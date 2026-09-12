Getty Images Sport
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Chelsea, Hull City yenilgisinin ardından savunmada istenmeyen 65 yıllık rekora imza attı
Blues için istenmeyen bir savunma çöküşü
talkSPORT'a göre Hull City, Stamford Bridge'de sinir bozucu geçen bir öğleden sonra Chelsea'nin kırılgan savunmasını gözler önüne serdi ve Londra ekibini tarihindeki kasvetli bir dönüm noktasına mahkum etti. Mohamed Belloumi'nin 28. dakikadaki eşitlik golü, Chelsea'nin ligde gol yemeden tamamlayamadığı maç serisini 20'ye çıkardı; bu, kulübün son 65 yıldaki en uzun kalesini gole kapatamama serisi oldu.
Cumartesi günü Stamford Bridge'de Hull ile 2-2 berabere kalınması, Chelsea adına bir başka kasvetli dönüm noktasını da kesinleştirdi ve savunmada direnç görmek için çaresiz bekleyen taraftarların hayal kırıklığını daha da artırdı. Üstelik Chelsea, ligin ilk dört maçının her birinde en az iki gol yedi; bu, son on yılda görülmeyen bir savunma çöküşü.
- Getty Images Sport
Erken dönem vaatleri Stamford Bridge'de sönüyor
Geçen hafta sonu Arsenal'a karşı alınan yenilgiyi geride bırakmaya kararlı olan Xabi Alonso'nun ekibi, maça acımasız bir niyetle başladı. Chelsea hemen önde baskı kurdu ve konuk ekibi kendi yarı sahasına hapsetti, yedinci dakikada Morgan Rogers'ın Konstantinos Tzolakis'i mağlup etmesiyle öne geçti. Ancak Chelsea'nin erken yakaladığı ivme, savunmadaki pahalı hatalar nedeniyle kısa sürede dağıldı. Jorrel Hato, kendi ceza sahası içindeki seken topu yanlış değerlendirdi ve Belloumi'ye eşitlik golünü hediye etti. Cezayirli kanat oyuncusu kısa süre sonra bir kez daha sahneye çıktı ve Levi Colwill'e çarpan şutuyla Hull'u öne geçirdi.
Bir başka darbeyle karşı karşıya kalan Chelsea, yenilgiden kaçınmak için devre arasının ardından geri döndü. Chelsea cevap golü için yüklendi ve sonunda Joao Pedro'nun Cole Palmer'ın hazırladığı pozisyonda topu ağların çatısına göndermesiyle 2-2'lik beraberliği alarak bir puanı kurtardı.
Alonso, Chelsea’nin performansını eleştirdi
Bu sezon tüm kulvarlarda sahasındaki üç maçın ikisinde kalesinde üç gol gören Chelsea, teknik direktörünü sonucun ardından hiç memnun etmeyen tanıdık zaaflar sergiledi. Son düdüğün ardından BBC Sport'a konuşan eski Bayer Leverkusen teknik direktörü şöyle dedi: "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanmak istiyorduk. Özellikle öne geçtiğimizde performansın bazı bölümleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşamalıyız. Beraberlik golünde fazla yumuşak kaldık. Çok daha iyisini yapabiliriz. 15 ila 20 dakika iyi oynamak yeterli değil. 90 dakika boyunca en üst seviyede olmanız gerekiyor. Bazen o momentumu ve yoğunluğu koruyamıyoruz. Kesinlikle daha fazlasını yapabilirdik çünkü fırsatlar yakaladık."
Savunmadaki sorunlarının ötesinde Chelsea, galibiyeti kapmak için maçın son bölümündeki kontrolünü değerlendirmekte de zorlandı. Mücadelenin yapısını ve üç puanı alma fırsatlarının kaçmasını değerlendiren Alonso, takımının kaybetmediği için şanslı olduğunu kabul ederken, son anlardaki baskıyı galibiyete çevirememelerinden de yakındı. Teknik direktör, "Kazandıran golü bulmak için bir ya da iki iyi fırsatımız vardı ama yine de açık veriyorsunuz" dedi. "Mutlu değilim. Daha iyisini yapabiliriz. Hak ettiğimizi aldık."
- Getty Images Sport
Üst üste ikinci maçta gol yememeyi hedefliyor
Chelsea şimdi dikkatini, milli ara öncesindeki son maçında cuma günü deplasmanda Brentford'a karşı oynayacağı karşılaşmaya çevirecek. Xabi Alonso'nun ekibi, bu sezonki yalnızca ikinci gol yemediği maçını çıkarmak için çaresizce buna ihtiyaç duyacak; şu ana kadarki tek kalesini gole kapatma başarısı ise geçen ay Carabao Cup'ta Luton Town karşısında alınan 2-0'lık galibiyette gelmişti.
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