Chelsea için bir darbe daha! Reece James yeni bir sakatlık geçirdi ve uzun süre sahalardan uzak kalacak

Geçen hafta James, Chelsea ile altı yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve fiziksel kondisyonu açısından daha iyi bir durumda olduğunu hissettiğini belirtti.

"Şu anda gerçekten çok iyi durumdayım, vücudum iyi hissediyor. Haftada iki veya üç maç düzenli olarak oynuyorum ve elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya ve doğru olanı yapmaya çalışıyorum," dedi.

"Bu kulüpte yetiştiğim için, oynamak istediğim tek kulüp burasıydı. Burada önemli kupalar kazandım. Neden sözleşmemi uzatmayayım ki? Burası benim evim, ailem burada. Kulüp, tekrar düzenli olarak kupa kazanma yolunda ilerliyor ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu yüzden hâlâ buradayım ve sözleşmemi yeniledim.

"Bu kulüp benim evim, sevdiğim ve olmak istediğim yer. Para her şey değildir. Mutluluk ve olmak istediğim yer benim için daha önemli ve burada kazanmak istiyorum, burada kazanacağız."