Goal.com
Canlı
Chelsea League Cup GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai



Chelsea hiçbir yere gitmiyor! Kadınlar Lig Kupası zaferi, zor günler geçiren Blues'un hâlâ neler yapabileceğini gözler önüne seriyor

Kazananlar kupa kaldırır. Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor’un Pazar günkü Lig Kupası finali öncesinde oyuncularına verdiği mesaj işte buydu. Bu mesaj açıkça yerine ulaştı, çünkü Bompastor’un Blues’u şampiyonlara yakışır bir performans sergileyerek Manchester United’ı mağlup etti ve sezonun ilk kupasını kaldırdı; aynı zamanda İngiltere’nin geri kalanına – ve Avrupa’ya – şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmiş olsalar da hâlâ büyük bir tehdit oluşturdukları mesajını verdi.

Bu zaferin zihinsel açıdan ne kadar etkileyici olduğunu ne kadar vurgulasak azdır. Chelsea bu sezon en iyi performansından çok uzak kaldı, bu yüzden Kadınlar Süper Ligi lideri Manchester City'nin 10 puan gerisinde ve 2019'dan bu yana ilk kez İngiltere şampiyonu unvanını kaybetmenin eşiğinde. Geçen sezon kelimenin tam anlamıyla yenilmezlerdi ve tarihi bir lig serisi yakaladılar, ancak Blues bu yıl o hissi yaşayamadı. Güvenleri sarsıldı ve performansları genellikle beklenenin altında kaldı.

Buna bir de Chelsea'nin kaptanı Millie Bright'ın Pazar günü oynayamamış olmasını ekleyin; bir başka stoper ve dünya çapında bir oyuncu olan Naomi Girma'nın maçtan bir gün önce sakatlandığını; Kasım 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de yer alan Kadeisha Buchanan'ın sakatlığı nedeniyle sadece bir saat oynayabildiğini; ve onun yerine oyuna giren Nathalie Bjorn'un, yılın ilk maçına çıktıktan birkaç dakika sonra sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldığını da ekleyin. 19 yaşındaki Veerle Buurman, savunmada maçı kendi pozisyonunda bitiren tek oyuncuydu.

Yine de Chelsea, gol atmış olsaydı Lig Kupası tarihindeki en uzun gol serisi rekorunu Blues ile eşitleyecek olan United'ı durdurmayı başardı. Formda olan Lionesses yıldızı Jess Park'ı susturdular; sol kanatta 16 doğrudan gol katkısı yapan Melvine Malard'ı etkisiz hale getirdiler; Red Devils'ın ilk on birinde yer alan santrfor Elisabeth Terland'ı uzak mesafeden şut atmaya mahkum ettiler. United, bu sezon WSL'de en verimli ikinci hücum gücüne sahip takım ve Chelsea, geçici bir savunma ile onları uzak tuttu.

Bu arada, hücumda Lauren James parladı, Aggie Beever-Jones tek fırsatını değerlendirdi ve Blues, bu sezonun büyük bir bölümünde kendilerinden uzak kalan klinik bir dokunuş sergiledi.

Bu bir kupa finaliydi, her şeyin söz konusu olduğu bir maçtı ve Chelsea, savunmada sağlamlık ve hücumda acımasızlık sergiledi; bu özellikleri, WSL şampiyonluğunu güçlü bir şekilde savunmak için yeterli olacak kadar tutarlı bir şekilde gösterememişti. En kritik anda, Bompastor’un Blues’u vites yükseltti ve maçı kazanmak için gerekeni yaptı.

Bu, dünyadaki çok az takımın yapabileceği bir şey ve bu yüzden, hala iki kupa şansı olan bu Chelsea takımı, sezonun son iki ayında kesinlikle hafife alınmamalı.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Beklenenden düşük

    Bu yıl işler Chelsea için planlandığı gibi gitmedi. Son altı WSL şampiyonluğunun tamamını kazanan bu takımın kupası, birkaç ay sonra Londra’nın mavi köşesi yerine Manchester’ın mavi tarafına gidecek gibi görünüyor; zira City, Pazar günü Aston Villa ile oynadığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından bile kontrolü elinde tutuyor.

