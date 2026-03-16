Chelsea için bir darbe daha! Reece James yeni bir sakatlık geçirdi ve uzun süre sahalardan uzak kalacak
James'in sezonu kas problemi nedeniyle kesintiye uğradı
The Athletic'in ilk kez bildirdiği üzere, James, Cumartesi günü Stamford Bridge'de Newcastle United'a karşı 1-0 yenildikleri maçta 90 dakikayı tamamlamasına rağmen yine hamstring sakatlığıyla karşı karşıya; ayrıca geçen Çarşamba günü Paris Saint-Germain'e karşı 5-2 yenildikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da 90 dakika sahada kalmıştı. James, rövanş maçı öncesinde Pazartesi günü yapılan açık antrenmana katılmadı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Baş antrenör Liam Rosenior, Pazartesi günü basına vereceği demeçte James'in durumu hakkında bilgi verecek. İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel ise Cuma günü basına vereceği demeçte bu haberden duyduğu hayal kırıklığını dile getirecek.
James için 10. farklı hamstring sakatlığı
James, 2020'den bu yana toplamda 10 farklı hamstring sakatlığı geçirdi. Sağ bek, profesyonel kariyeri boyunca sakatlık ve kondisyon sorunları nedeniyle şimdiden toplam 136 maçı kaçırdı.
Chelsea ve James, oyuncunun sakatlıklara özellikle yatkın olduğunu göz önünde bulundurarak, son birkaç sezondur oyuncunun yükünü azaltmak için yoğun çaba sarf etti. Bu son sakatlığından önce, 2025-26 sezonunda sadece beş maçta forma giyememişti.
Bu sezon sakatlıklarla boğuşan tek Chelsea oyuncusu James değil; ofansif orta saha oyuncusu Cole Palmer da çeşitli sorunlar nedeniyle birçok maçı kaçırmak zorunda kaldı. Palmer, 2024'te uluslararası bir turnuvada ve ardından geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı için 2023'ten bu yana tam bir sezon arası tatilin tadını çıkaramayan birkaç Blues yıldızından biri.
Kendi altyapısından yetişen kahraman için yeni sözleşme
Geçen hafta James, Chelsea ile altı yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve fiziksel kondisyonu açısından daha iyi bir durumda olduğunu hissettiğini belirtti.
"Şu anda gerçekten çok iyi durumdayım, vücudum iyi hissediyor. Haftada iki veya üç maç düzenli olarak oynuyorum ve elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya ve doğru olanı yapmaya çalışıyorum," dedi.
"Bu kulüpte yetiştiğim için, oynamak istediğim tek kulüp burasıydı. Burada önemli kupalar kazandım. Neden sözleşmemi uzatmayayım ki? Burası benim evim, ailem burada. Kulüp, tekrar düzenli olarak kupa kazanma yolunda ilerliyor ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu yüzden hâlâ buradayım ve sözleşmemi yeniledim.
"Bu kulüp benim evim, sevdiğim ve olmak istediğim yer. Para her şey değildir. Mutluluk ve olmak istediğim yer benim için daha önemli ve burada kazanmak istiyorum, burada kazanacağız."
Chelsea, sezonu kurtarmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya
Chelsea, saha içinde ve dışında çalkantılı bir hafta geçirdi. PSG karşısında Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri muhtemelken, hafta sonu alınan sonuçlar sonucunda Premier Lig tablosunda altıncı sıraya gerilediler ve şu anda üçüncü sıradaki Manchester United'ın altı puan gerisindeler.
Uluslararası maç arası öncesinde Cumartesi günü Everton deplasmanına çıkacak olan takım, 4 Nisan'da FA Cup çeyrek finalinde League One'da mücadele eden Port Vale'yi evinde ağırlayacak. Bu maç, Blues'un bu sezon kupa kazanması için en gerçekçi şansı.
Bu arada, Premier Lig Pazartesi günü erken saatlerde, Roman Abramovich'in sahibi olduğu dönemde mali düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea'ye akademi transfer yasağı ve ağır para cezası verildiğini doğruladı. Ancak kulüp, A takım transferleri konusunda sadece ertelenmiş bir ceza aldı ve puan düşürme cezasıyla karşı karşıya kalmayacak. FA'nın soruşturması ise devam ediyor.
