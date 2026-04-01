Goal.com
Canlı
Alyssa Thompson Chelsea HICGetty Images

Çeviri:

Chelsea Kadınlar Takımı'nın Arsenal Karşısındaki Oyuncu Puanları: Alyssa Thompson, muhteşem bir performans sergilemesine rağmen gol vuruşlarında başarısız olunca, Blues Şampiyonlar Ligi'nde YİNE mağlup oldu

Player ratings
Chelsea FC Women
A. Thompson
Women's Champions League
FEATURES
Chelsea FC Women - Arsenal Women

Chelsea, Çarşamba günü çeyrek finalin rövanş maçında Arsenal'i 1-0 mağlup etmesine rağmen, toplamda 3-1'lik dezavantajı telafi edemeyerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden elendi. The Blues, geçen hafta Emirates Stadyumu'nda aldığı yenilginin ardından kendine çok zor bir görev yüklemişti ve Avrupa'daki bir başka başarısız kampanyanın sorumlusu, kale önündeki verimsizliğiydi.

Sonia Bompastor’un takımı, skoru eşitlemeye çalışmak için maça hızlı bir başlangıç yaptı. Erin Cuthbert'in kanattaki Ellie Carpenter'a yaptığı mükemmel pasın ardından sağ bek Sjoeke Nusken'e ortaladı, ancak onun şutu 7. dakikada az farkla dışarıya gitti. Alyssa Thompson da ilk yarının ilerleyen dakikalarında iki kez gole yaklaştı; ceza sahası kenarında topun birkaç kez sekmesinin ardından şutunu dışarıya attı, ardından sol kanattan içeri girip şutunu üstten dışarıya attı.

İkinci yarıda, Nusken orta sahadan savunmayı parçalayan bir pasla Arsenal'in savunmasını açtıktan sonra Sam Kerr, Daphne van Domselaar'ı birçok zor kurtarıştan ilkine zorladı.

Maçın bitimine yaklaşık 10 dakika kala, Stina Blackstenius'un kafayla attığı golle Arsenal maçı kesin olarak kazandığını sandı, ancak gol VAR kontrolü sonucunda ofsayt nedeniyle iptal edildi. Chelsea hemen karşı atağa çıktı ve Nusken'in kafası birkaç santim dışarıya çıkarken golü kaçırdı, ardından Lauren James'in şutu Van Domselaar tarafından uzaklaştırıldı ve Veerle Buurman yakın mesafeden gelen topu bir şekilde gole çeviremedi.

Van Domselaar, Nusken'in sert kafa vuruşunu parmak uçlarıyla direğe çarptırarak muhteşem kurtarışlarına bir yenisini ekledi, ancak Nusken, maçın bitimine 90 saniye kala Kerr'in geriye doğru pasından gelen topu düşük bir vuruşla Arsenal'in direncini kırdı. Ancak bu, çok az ve çok geç oldu, çünkü Bompastor maçın son saniyelerinde itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü ve Blues elendi.

GOAL, Stamford Bridge'de yaşanan heyecan verici gecede Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (6/10):

    Arsenal'in hücum yapma ihtiyacı olmadığı için, çok olağanüstü bir şey yapmasına gerek kalmadan oldukça rutin kurtarışlar yaptı. 

    Ellie Carpenter (7/10):

    Her fırsatta sağ kanattan ileriye doğru koşarak rakip savunmada sayı üstünlüğü yarattı. Chelsea'nin en iyi hücum hareketlerinin çoğunda Avustralyalı oyuncu yer aldı. 

    Lucy Bronze (7/10):

    Stoper olarak maça başladı ve bu büyük maça hazır görünüyordu; birçok top kapma mücadelesini hızlı bir şekilde kazandı ve sakin bir şekilde oyunu kurdu. 

    Kadeisha Buchanan (6/10):

    Charles'ın yerine oyuna girmeden önce Russo ve Blackstenius'u iyi bir şekilde durdurdu.

    Veerle Buurman (6/10): 

    Savunmada neredeyse hiç zorlanmadı ve Chelsea'nin gol peşinde olduğu son dakikalarda kendini oyuna kattı, arka direkte topu yakaladıktan sonra çok net bir fırsatı kaçırdı.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Orta saha

    Keira Walsh (6/10):

    İlk maçta Arsenal tarafından kolayca geçilmesinin ardından ikinci maçta daha iyi bir performans sergiledi. Maçın sonlarında Kaptein ile değiştirildi.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Bir kez daha enerji dolu bir şekilde sahada koştu. Baltimore'da daha dinç bir oyuncu ile değiştirildi.

    Sjoeke Nusken (8/10):

    Her yerdeydi. Chelsea'nin en net fırsatlarını yaratan isim oldu ve asist yapamaması şanssızlıktı, ancak en azından son dakikada gol attı.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Saldırı

    Lauren James (6/10):

    Sağ kanatta maça başladıktan sonra serbest bir rol üstlendi. İzlemesi keyifliydi, ancak bu maçta büyük ölçüde etkisiz kaldı.

    Sam Kerr (6/10):

    Chelsea kadrosuna yeni döndüğü için hala ritmini bulamadı. İkinci yarının başında dikkat çeken bir şut çekti ancak Van Domselaar bu şutu iyi bir şekilde kurtardı. Uzatma dakikalarında Nusken'e asist yaptı.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Bu çift maçın 180 dakikası boyunca, özellikle de ikinci maçın ilk yarısında mükemmel oynadı ve Arsenal savunmasına defalarca hücum etme fırsatını değerlendirdi. Ancak, kendi yarattığı fırsatları gole çeviremedi.

  Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Sandy Baltimore (6/10):

    Cuthbert'ın yerine oyuna giren oyuncu, ancak maçın son dakikalarında etkili olmaya başladı.

    Niamh Charles (6/10):

    Buchanan'ın yerine girerek hücumda faydalı bir destek oldu.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Walsh'ın yerine oyuna son dakikalarda girdi.

    Sonia Bompastor (6/10):

    Chelsea, iki maçta da iyi bir performans sergilemesine rağmen, gol vuruşlarındaki yetersizlik nedeniyle mağlup oldu. 1-0'lık skorla Thompson'a faul yapılmadığını şikayet ederken kendini kaybetti ve kırmızı kart gördü.

