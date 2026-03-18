Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Chelsea PSG W+Ls GFXGetty/GOAL

Çeviri:

Chelsea, görevinin üstesinden gelemeyen Liam Rosenior ile birlikte tekrar Konferans Ligi'ne dönüyor! PSG, "dünya şampiyonlarına" ders verirken ve İngiltere'nin "Çiftçiler Ligi" üzerindeki hakimiyetini sürdürürken, kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı

Chelsea ile Paris Saint-Germain arasında oldukça benzersiz bir sınır ötesi rekabet var. Bu rekabetin kökleri, 2025 yazında Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşılaşmalarından çok önce, 2010’lu yıllara kadar uzanıyor; ancak bu karşılaşma, mevcut kadrolar arasındaki husumeti daha da şiddetlendiren bir etki yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Blues, kendilerini "dünya şampiyonu" ilan etmişti, ancak o turnuvadan uzaklaştıkça bu unvan giderek daha boş bir anlam kazanıyor.

PSG, geçen hafta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Chelsea'yi sanki Ligue 1'de ezip geçen bir takımmış gibi kenara itti. Parc des Princes'te alınan 5-2'lik ağır yenilginin ardından Stamford Bridge'de 3-0'lık bir hezimet daha geldi. Toplamda 8-2'lik bu mağlubiyet, Batı Londra ekibi için Avrupa kupalarında eleme turlarında aldığı en ağır yenilgi olarak tarihe geçti.

Enzo Fernandez geçen hafta Fransa'da skoru 2-2'ye getirirken, göğsünde bulunan Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu rozetini gösterdi. Görünüşe göre, geçen yaz New Jersey'de oynanan o garip maç, bu iki kulübün projelerinin gerçekte ne durumda olduğu konusunda pek bir anlam ifade etmiyordu. Chelsea'nin gezegendeki en iyi takım olduğu yönündeki sahte iddiası kesin olarak ortaya çıktı ve bu unvana layık bir takım gibi görünmek istiyorlarsa çözmeleri gereken çok, çok fazla sorun var.

GOAL, Stamford Bridge'deki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    MAĞLUP: Liam Rosenior

    Son zamanlarda Liam Rosenior için işler ters gitmeye başladı. Chelsea’nin baş antrenörü olarak görevine bir dizi güzel galibiyetle etkileyici bir başlangıç yapmıştı, ancak bu zaferler giderek “yeni teknik direktör etkisi”nin bir sonucu gibi görünmeye başladı.

    10 Şubat'ta Leeds United'a karşı evinde 2-0 öne geçtikten sonra maçı 2-2 berabere bitiren Blues, sonraki sekiz maçın sadece ikisinde hem galip geldi hem de iyi bir performans sergiledi. FA Cup'ta Championship ekibi Hull City'yi 4-0 mağlup ederken, Premier League'de de naif bir Aston Villa'yı 4-1 yendi. Bu takımın gerçekte nerede olduğunu daha net gösteren ise o dönemdeki diğer sonuçlar.

    Rosenior'un adamları, küme düşme mücadelesi veren Burnley'i evlerinde ağırlayarak 1-1 berabere kalarak iki puanı "ateşe attı". Ardından, bir ay içinde Arsenal'e karşı üçüncü yenilgilerini alarak rakiplerinden 2-1 mağlup oldular, ancak Villa maçında toparlandılar. Bunu, FA Cup'ın beşinci turunda ikinci lig takımı Wrexham'a karşı son derece ikna edici olmayan bir 4-2 galibiyet izledi; ardından bir tür karma gibi üç mağlubiyet geldi ve Newcastle'a karşı bir mağlubiyetin ardından PSG'ye iki kez yenildiler.

    Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü elenme performansının sorumluluğunu üstlenmesi gereken kişi Rosenior'dur. Bu sezon takımın en iyi performans gösteren oyuncularından biri olan kaleci Robert Sanchez'i kadro dışı bıraktı ve onun yerine koyduğu Filip Jorgensen, ilk maçın sonlarında yaşanan çöküşün başlıca sorumlusuydu; Blues, 2-2'lik beraberliğin hızla 5-2'lik bir hezimete dönüşmesine tanık oldu.

    Stamford Bridge'e döndüğünde Rosenior, Şampiyonlar Ligi eleme maçı için Chelsea'nin tarihindeki en genç kadrosunu sahaya sürdü ve bu kadroda 20 yaşındaki stoper Mamadou Sarr'ı sağ bek olarak oynattı. Maçın ilk altı dakikasında PSG bu karardan yararlanarak Khvicha Kvaratskhelia'nın defans oyuncusundan topu çalmasıyla gecenin ilk golünü attı.

