Chelsea hiçbir yere gitmiyor! Kadınlar Lig Kupası zaferi, zor günler geçiren Blues'un hâlâ neler yapabileceğini gözler önüne seriyor

Bu zaferin zihinsel açıdan ne kadar etkileyici olduğunu ne kadar vurgulasak azdır. Chelsea bu sezon en iyi performansından çok uzak kaldı, bu yüzden Kadınlar Süper Ligi lideri Manchester City'nin 10 puan gerisinde ve 2019'dan bu yana ilk kez İngiltere şampiyonu unvanını kaybetmenin eşiğinde. Geçen sezon kelimenin tam anlamıyla yenilmezlerdi ve tarihi bir lig serisi yakaladılar, ancak Blues bu yıl o hissi yaşayamadı. Güvenleri sarsıldı ve performansları genellikle beklenenin altında kaldı.

Buna bir de Chelsea'nin kaptanı Millie Bright'ın Pazar günü oynayamamış olmasını ekleyin; bir başka stoper ve dünya çapında bir oyuncu olan Naomi Girma'nın maçtan bir gün önce sakatlandığını; Kasım 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de yer alan Kadeisha Buchanan'ın sakatlığı nedeniyle sadece bir saat oynayabildiğini; ve onun yerine oyuna giren Nathalie Bjorn'un, yılın ilk maçına çıktıktan birkaç dakika sonra sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldığını da ekleyin. 19 yaşındaki Veerle Buurman, savunmada maçı kendi pozisyonunda bitiren tek oyuncuydu.

Yine de Chelsea, gol atmış olsaydı Lig Kupası tarihindeki en uzun gol serisi rekorunu Blues ile eşitleyecek olan United'ı durdurmayı başardı. Formda olan Lionesses yıldızı Jess Park'ı susturdular; sol kanatta 16 doğrudan gol katkısı yapan Melvine Malard'ı etkisiz hale getirdiler; Red Devils'ın ilk on birinde yer alan santrfor Elisabeth Terland'ı uzak mesafeden şut atmaya mahkum ettiler. United, bu sezon WSL'de en verimli ikinci hücum gücüne sahip takım ve Chelsea, geçici bir savunma ile onları uzak tuttu.

Bu arada, hücumda Lauren James parladı, Aggie Beever-Jones tek fırsatını değerlendirdi ve Blues, bu sezonun büyük bir bölümünde kendilerinden uzak kalan klinik bir dokunuş sergiledi.

Bu bir kupa finaliydi, her şeyin söz konusu olduğu bir maçtı ve Chelsea, savunmada sağlamlık ve hücumda acımasızlık sergiledi; bu özellikleri, WSL şampiyonluğunu güçlü bir şekilde savunmak için yeterli olacak kadar tutarlı bir şekilde gösterememişti. En kritik anda, Bompastor’un Blues’u vites yükseltti ve maçı kazanmak için gerekeni yaptı.

Bu, dünyadaki çok az takımın yapabileceği bir şey ve bu yüzden, hala iki kupa şansı olan bu Chelsea takımı, sezonun son iki ayında kesinlikle hafife alınmamalı.