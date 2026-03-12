Getty Images Sport
Chelsea Kadın Takımı'nın kahramanı Guro Reiten, duygusal bir videoda NWSL takımı Gotham FC'ye transferini doğruladı
Blues'a duygusal bir veda
Chelsea'nin resmi internet sitesinde yayınlanan videoda gözyaşları içinde veda mesajı yayınlayan Reiten, "Her şeyin bir sonu vardır ve bu da benim Chelsea'deki sonum. Geçmişte ve şu anda forma giyen tüm oyunculara, anılar, inişler, çıkışlar için teşekkür ederim... Sizinle aynı sahayı paylaşmak benim için bir onurdu ve burada kurduğum dostlukları sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım" dedi.
Blues taraftarlarına dokunaklı bir övgü
Taraftarlara doğrudan seslenen Reiten, şunları ekledi: "Chelsea taraftarlarına, bu kulübü özel kılanın sizler olduğunu umarım biliyorsunuzdur; yıllar boyunca bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için size ne kadar teşekkür etsem azdır ve kalbimde her zaman özel bir yeriniz olacak. Bu rozeti takmak ve sizi temsil etmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktı, bu yüzden teşekkürler ve hoşça kalın."
Gotham yönetimi 'olağanüstü' transferi övüyor
Chelsea'den ayrılması duygusal olsa da, Reiten'in Gotham FC'deki geleceği parlak görünüyor. Reiten, kulübün resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, "Gotham FC'ye katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve bu fırsat için minnettarım" dedi. "Gotham, son birkaç yılda özel bir şey inşa etti ve burada açık bir hırs var. Takımın başarısı için elimden gelen her şeyi yapmak, öğrenmek ve çok çalışmak için sabırsızlanıyorum."
Genel menajer Yael Averbuch West bu transferi överek, "Guro olağanüstü kalitede bir oyuncu... Onun deneyimi takımımıza değerli bir liderlik getirecek" dedi.
Chelsea efsanesinin tartışmasız rakamları
Reiten, altı WSL şampiyonluğu, dört FA Kupası ve üç Lig Kupası olmak üzere toplam 13 kupa ile Chelsea'den bir kulüp efsanesi olarak ayrılıyor. Blues formasıyla 207 maçta 59 gol ve 44 asist kaydeden Reiten, NWSL'de yeni bir maceraya hazırlanırken, dönüştürücü bir figür olarak bıraktığı miras tartışmasız bir gerçek olarak kalıyor.