    Düşen performanslar, kötü sonuçlar ve basın toplantılarındaki tuhaf söylemleriyle Rosenior, göreve başladığı ilk haftalarda gösterdiği çabaları boşa çıkarıyor. Kulüp, finansal getirileri elde etmek için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zorunda, ancak bu gidişle yerine Conference League'e dönecek gibi görünüyor.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    KAZANAN: Luis Enrique

    Karşı takımın yedek kulübesinde ise Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turları için takımını bir kez daha motive etti. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi, PSG son 16'ya kalabilmek için play-off turlarını geçmek zorunda kaldı; önce bir iç rakibi (2024-25 sezonunda Brest, 2025-26 sezonunda Monaco) eleyip ardından bir İngiliz takımını eleyerek kıtanın geri kalanına bir uyarı gönderdi.

    Bu sezonun farkı, PSG'nin henüz neler başarabileceğini bilmiyor olmasıydı. Geçen yıl bu zamanlar, kupayı kaldırma yolunda iki maçta Liverpool'u geride bırakmış ve penaltılarda galip gelmişti. Ancak bu sefer, Chelsea'yi parça parça ettiler. Avrupa'nın en iyi, teknik açıdan en yetenekli takımı yine mükemmel bir zamanda zirveye ulaşıyor.

    Fransız basını, Luis Enrique'ye bu kadar benzer koşullarda PSG'yi nasıl tekrar rayına oturtabildiğini sordu ve o, bir sonraki maça odaklanmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

    "Her zaman yaptığımızı yaptık - maçtan önce bu ikinci deplasman maçlarına yaklaşmanın zorluğunu konuştuk. Kontrol bizdeydi ve geçişlerde çok isabetliydik. Hızlı bir şekilde iki gol attık ve bu maçın anahtarı oldu. Rakip takımlar için her zaman öngörülemez bir takımız," diye açıkladı.

    "Goller yedik ve bu alanda oyunumuzu iyileştirmeye çalışıyoruz. Gol yememek önemli. Ama aynı zamanda doğru zihniyeti sergilemek ve kendi stilimizi oynamak da önemli. 'Dönüm noktası, dönüm noktası', bunlar sizin sözleriniz. İyileşmeye çalışıyoruz.

    "Takıma her zaman güveniyoruz. 4-0 kazanabileceğimizi düşünüyor musunuz? Her zaman gelişmeye çalışıyoruz. Kendimizden çok şey bekliyoruz ve çok iyi bir sezon geçiriyoruz."

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    MAĞLUP: Mamadou Sarr

    Zavallı Sarr. Sezonun ikinci yarısının bu şekilde geçeceğini asla tahmin edemezdi. Genç stoper, Rosenior’un yönetiminde Strasbourg’a kiralık olarak iyi bir sezon geçiriyordu; ancak Chelsea, teknik direktörü kadrosuna kattığında ve Ocak ayında onun peşinden gidecek yeni bir stoper aradığında, toparlanıp patronunun peşinden Manş Denizi’ni aşmak zorunda kaldı.

    Sarr, genel olarak, özellikle koşullar göz önüne alındığında, şu ana kadar Blues formasıyla oldukça iyi oynadı. Kadroda, özellikle savunmada, çok az sayıda doğal lider var, bu yüzden iş başında çok fazla şey öğrenmek zorunda kaldı. Gerçekten ihtiyacı olmayan şey, yeni bir pozisyonda Avrupa'nın en iyi takımıyla oynamak zorunda kalmaktı.

    Reece James'in sakatlığı ve Malo Gusto'nun hastalığı nedeniyle, Sarr, bu pozisyona daha uygun olan Josh Acheampong'un yerine sağ bek olarak sahaya çıktı. Maçın altıncı dakikasında, Kvaratskhelia topu ayağından çaldı ve bu da bir golle sonuçlandı. Neyse ki ve ne yazık ki, Rosenior devre arasında Sarr'ı ateş hattından çekti.

    Rosenior, maç sonrası basın toplantısında, "Mamadou benim için o pozisyonda oynamıştı ve PSG'ye karşı oynanan maçlarda olağanüstü bir performans sergilemişti. Onun tecrübesi ve oyuncuları anlama yeteneğinin kendisine yardımcı olacağını düşündüm," dedi. "Bir oyuncu olarak o kadar erken bir hataya imza atarsanız, gece sizin için gerçekten zor geçebilir.

    "Malo Gusto'nun maça başlamak üzereyken çekildiğini de unutmamak lazım. O çekilmedi, çok hastaydı. Ona iyileşmesi için mümkün olduğunca zaman tanıdık. Sakatlığı nedeniyle Reece'i de özledik. Evet, bunlar almak istediğiniz ve doğru olmasını istediğiniz kararlar. Ve o anda Mamadou bir hata yaptı, bu da geceyi zorlaştırdı, çünkü PSG'ye güven verdi."

    İşleri daha da kötüleştiren şey, bu maç devam ederken Sarr'ın takımı Senegal'in son Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınmasıydı. Muhtemelen daha iyi geceleri de olmuştur.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    KAZANAN: Khvicha Kvaratskhelia

    Kvaratskhelia'nın Napoli'nin 2024-25 sezonunda Scudetto'yu kazandığı kampanyanın ortasında takımdan ayrılma kararı, pek çok kişiyi şaşırttı. Yeteneklerini Premier Lig'e taşımayıp bunun yerine PSG ile sözleşme imzalaması ise daha da büyük bir şok yarattı.

