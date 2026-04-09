Chelsea, Josh Acheampong'un 2025-26 sezonunda neredeyse hiç forma giymemiş olmasına rağmen onu satmayı reddediyor
Blues yönetimi, akademi mezunu konusunda taviz vermiyor
Chelsea, Acheampong'un mevcut kadrodaki marjinal rolüne rağmen, oyuncunun kalıcı olarak ayrılmasına izin verme niyetinde değil. Daily Express'e göre, 19 yaşındaki oyuncu yaz ve kış transfer dönemlerinde büyük ilgi görmüş olsa da, kulüp onun "transfer edilemez" bir varlık olduğunu savunuyor. İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, yılbaşından bu yana ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Kulübün savunma hattındaki istikrarsızlığa rağmen, yönetim kadrosu, oyuncunun potansiyelinin yüksek olduğunu ve kârlı bir satış yerine sabır gösterilmesini gerektirdiğini düşünüyor.
Maresca’nın coşkulu övgüsü ile gerçeklik
Mevcut durum, Acheampong’un eski teknik direktörü Enzo Maresca’dan aldığı övgülerle tam bir tezat oluşturuyor. 2025 yılının Nisan ayında Legia Varşova karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından İtalyan teknik direktör, genç oyuncunun taktiksel esnekliğine duyduğu hayranlığı gizlememişti.
Maresca o zamanlar, "Bu gece aşık olduğum isim Josh Acheampong'du" demişti. "Çünkü bana göre potansiyel olarak bu kulüp ve genel olarak futbol için harika bir oyuncu, bir yıldız oyuncu olabilir. İyi bir oyuncu, farklı pozisyonlarda oynayabileceğini ve başarılı olabileceğini gösterir."
"İyi bir oyuncu, farklı pozisyonlarda oynayabileceğini ve başarılı olabileceğini gösterir. O, bek olarak iyiydi, orta saha olarak iyiydi, stoper olarak iyiydi. Yani mesele, 'evet, ben o pozisyonda oynarım ve sadece o pozisyonda' demek değil. Eğer iyi bir oyuncuysan, farklı pozisyonlarda oynayabilirsin."
Chelsea'nin tutumu karşısında hayal kırıklığına uğrayan ilginç taraflar
Bayern ve Crystal Palace, transfer talepleri reddedilen kulüpler arasında yer alıyor. Palace, Acheampong’u Marc Guehi’nin ideal halefi olarak görüyordu; Bayern ise onu savunma hattı için çok yönlü bir yedek seçenek olarak değerlendiriyordu. Ancak Chelsea yönetimi, oyuncunun bazı maçlarda dünya çapındaki forvetleri etkisiz hale getirirken gösterdiği potansiyele odaklanmış durumda. Kulübün satışa yanaşmamasının ardında, Liverpool karşısında sergilediği dominant performans ve Nottingham Forest'a attığı kritik gol gibi parladığı anların hatırası yatıyor. Stamford Bridge'deki karar vericiler için, bu parlak anlar, Liam Rosenior yönetiminde son zamanlarda forma şansı bulamamış olmasını gölgede bırakıyor.
Genç savunma oyuncusu için bir dönüm noktası
A takıma giden yolun daha da kalabalıklaşacağı görülüyor. Chelsea, Jeremy Jacquet’yi Liverpool’a kaptırmasının ardından bu yaz deneyimli bir stoper transferine öncelik vermiş görünüyor. Sağ bek pozisyonlarını Reece James ve Malo Gusto’nun işgal etmesi nedeniyle, Acheampong’un çok yönlülüğü ilk 11’e geri dönmesinin tek yolu olabilir.
Chelsea şu anda Premier League'de altıncı sırada ve Pazar günü Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Acheampong'un maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor ancak yıl başından bu yana ligde sadece altı maça çıktı.