AFP
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Chelsea ile Brighton arasındaki maçta Premier League hakemleri, son yirmi yılda ilk kez telsiz kulaklıklarını kullanmadı
Stamford Bridge'de nadir görülen bir teknolojik kesinti
BBC Sport'a göre, Oliver Stamford Bridge'deki maçın ikinci yarısına iletişim ekipmanı olmadan çıktı. Chelsea Brighton'ı 4-3 mağlup ederken, Premier League hakem ekibi, bunun son yirmi yılda ilk kez yaşandığına inanılan bir durumda telsiz olmadan çalışmak zorunda kaldı.
Hakemler daha önce batarya paketleri ya da iletişim bağlantılarıyla ilgili sorunlar yaşamıştı, ancak bu tamamen benzersiz bir senaryoydu. Durumun tamamen çözülemez olduğuna karar veren Oliver, yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring ile dördüncü hakem Tom Bramall, görevlerini doğrudan sözlü iletişim olmadan yapmak zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Seyirci gürültüsü hakem iletişim sistemlerini aksatıyor
Temel sorun, standart ses filtreleme teknolojisindeki ciddi bir arızadan kaynaklandı. Sistemde son derece yüksek taraftar gürültüsünün filtrelenemediği bildirildi; bu da Oliver ile yardımcılarının birbirlerine ne söylediklerini net şekilde duymalarını neredeyse imkânsız hale getirdi.
Normal şartlarda taraftarların tezahüratları, bağırışları ve şarkıları gelişmiş kulaklıklar tarafından bastırılır ve bu sayede saha genelinde net iletişim sağlanır. Pazar günü bu kritik özellik devre dışı kalınca, hakem ekibinin teknolojiyi tamamen bırakıp kalan çılgın dakikaları yönetmek için bütünüyle geleneksel hakemlik yöntemlerine başvurmaktan başka seçeneği kalmadı.
VAR, benzeri görülmemiş iletişim kesintisine uyum sağlıyor
Kulaklıklar çıkarıldıktan sonra, Video Yardımcı Hakem Andrew Kitchen'ın Oliver'la doğrudan konuşamıyorsa görevini nasıl etkili şekilde yapacağına dair önemli bir sorun hemen ortaya çıktı. Bir hakemin belirli bir pozisyonu VAR'a anlatabilmesi, modern hakemlik protokolünün temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.
Bu nedenle Kitchen, doğrudan hakemin saatine gönderilen mesajları kullanan bir yedek sistem üzerinden çalışmayı sürdürmek zorunda kaldı. Ayrıca video hakemi, alternatif bir telsiz bağlantısı aracılığıyla Bramall'la iletişim kurabiliyordu. Bu da VAR'ın, video görüntülerine dair tamamen kendi görsel değerlendirmesine dayanarak gerekli kontrolleri yapmak zorunda olduğu anlamına geliyordu.
- Getty Images Sport
Premier League hakemleri için sırada ne var?
Premier League, bu teknolojik arızayı gelecekteki maçlarda benzer iletişim aksaklıklarının yeniden yaşanmamasını sağlamak için büyük olasılıkla inceleyecek. Teknik ekiplerin, bir sonraki maç haftası öncesinde ekipman üzerinde kapsamlı testler yapması bekleniyor. Bu arada Oliver ve hakem ekibindeki diğer görevliler, önlerindeki yurt içi ve Avrupa’daki maç görevlerine hazırlanacak ve bir dahaki sefere sahaya çıktıklarında standart iletişim setlerinin tamamen çalışır durumda olmasını kuşkusuz umacak.
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