    Şampiyonluğa doğru ilerleyen ve üç yıldız forvet için yaklaşık 300 milyon sterlin harcamasına yarım yıl kalan Liverpool, Gürcü oyuncuyu düşündü. Chelsea de kısa bir süre için bunu yaptı. Bu yetenek ve tekniğe sahip bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyan Arsenal ise yarışa pek girmedi. Mesele şu ki, İngiltere'den hiçbir takım Kvaratskhelia için yeterince güçlü bir hamle yapmadı ve bu yüzden o, yenilenen Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında tökezleyerek bir dönüm noktasında bulunan PSG ile sözleşme imzaladı.

    Ancak hem Kvaratskhelia hem de PSG haklı çıktı. O, kenarda kalan bir takıma, onları hoş ve izlemesi keyifli bir takımdan kazananlar grubuna dönüştürecek ekstra gücü sağladı. 25 yaşındaki oyuncu, ilk maçta yedek kulübesinden çıkıp iki gol atarak bu eşleşmenin kontrolünü geri aldı; ikinci maçta ise Sarr'ın gözü önünde attığı erken golle maçı neredeyse bitirdi.

    "Güvenimizi geri kazanmaya çalıştık. Kendi oyunumuzu oynuyoruz. Stamford Bridge'e gelip 3-0 kazanmak kolay değil, ama başardık, bu yüzden her şeye muktedir olduğumuzu biliyoruz. Sadece kendimize güvenmemiz gerekiyor," dedi Kvaratskhelia, karışık bölgede.

    "Bence artık Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip yok ve herkes rekabet etmek istiyor. Premier Lig takımı olsun ya da olmasın, biz sadece kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz."

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    MAĞLUP: BlueCo

    BlueCo'nun Chelsea'sinin amacı nedir? Clearlake Capital neyi başarmaya çalışıyor? Eğer hedefleri Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaksa, mevcut gidişata bakılırsa bu hedeften ışık yılları kadar uzaktalar.

    Şampiyonlar Ligi'ni kazanan son Chelsea menajeri olan İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Salı günü maçı izledi. Bu mevcut kadro, bu oyuncu grubu ve göreve geldikten sadece birkaç ay sonra onu hiç tören yapmadan ve tartışmalı bir şekilde kovmuş olan bu kulüp yönetimi hakkında ne düşündüğünü ancak Tanrı bilir.

    Rosenior oyuncuları seçiyor ve taktikleri uygulamaya çalışıyor, ancak o bir mucize yaratıcı değil. BlueCo, yaklaşık 2 milyar sterlin harcayarak takımı, beş yıldan az bir süre önce Avrupa'nın kralı oldukları zamankinden çok daha kötü bir duruma getirdi.

    BlueCo'nun yönetim tarzıyla ilgili ilginç bir alt hikaye de gelişiyor. Takım kaptan yardımcısı Enzo Fernandez, maç sonrası yaz aylarında Chelsea'den ayrılabileceğini ima etti. Mevcut sözleşmesinin bitmesine hala altı (6) yıl kaldığı ve kulübün on milyonlarca sterlin ödediği bir oyuncuyu zarara uğratmak istemeyeceği düşünülürse, bu zor olacak gibi görünüyor. Ancak önümüzdeki aylarda ayrılmayı başarırsa, diğer yıldız oyuncuların da benzer bir şekilde ayrılmak istemeyeceğini kim söyleyebilir?

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    MAĞLUP: Premier Lig

    Chelsea, son 12 ayda PSG tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenen dördüncü Premier Lig takımı oldu; Liverpool, Aston Villa ve Arsenal ile aynı kaderi paylaştı. Tottenham bu sezonun başlarında Les Parisiens'e iki kez (biri penaltı atışlarında) yenilirken, Newcastle ise berabere kaldı.

    Bu yıl Premier Lig eğlence açısından biraz sıkıcı geçerken, PSG ise tam tersine Enrique'nin vaaz ettiği futbolu oynamaya devam etti. Chelsea, duran toplarda kalabalıklaşarak rakibini ezmeye çalıştı, ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı.

    PSG'nin her golü birbirinden farklıydı ve her birinin kendine özgü bir güzelliği vardı. Kvaratskhelia'nın açılış golü, kaleci Matvey Safonov'un arka alandan attığı uzun pasla geldi. Bu pas, Chelsea'nin yüksek savunma hattını aştı ve Ligue 1 takımlarının ilk dakikadan itibaren defansif bir oyun sergilemesi nedeniyle, rakibin arkasına sızmak için nadir bulunan bir fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Bradley Barcola, Gareth Bale'i andıran bir şekilde ikinci golü attı; topu kontrol ettikten sonra üst köşeye şutunu gönderdi. Senny Mayulu'nun ilk vuruşu, Sanchez hareket edemeden ağlara gitti.

    Progresif oynamak isteyen bir takımın hala yenilmesi gereken takım olması futbol için iyi bir şey. Bu spordaki puristler için hala umut var.

