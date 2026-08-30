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Çeviri:

Chelsea ile Brighton arasındaki maçta Premier League hakemleri, son yirmi yılda ilk kez telsiz kulaklıklarını kullanmadı

M. Oliver
Chelsea - Brighton & Hove Albion
Chelsea
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Hakem Michael Oliver ve yönetim ekibi, pazar günü Chelsea ile Brighton arasında oynanan Premier League maçının ikinci yarısında telsiz iletişim kulaklıklarını kullanmayı bırakmak zorunda kaldı. Gürültü engelleme sistemindeki teknik bir sorun nedeniyle hakemler, Stamford Bridge'deki bu nefes kesen karşılaşmanın son 45 dakikasında eski usul yöntemlere başvurmak zorunda kaldı.

  • Stamford Bridge'de nadir görülen bir teknolojik kesinti

    BBC Sport'a göre, Oliver Stamford Bridge'deki maçın ikinci yarısına iletişim ekipmanı olmadan çıktı. Chelsea Brighton'ı 4-3 mağlup ederken, Premier League hakem ekibi, bunun son yirmi yılda ilk kez yaşandığına inanılan bir durumda telsiz olmadan çalışmak zorunda kaldı.

    Hakemler daha önce batarya paketleri ya da iletişim bağlantılarıyla ilgili sorunlar yaşamıştı, ancak bu tamamen benzersiz bir senaryoydu. Durumun tamamen çözülemez olduğuna karar veren Oliver, yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring ile dördüncü hakem Tom Bramall, görevlerini doğrudan sözlü iletişim olmadan yapmak zorunda kaldı.

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    Seyirci gürültüsü hakem iletişim sistemlerini aksatıyor

    Temel sorun, standart ses filtreleme teknolojisindeki ciddi bir arızadan kaynaklandı. Sistemde son derece yüksek taraftar gürültüsünün filtrelenemediği bildirildi; bu da Oliver ile yardımcılarının birbirlerine ne söylediklerini net şekilde duymalarını neredeyse imkânsız hale getirdi.

    Normal şartlarda taraftarların tezahüratları, bağırışları ve şarkıları gelişmiş kulaklıklar tarafından bastırılır ve bu sayede saha genelinde net iletişim sağlanır. Pazar günü bu kritik özellik devre dışı kalınca, hakem ekibinin teknolojiyi tamamen bırakıp kalan çılgın dakikaları yönetmek için bütünüyle geleneksel hakemlik yöntemlerine başvurmaktan başka seçeneği kalmadı.

  • VAR, benzeri görülmemiş iletişim kesintisine uyum sağlıyor

    Kulaklıklar çıkarıldıktan sonra, Video Yardımcı Hakem Andrew Kitchen'ın Oliver'la doğrudan konuşamıyorsa görevini nasıl etkili şekilde yapacağına dair önemli bir sorun hemen ortaya çıktı. Bir hakemin belirli bir pozisyonu VAR'a anlatabilmesi, modern hakemlik protokolünün temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

    Bu nedenle Kitchen, doğrudan hakemin saatine gönderilen mesajları kullanan bir yedek sistem üzerinden çalışmayı sürdürmek zorunda kaldı. Ayrıca video hakemi, alternatif bir telsiz bağlantısı aracılığıyla Bramall'la iletişim kurabiliyordu. Bu da VAR'ın, video görüntülerine dair tamamen kendi görsel değerlendirmesine dayanarak gerekli kontrolleri yapmak zorunda olduğu anlamına geliyordu.

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    Premier League hakemleri için sırada ne var?

    Premier League, bu teknolojik arızayı gelecekteki maçlarda benzer iletişim aksaklıklarının yeniden yaşanmamasını sağlamak için büyük olasılıkla inceleyecek. Teknik ekiplerin, bir sonraki maç haftası öncesinde ekipman üzerinde kapsamlı testler yapması bekleniyor. Bu arada Oliver ve hakem ekibindeki diğer görevliler, önlerindeki yurt içi ve Avrupa’daki maç görevlerine hazırlanacak ve bir dahaki sefere sahaya çıktıklarında standart iletişim setlerinin tamamen çalışır durumda olmasını kuşkusuz umacak.

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