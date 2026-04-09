Chelsea, Josh Acheampong'un 2025-26 sezonunda neredeyse hiç forma giymemiş olmasına rağmen onu satmayı reddediyor

Mevcut durum, Acheampong’un eski teknik direktörü Enzo Maresca’dan aldığı övgülerle tam bir tezat oluşturuyor. 2025 yılının Nisan ayında Legia Varşova karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından İtalyan teknik direktör, genç oyuncunun taktiksel esnekliğine duyduğu hayranlığı gizlememişti.

Maresca o zamanlar, "Bu gece aşık olduğum isim Josh Acheampong'du" demişti. "Çünkü bana göre potansiyel olarak bu kulüp ve genel olarak futbol için harika bir oyuncu, bir yıldız oyuncu olabilir. İyi bir oyuncu, farklı pozisyonlarda oynayabileceğini ve başarılı olabileceğini gösterir."

"O, bek olarak iyiydi, orta saha olarak iyiydi, stoper olarak iyiydi. Yani mesele, 'evet, ben o pozisyonda oynarım ve sadece o pozisyonda' demek değil. Eğer iyi bir oyuncuysan, farklı pozisyonlarda oynayabilirsin."