Kulaklıklar çıkarıldıktan sonra, Video Yardımcı Hakem Andrew Kitchen'ın Oliver'la doğrudan konuşamıyorsa görevini nasıl etkili şekilde yapacağına dair önemli bir sorun hemen ortaya çıktı. Bir hakemin belirli bir pozisyonu VAR'a anlatabilmesi, modern hakemlik protokolünün temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle Kitchen, doğrudan hakemin saatine gönderilen mesajları kullanan bir yedek sistem üzerinden çalışmayı sürdürmek zorunda kaldı. Ayrıca video hakemi, alternatif bir telsiz bağlantısı aracılığıyla Bramall'la iletişim kurabiliyordu. Bu da VAR'ın, video görüntülerine dair tamamen kendi görsel değerlendirmesine dayanarak gerekli kontrolleri yapmak zorunda olduğu anlamına geliyordu.