    Bunun birçok nedeni var. İlk olarak, City tarafı ve yeni teknik direktör Andree Jeglertz yönetiminde ne kadar canlandıkları var. Bir de Chelsea'nin hataları var. Bu sezon daha hücumcu bir yaklaşım sergileyen Chelsea, ne yazık ki acımasızlık eksikliği ve geçen yıla göre biraz daha az şansla karşı karşıya kaldı. Geçen yıl ise ince farklar genellikle onların lehine sonuçlanmıştı.

    • Reklam
  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    Yaralanmalar bitmek bilmiyor

    Bir de sakatlıklar var. Bompastor’un WSL’deki bazı meslektaşları, Chelsea teknik direktörünün kadro eksikliklerinden bahsettiğini duyunca – kadrosunun ne kadar geniş olduğu düşünülürse – gözlerini devirmiş olabilirler; ancak Blues’un, kadrosu ne kadar geniş olursa olsun, son derece acımasız bir sakatlık listesi oluşturduğunu kabul etmemek haksızlık olur.

    Pazar günkü kadro listesi durumu iyi yansıtıyordu. Sezonun ilk yarısında United'ın kadrosu zayıftı ve dört cephede etkili bir şekilde mücadele edebilecek derinliğe sahip değildi. Ancak hafta sonu Chelsea ile karşılaştıklarında, yedek kulübesinde üstünlük onlardaydı.

    Bunun nedeni, Red Devils'ın üç yeni oyuncuyu kadrosuna katarak muhteşem bir Ocak ayı geçirmesi, Blues'un ise sakatlıklar ve yakında sözleşmesi sona erecek oyuncuların birleşimi göz önüne alındığında birçok kişiyi şaşırtacak şekilde tek bir transfer bile yapmamasıydı. Bunun bir diğer nedeni de Chelsea'nin bu maça Bright, Girma, Niamh Charles, Catarina Macario, Mayra Ramirez, Sam Kerr ve Ellie Carpenter olmadan çıkmasıydı.

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea League cup 2025Getty Images

    Zengin deneyim

    Ancak Chelsea’nin kadro derinliğinde eksikliğini karakteriyle telafi etti. Final öncesinde GOAL’a konuşan ve o gün Blues’un kaptanlığını yapan Erin Cuthbert, takımının edindiği deneyim sayesinde baskı altında performans gösterme konusundaki gücüne dikkat çekti.

    Geçen yılki Lig Kupası finalindeki zaferine atıfta bulunarak şöyle açıkladı: "O sezonun o noktasında her maç bir kupa finali olduğu için, o maç sıradan bir maç haline geldi. Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum, ama sezonun sonuna doğru geldiğinizde her maç bir kupa finali gibidir. Evet, ortada bir kupa var, ama oynadığımız her maçta ortada bir kupa var. Her maçın önemli olduğu alışkanlığını edinirseniz, bu tür bir zihniyetle o anın heyecanı sizi alt etmez.”

    Bunun Blues'un diğer takımlara karşı bir avantajı olup olmadığı sorulduğunda, Cuthbert şöyle tahminde bulundu: “Şanslıyım ki son birkaç yıldır bu hissi şahsen bilmiyorum, ama bence kesinlikle öyle olabilir. Maçı değil, o anı oynayabilirsiniz ve bence bu tehlikeli bir durumdur.”

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea Women League Cup trophy 2025-26Getty Images

    Finallerde bir 'avantaj'

    Manchester United bunu Pazar günü başardı mı? Bunu ancak oyuncuların kendisi söyleyebilir, ancak gerçek şu ki, Kırmızı Şeytanlar bir finalde Chelsea'ye üçüncü kez yenildi; daha önceki iki karşılaşmada da FA Cup finalinde mağlup olmuşlardı.

