atma fırsatı verdi. Maçın sonlarında attığı gol, şutunun Borbe'nin karnına isabet etmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.

    Veerle Buurman (6/10):

    İlk Chelsea golü, ilk yarı bitmeden önce son derece sert bir hakem ve VAR kararıyla acımasızca reddedildi; görünüşe göre Codina ile itişip kakıştığı için cezalandırıldı. Maçı stoper olarak tamamladı.

    • Reklam
  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Keira Walsh (4/10):

    Arsenal'in ilk golüne yol açan Blackstenius'u kontrol edemedi; Russo ise sık sık Chelsea'nin 6 numaralı oyuncusunun arkasında boşluklar buldu.

    Erin Cuthbert (5/10):

    Enerjik bir şekilde sahada koştu, topu geri kazandı ve tek başına yaptığı presle fırsatlar yarattı. Topa sahipken o kadar etkili değildi. Kaptein ile değiştirildi.

    Sjoeke Nusken (5/10):

    O da benzer şekilde sahanın her köşesinde aktifti. Ancak Arsenal üstünlük kurduğunda, Chelsea'nin üç orta saha oyuncusu da oyunu sakinleştirmek için gereken soğukkanlılıktan yoksundu.

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Saldırı

    Alyssa Thompson (7/10):

    Chelsea'nin her iki kanatta da parlayan yıldızı, hızını ve çevikliğini iyi kullanarak Arsenal'i zorladı ve paniğe sevk etti. Şutu direkten dönerek ilk golü kaçırması şanssızlıktı.

    Lauren James (8/10):

    İnanılmaz yetenekli bir futbolcu ve sahadaki en iyi oyuncuydu. Arsenal kalesinin üst köşesine attığı golden önce bile son üçte bir alanda göz alıcı bir performans sergiledi.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Kanat oyuncusu olarak açık oyunda maça etki edemedi ve Rytting Kaneryd'in oyuna girmesinin ardından sol bek pozisyonuna kaydırıldı.

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Johanna Rytting Kaneryd (6/10):

    Girma'nın yerine oyuna girerek hücuma taze bir soluk getirdi ve Baltimore'dan daha dengeli bir oyun sergiledi.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Maçın sonlarında Cuthbert'in yerine oyuna girdi.

    Sonia Bompastor (6/10):

    Kadro eksikliği nedeniyle fazla manevra alanı bulamadı, ancak Chelsea genel olarak iyi oynadı. Bununla birlikte, yarı finale ulaşmak için önlerinde zorlu bir mücadele var.

WSL Lig İlkbahar Serisi
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Aston Villa Women crest
Aston Villa Women
AVL