talkSPORT'a göre Hull City, Stamford Bridge'de sinir bozucu geçen bir öğleden sonra Chelsea'nin kırılgan savunmasını gözler önüne serdi ve Londra ekibini tarihindeki kasvetli bir dönüm noktasına mahkum etti. Mohamed Belloumi'nin 28. dakikadaki eşitlik golü, Chelsea'nin ligde gol yemeden tamamlayamadığı maç serisini 20'ye çıkardı; bu, kulübün son 65 yıldaki en uzun kalesini gole kapatamama serisi oldu.

Cumartesi günü Stamford Bridge'de Hull ile 2-2 berabere kalınması, Chelsea adına bir başka kasvetli dönüm noktasını da kesinleştirdi ve savunmada direnç görmek için çaresiz bekleyen taraftarların hayal kırıklığını daha da artırdı. Üstelik Chelsea, ligin ilk dört maçının her birinde en az iki gol yedi; bu, son on yılda görülmeyen bir savunma çöküşü.