Chelsea, görevinin üstesinden gelemeyen Liam Rosenior ile birlikte tekrar Konferans Ligi'ne dönüyor! PSG, "dünya şampiyonlarına" ders verirken ve İngiltere'nin "Çiftçiler Ligi" üzerindeki hakimiyetini sürdürürken, kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı

Zavallı Sarr. Sezonun ikinci yarısının bu şekilde geçeceğini asla tahmin edemezdi. Genç stoper, Rosenior’un yönetiminde Strasbourg’a kiralık olarak iyi bir sezon geçiriyordu; ancak Chelsea, teknik direktörü kadrosuna kattığında ve Ocak ayında onun peşinden gidecek yeni bir stoper aradığında, toparlanıp patronunun peşinden Manş Denizi’ni aşmak zorunda kaldı.
Sarr, genel olarak, özellikle koşullar göz önüne alındığında, şu ana kadar Blues formasıyla oldukça iyi oynadı. Kadroda, özellikle savunmada, çok az sayıda doğal lider var, bu yüzden iş başında çok fazla şey öğrenmek zorunda kaldı. Gerçekten ihtiyacı olmayan şey, yeni bir pozisyonda Avrupa'nın en iyi takımıyla oynamak zorunda kalmaktı.
Reece James'in sakatlığı ve Malo Gusto'nun hastalığı nedeniyle, Sarr, bu pozisyona daha uygun olan Josh Acheampong'un yerine sağ bek olarak sahaya çıktı. Maçın altıncı dakikasında, Kvaratskhelia topu ayağından çaldı ve bu da bir golle sonuçlandı. Neyse ki ve ne yazık ki, Rosenior devre arasında Sarr'ı ateş hattından çekti.
Rosenior, maç sonrası basın toplantısında, "Mamadou benim için o pozisyonda oynamıştı ve PSG'ye karşı oynanan maçlarda olağanüstü bir performans sergilemişti. Onun tecrübesi ve oyuncuları anlama yeteneğinin kendisine yardımcı olacağını düşündüm," dedi. "Bir oyuncu olarak o kadar erken bir hataya imza atarsanız, gece sizin için gerçekten zor geçebilir.
"Malo Gusto'nun maça başlamak üzereyken çekildiğini de unutmamak lazım. O çekilmedi, çok hastaydı. Ona iyileşmesi için mümkün olduğunca zaman tanıdık. Sakatlığı nedeniyle Reece'i de özledik. Evet, bunlar almak istediğiniz ve doğru olmasını istediğiniz kararlar. Ve o anda Mamadou bir hata yaptı, bu da geceyi zorlaştırdı, çünkü PSG'ye güven verdi."
İşleri daha da kötüleştiren şey, bu maç devam ederken Sarr'ın takımı Senegal'in son Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınmasıydı. Muhtemelen daha iyi geceleri de olmuştur.