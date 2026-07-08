Getty
Çeviri:
Chelsea, genç futbolcu Geovany Quenda’nın Sporting CP’den transferini tamamlamasının ardından, onunla uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını doğruladı
Rekor kıran kanat oyuncusu, Stamford Bridge’e transfer oldu
Chelsea, yaptığı resmi açıklamada Quenda’nın Sporting’den transferini doğruladı; yetenekli forvet, önümüzdeki sekiz yıl boyunca geleceğini Londra ekibine adadı. Haberlere göre Chelsea, oyuncuyu kadrosuna katmak için 50 milyon avro transfer ücreti ödedi ve böylece Quenda’nın Portekiz’deki başarılı dönemi sona erdi.
Quenda, tüm turnuvalarda toplam 86 maça çıkarak 9 gol atıp 17 asist yaptıktan sonra Sporting'den ayrılıyor. İlk sezonunda Sporting formasıyla gol atan en genç oyuncu olan Quenda, takımın ulusal çifte kupayı kazandığı dönemde 54 maçta forma giydi. Portekiz ekibi önemli bir oyuncusunu kaybetmiş olsa da, Chelsea kanat veya kanat bek olarak oynayabilen çok yönlü bir oyuncuyu kadrosuna kattı.
- AFP
Gümüş Kupa başarısı ve Chelsea’ye katılmanın gururu
Quenda, bir genç için etkileyici bir kupa koleksiyonuyla geliyor; 2025 yılında Sporting formasıyla Primeira Liga ve Portekiz Kupası’nı kazanmış, ayrıca Portekiz milli takımıyla Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Transferiyle ilgili konuşan Quenda, kariyerinde bu önemli adımı atmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Burada olmak harika bir duygu,” dedi Quenda.
"Chelsea harika bir takım ve Stamford Bridge’de oynayacağım için çok heyecanlıyım," diye ekledi. "Kulüp benim gibi oyunculara güvenini gösterdi ve burada olmaktan, bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."
Xabi Alonso ile çalışma arzusu
Yurtiçindeki başarılarının yanı sıra Quenda, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Portekizli oyuncu rekorunun da sahibidir. Ayrıca 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası’nda Turnuvanın En İyi Kadrosu’na seçilmiştir. Portekiz A Milli Takımı’nda henüz forma giymemiş olsa da, birçok kez kadroya çağrılmıştır.
Kanat oyuncusu, yeni teknik direktörünün yönetiminde kendini daha da geliştirmek için sabırsızlanıyor. “Takım arkadaşlarımla ve teknik direktörümüz Xabi Alonso ile çalışmaktan heyecan duyuyorum. Çok çalışkan bir gencim ve takımıma yardımcı olmayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek için doğru zihniyete sahip ve kulübün kupa kazanması için elinden geleni yapan biri olarak tanınmak istiyorum.”
- Getty Images
Chelsea ve Quenda için bundan sonra ne olacak?
Quenda, Chelsea’nin yaklaşan sezon öncesi hazırlık maçlarına hazırlanırken artık takım kadrosuna katılacak. Taraftarlar, Xabi Alonso’nun onu ileri hücum pozisyonunda mı yoksa kanat bek olarak mı sahaya süreceğini merakla bekliyor. 50 milyon avro olduğu bildirilen transfer bedeli nedeniyle beklentiler yüksek ve çok yakında mavi formayla ilk maçına çıkabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun