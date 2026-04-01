Chelsea Kadınlar Takımı'nın Arsenal Karşısındaki Oyuncu Puanları: Alyssa Thompson, muhteşem bir performans sergilemesine rağmen gol vuruşlarında başarısız olunca, Blues Şampiyonlar Ligi'nde YİNE mağlup oldu

Sonia Bompastor’un takımı, skoru eşitlemeye çalışmak için maça hızlı bir başlangıç yaptı. Erin Cuthbert'in kanattaki Ellie Carpenter'a yaptığı mükemmel pasın ardından sağ bek Sjoeke Nusken'e ortaladı, ancak onun şutu 7. dakikada az farkla dışarıya gitti. Alyssa Thompson da ilk yarının ilerleyen dakikalarında iki kez gole yaklaştı; ceza sahası kenarında topun birkaç kez sekmesinin ardından şutunu dışarıya attı, ardından sol kanattan içeri girip şutunu üstten dışarıya attı.

İkinci yarıda, Nusken orta sahadan savunmayı parçalayan bir pasla Arsenal'in savunmasını açtıktan sonra Sam Kerr, Daphne van Domselaar'ı birçok zor kurtarıştan ilkine zorladı.

Maçın bitimine yaklaşık 10 dakika kala, Stina Blackstenius'un kafayla attığı golle Arsenal maçı kesin olarak kazandığını sandı, ancak gol VAR kontrolü sonucunda ofsayt nedeniyle iptal edildi. Chelsea hemen karşı atağa çıktı ve Nusken'in kafası birkaç santim dışarıya çıkarken golü kaçırdı, ardından Lauren James'in şutu Van Domselaar tarafından uzaklaştırıldı ve Veerle Buurman yakın mesafeden gelen topu bir şekilde gole çeviremedi.

Van Domselaar, Nusken'in sert kafa vuruşunu parmak uçlarıyla direğe çarptırarak muhteşem kurtarışlarına bir yenisini ekledi, ancak Nusken, maçın bitimine 90 saniye kala Kerr'in geriye doğru pasından gelen topu düşük bir vuruşla Arsenal'in direncini kırdı. Ancak bu, çok az ve çok geç oldu, çünkü Bompastor maçın son saniyelerinde itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü ve Blues elendi.

