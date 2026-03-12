Goal.com
Canlı
Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
خالد محمود

Çeviri:

Chelsea Kadın Takımı'nın kahramanı Guro Reiten, duygusal bir videoda NWSL takımı Gotham FC'ye transferini doğruladı

Chelsea Kadınlar Takımı'nın kahramanı Guro Reiten, NWSL takımı Gotham FC'ye transfer oldu ve Londra'nın batısında geçirdiği efsanevi yedi yıllık kariyerine son verdi. 31 yaşındaki Norveçli oyuncu, Chelsea ile olan sözleşmesi bu yaz sona erdikten sonra kalıcı olacak bir kiralık sözleşmeyle Gotham'a katıldı. Gotham ile 2029 yılına kadar kulüpte kalmasını öngören bir ön sözleşme imzaladı.

  • Blues'a duygusal bir veda

    Chelsea'nin resmi internet sitesinde yayınlanan videoda gözyaşları içinde veda mesajı yayınlayan Reiten, "Her şeyin bir sonu vardır ve bu da benim Chelsea'deki sonum. Geçmişte ve şu anda forma giyen tüm oyunculara, anılar, inişler, çıkışlar için teşekkür ederim... Sizinle aynı sahayı paylaşmak benim için bir onurdu ve burada kurduğum dostlukları sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım" dedi.

    • Reklam
  • Chelsea FC v West Ham United - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Blues taraftarlarına dokunaklı bir övgü

    Taraftarlara doğrudan seslenen Reiten, şunları ekledi: "Chelsea taraftarlarına, bu kulübü özel kılanın sizler olduğunu umarım biliyorsunuzdur; yıllar boyunca bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için size ne kadar teşekkür etsem azdır ve kalbimde her zaman özel bir yeriniz olacak. Bu rozeti takmak ve sizi temsil etmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktı, bu yüzden teşekkürler ve hoşça kalın."

  • Gotham yönetimi 'olağanüstü' transferi övüyor

    Chelsea'den ayrılması duygusal olsa da, Reiten'in Gotham FC'deki geleceği parlak görünüyor. Reiten, kulübün resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, "Gotham FC'ye katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve bu fırsat için minnettarım" dedi. "Gotham, son birkaç yılda özel bir şey inşa etti ve burada açık bir hırs var. Takımın başarısı için elimden gelen her şeyi yapmak, öğrenmek ve çok çalışmak için sabırsızlanıyorum."

    Genel menajer Yael Averbuch West bu transferi överek, "Guro olağanüstü kalitede bir oyuncu... Onun deneyimi takımımıza değerli bir liderlik getirecek" dedi.

  • Chelsea FC v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Chelsea efsanesinin tartışmasız rakamları

    Reiten, altı WSL şampiyonluğu, dört FA Kupası ve üç Lig Kupası olmak üzere toplam 13 kupa ile Chelsea'den bir kulüp efsanesi olarak ayrılıyor. Blues formasıyla 207 maçta 59 gol ve 44 asist kaydeden Reiten, NWSL'de yeni bir maceraya hazırlanırken, dönüştürücü bir figür olarak bıraktığı miras tartışmasız bir gerçek olarak kalıyor.

ABD 1
Boston Legacy FC crest
Boston Legacy FC
BOL
Gotham FC crest
Gotham FC
GOT
WSL Cup
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
0