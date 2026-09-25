Getty Images Sport
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Chelsea, Fulham'la oynanan Premier League maçında tribünlerdeki mezhepçi tezahürat iddiası nedeniyle FA tarafından suçlandı
Futbol Federasyonu resmî işlem başlattı
Futbol Federasyonu, 24 Ağustos'ta yerel rakibi Fulham'a karşı oynanan Premier League maçının ardından Chelsea'yi resmen davranış kurallarını ihlal etmekle suçladı. Söz konusu olay, Chelsea'nin sonunda 3-2 kazandığı karşılaşmanın ilk bölümlerinde meydana geldi. FA'in disiplin birimi, deplasman tribünlerinden gelen uygunsuz davranış raporlarını inceliyordu ve bu da Stamford Bridge kulübüne bu hafta resmi bildirimin yapılmasına yol açtı.
FA sözcüsü, suçlamanın ayrıntılarını doğrulayarak şunları söyledi: 'Chelsea FC, 24 Ağustos'ta Fulham FC'ye karşı oynadığı Premier League maçının dokuzuncu dakikasında FA Kuralı E21'i ihlal etmekle suçlandı. Kulübün, seyircilerinin ve/veya taraftarlarının uygunsuz, saldırgan, küfürlü veya hakaret içeren şekilde davranmamasını sağlamadığı iddia ediliyor. Ayrıca bu davranışın, açık ya da örtülü şekilde din veya inanca atıf içermesi nedeniyle ayrımcı olduğu da öne sürülüyor.'
- Getty Images Sport
Chelsea, usulsüzlük iddialarına yanıt verdi
Chelsea, Craven Cottage'taki galibiyetin hemen ardından durumu ele almak için şirket içinde gerekli adımları zaten atmıştı. 24 Ağustos'taki 3-2'lik galibiyetten kısa süre sonra Chelsea, taraftarlarına bir mektup yazarak deplasman tribünündeki taraftarlarının küçük bir bölümünden mezhepçi tezahürat yapıldığına dair birden fazla bildirim aldığını kabul etti.
Chelsea tutumunu net şekilde ortaya koydu; her türlü ayrımcı tezahüratın kesinlikle kabul edilemez olduğunu yineledi ve suçlu bulunanların mümkün olan en ağır disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Chelsea için tekrarlayan bir sorun
Bu, Chelsea'nin taraftarları arasındaki bazı kişilerin mezhepçi tacizleriyle ilgili sorunlarla ilk kez karşı karşıya kalışı değil; kulüp, 2021'de Aston Villa'nın İskoç millî oyuncusu John McGinn'e mezhepçi tacizde bulunan bir taraftarı kınamıştı.
Sahada ise Chelsea, şu anda Premier League puan tablosunda ilk beş maçtan topladığı yedi puanla 10. sırada yer alıyor. Fulham'a karşı alınan 3-2'lik galibiyetin de dahil olduğu iki zaferle yapılan güçlü başlangıcın ardından Chelsea, o günden bu yana tökezledi; yalnızca bir beraberlik aldı ve iki yenilgi yaşadı.
- Getty Images Sport
Aranın ardından Chelsea'nin oynayacağı maçlar
Mevcut milli ara sonrasında Chelsea, 10 Ekim'de Bournemouth'u sahasında ağırlayarak sezonuna devam edecek, ardından 17 Ekim'de Everton deplasmanına gidecek.
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