    United'ın teknik direktörü Marc Skinner, BBC'ye "Bunun bir korku olduğunu sanmıyorum" dedi. "Chelsea, uzun süredir finalleri kazanıyor olması nedeniyle avantajlıydı. Maçları kazanmak için son aşamayı aşmamız gerekiyor. Oyun kurma aşamalarında daha iyiydik, ancak her iki ceza sahasında da son vuruş aşamasında daha iyi olmamız gerekiyor."

    Chelsea'nin finallerdeki "üstünlüğü" sadece United'a karşı değil. 2020'den bu yana Blues, tam 10 kupa finali oynadı ve yedisini kazandı. City ve United ise bu süre zarfında sırasıyla üç ve dört finalde yer alıp sadece birer kez kazandı. Arsenal ise dört finalde üç galibiyetle çok etkileyici bir rekora sahip; bu galibiyetlerin ikisi Chelsea'ye karşı, biri de Şampiyonlar Ligi'nde elde edildi. Ancak Blues'un üst üste altı WSL şampiyonluğu ve bunları garantilemek için kazandığı büyük maçlar, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

    James, Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü alırken BBC'ye "Bence bu bizim DNA'mızda var" dedi. "İyi oynasak da oynamasak da her zaman kazanmanın bir yolunu buluruz. Ne olursa olsun, her zaman mücadele eder ve yenilmez olduğumuzdan emin oluruz."

  • Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Yüksek kat

    Chelsea için bu en temel seviye. Bu takımın zihniyeti ve kadro genelindeki karakter sayesinde bu finallere ulaşacaklar ve büyük maçlarda galip gelecekler. En azından rekabetçi olacaklar.

    Bunun da ötesinde, bu kadroda hala her yerinden sızan bir kalite var. Sonuçta, bu takımda Hannah Hampton ve Keira Walsh gibi dünya çapında oyuncular var; sakatlığından döndüğünden beri düzenli olarak sergilediği inanılmaz yeteneği ile takımın sembolü haline gelen James var; ve yeni seviyelere ulaşan yeni oyuncular var, örneğin Pazar günü Girma'nın yerine stoperde oynayan ve olağanüstü bir performans sergileyen 19 yaşındaki Buurman gibi.

    Kupa finalinde kazanılan bir zaferle birlikte, takımın özgüveni de arttı; Bompastor, Bristol'da United'a karşı takımının uyguladığı baskıda bunu gördü.

    BBC'ye verdiği demeçte, "Oyuncular tamamen kendilerine güvendiklerinde bunu yapmak onlar için daha kolay oluyor" dedi. "Bence iyi bir özgüven seviyesine geri döndük ve bu açıdan takımı biraz daha iyi tanıyabileceğimizi düşünüyorum."

  • Chelsea Women's League Cup trophy 2025-26Getty Images

    Oynamaya değer pek çok şey var

    Öyleyse, Chelsea bu özgüveni sezonun geri kalanına taşıyabilirse, uzun süredir sergilediği temel rekabet gücünü koruyabilirse ve tüm bunların üzerine kadrosundaki kaliteyi de biraz katabilirse, neden sezonu başarılı bir şekilde tamamlayamasın ki?

    Bu kesinlikle kolay olmayacak. Bazı oyuncular sezonun ilerleyen dönemlerinde geri dönecek olsa da, Blues hala çok sayıda sakatlıkla uğraşıyor ve kalan kupaları kovalayan çok sayıda kaliteli takım var. Şampiyonlar Ligi de bu takımın hiç kazanamadığı bir turnuva.

    Ancak Pazar günkü performansı, özellikle de kazanmak için gereken zihniyeti izleyip de bu Chelsea takımının bu sezon daha fazlasını başarabileceğini düşünmemek zordu. Evet, WSL şampiyonluğu ellerinden kayıp gidiyor, ancak hala mücadele edecek çok şey var.

    Cuthbert, Lig Kupası'nı kaldırmadan kısa bir süre önce, "Bu bize ivme kazandırmalı ve iyi bir takım olduğumuza dair inanç vermeli" dedi. "Bu sezon inişli çıkışlı dönemler yaşadık ama biz iyi bir takımız ve formumuzda olduğumuzda herkesi yenebiliriz."

WSL Lig İlkbahar Serisi
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
0