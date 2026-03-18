Chelsea, görevinin üstesinden gelemeyen Liam Rosenior ile birlikte tekrar Konferans Ligi'ne dönüyor! PSG, "dünya şampiyonlarına" ders verirken ve İngiltere'nin "Çiftçiler Ligi" üzerindeki hakimiyetini sürdürürken, kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı

Son zamanlarda Liam Rosenior için işler ters gitmeye başladı. Chelsea’nin baş antrenörü olarak görevine bir dizi güzel galibiyetle etkileyici bir başlangıç yapmıştı, ancak bu zaferler giderek “yeni teknik direktör etkisi”nin bir sonucu gibi görünmeye başladı.

10 Şubat'ta Leeds United'a karşı evinde 2-0 öne geçtikten sonra maçı 2-2 berabere bitiren Blues, sonraki sekiz maçın sadece ikisinde hem galip geldi hem de iyi bir performans sergiledi. FA Cup'ta Championship ekibi Hull City'yi 4-0 mağlup ederken, Premier League'de de naif bir Aston Villa'yı 4-1 yendi. Bu takımın gerçekte nerede olduğunu daha net gösteren ise o dönemdeki diğer sonuçlar.

Rosenior'un adamları, küme düşme mücadelesi veren Burnley'i evlerinde ağırlayarak 1-1 berabere kalarak iki puanı "ateşe attı". Ardından, bir ay içinde Arsenal'e karşı üçüncü yenilgilerini alarak rakiplerinden 2-1 mağlup oldular, ancak Villa maçında toparlandılar. Bunu, FA Cup'ın beşinci turunda ikinci lig takımı Wrexham'a karşı son derece ikna edici olmayan bir 4-2 galibiyet izledi; ardından bir tür karma gibi üç mağlubiyet geldi ve Newcastle'a karşı bir mağlubiyetin ardından PSG'ye iki kez yenildiler.

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü elenme performansının sorumluluğunu üstlenmesi gereken kişi Rosenior'dur. Bu sezon takımın en iyi performans gösteren oyuncularından biri olan kaleci Robert Sanchez'i kadro dışı bıraktı ve onun yerine koyduğu Filip Jorgensen, ilk maçın sonlarında yaşanan çöküşün başlıca sorumlusuydu; Blues, 2-2'lik beraberliğin hızla 5-2'lik bir hezimete dönüşmesine tanık oldu.

Stamford Bridge'e döndüğünde Rosenior, Şampiyonlar Ligi eleme maçı için Chelsea'nin tarihindeki en genç kadrosunu sahaya sürdü ve bu kadroda 20 yaşındaki stoper Mamadou Sarr'ı sağ bek olarak oynattı. Maçın ilk altı dakikasında PSG bu karardan yararlanarak Khvicha Kvaratskhelia'nın defans oyuncusundan topu çalmasıyla gecenin ilk golünü attı.

Düşen performanslar, kötü sonuçlar ve basın toplantılarındaki tuhaf söylemleriyle Rosenior, göreve başladığı ilk haftalarda gösterdiği çabaları boşa çıkarıyor. Kulüp, finansal getirileri elde etmek için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zorunda, ancak bu gidişle yerine Conference League'e dönecek gibi görünüyor.