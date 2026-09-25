Bu, Chelsea'nin taraftarları arasındaki bazı kişilerin mezhepçi tacizleriyle ilgili sorunlarla ilk kez karşı karşıya kalışı değil; kulüp, 2021'de Aston Villa'nın İskoç millî oyuncusu John McGinn'e mezhepçi tacizde bulunan bir taraftarı kınamıştı.

Sahada ise Chelsea, şu anda Premier League puan tablosunda ilk beş maçtan topladığı yedi puanla 10. sırada yer alıyor. Fulham'a karşı alınan 3-2'lik galibiyetin de dahil olduğu iki zaferle yapılan güçlü başlangıcın ardından Chelsea, o günden bu yana tökezledi; yalnızca bir beraberlik aldı ve iki yenilgi yaşadı.