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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Chelsea, Fulham'la oynanan Premier League maçında tribünlerdeki mezhepçi tezahürat iddiası nedeniyle FA tarafından suçlandı

Chelsea
Fulham
Fulham - Chelsea
Premier Lig

Chelsea, sezonun başlarında Fulham'ı Batı Londra derbisinde mağlup ettiği maç sırasında ayrımcı tezahürat yapıldığı iddialarının ardından Futbol Federasyonu tarafından resmen suçlandı. Yönetim organı, ağustosta Craven Cottage'ta oynanan maçta yaşandığı bildirilen mezhepçi istismar iddialarını soruşturuyor.

  • Futbol Federasyonu resmî işlem başlattı

    Futbol Federasyonu, 24 Ağustos'ta yerel rakibi Fulham'a karşı oynanan Premier League maçının ardından Chelsea'yi resmen davranış kurallarını ihlal etmekle suçladı. Söz konusu olay, Chelsea'nin sonunda 3-2 kazandığı karşılaşmanın ilk bölümlerinde meydana geldi. FA'in disiplin birimi, deplasman tribünlerinden gelen uygunsuz davranış raporlarını inceliyordu ve bu da Stamford Bridge kulübüne bu hafta resmi bildirimin yapılmasına yol açtı.

    FA sözcüsü, suçlamanın ayrıntılarını doğrulayarak şunları söyledi: 'Chelsea FC, 24 Ağustos'ta Fulham FC'ye karşı oynadığı Premier League maçının dokuzuncu dakikasında FA Kuralı E21'i ihlal etmekle suçlandı. Kulübün, seyircilerinin ve/veya taraftarlarının uygunsuz, saldırgan, küfürlü veya hakaret içeren şekilde davranmamasını sağlamadığı iddia ediliyor. Ayrıca bu davranışın, açık ya da örtülü şekilde din veya inanca atıf içermesi nedeniyle ayrımcı olduğu da öne sürülüyor.'

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  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea, usulsüzlük iddialarına yanıt verdi

    Chelsea, Craven Cottage'taki galibiyetin hemen ardından durumu ele almak için şirket içinde gerekli adımları zaten atmıştı. 24 Ağustos'taki 3-2'lik galibiyetten kısa süre sonra Chelsea, taraftarlarına bir mektup yazarak deplasman tribünündeki taraftarlarının küçük bir bölümünden mezhepçi tezahürat yapıldığına dair birden fazla bildirim aldığını kabul etti.

    Chelsea tutumunu net şekilde ortaya koydu; her türlü ayrımcı tezahüratın kesinlikle kabul edilemez olduğunu yineledi ve suçlu bulunanların mümkün olan en ağır disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

  • Chelsea için tekrarlayan bir sorun

    Bu, Chelsea'nin taraftarları arasındaki bazı kişilerin mezhepçi tacizleriyle ilgili sorunlarla ilk kez karşı karşıya kalışı değil; kulüp, 2021'de Aston Villa'nın İskoç millî oyuncusu John McGinn'e mezhepçi tacizde bulunan bir taraftarı kınamıştı.

    Sahada ise Chelsea, şu anda Premier League puan tablosunda ilk beş maçtan topladığı yedi puanla 10. sırada yer alıyor. Fulham'a karşı alınan 3-2'lik galibiyetin de dahil olduğu iki zaferle yapılan güçlü başlangıcın ardından Chelsea, o günden bu yana tökezledi; yalnızca bir beraberlik aldı ve iki yenilgi yaşadı.

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  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Aranın ardından Chelsea'nin oynayacağı maçlar

    Mevcut milli ara sonrasında Chelsea, 10 Ekim'de Bournemouth'u sahasında ağırlayarak sezonuna devam edecek, ardından 17 Ekim'de Everton deplasmanına gidecek.

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