Chelsea, genç futbolcu Geovany Quenda’nın Sporting CP’den transferini tamamlamasının ardından, onunla uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını doğruladı

Chelsea, yaptığı resmi açıklamada Quenda’nın Sporting’den transferini doğruladı; yetenekli forvet, önümüzdeki sekiz yıl boyunca geleceğini Londra ekibine adadı. Haberlere göre Chelsea, oyuncuyu kadrosuna katmak için 50 milyon avro transfer ücreti ödedi ve böylece Quenda’nın Portekiz’deki başarılı dönemi sona erdi.

Quenda, tüm turnuvalarda toplam 86 maça çıkarak 9 gol atıp 17 asist yaptıktan sonra Sporting'den ayrılıyor. İlk sezonunda Sporting formasıyla gol atan en genç oyuncu olan Quenda, takımın ulusal çifte kupayı kazandığı dönemde 54 maçta forma giydi. Portekiz ekibi önemli bir oyuncusunu kaybetmiş olsa da, Chelsea kanat veya kanat bek olarak oynayabilen çok yönlü bir oyuncuyu kadrosuna kattı.



