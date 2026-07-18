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Chelsea, Fransız savunma oyuncusu Maxence Lacroix için teklif hazırlarken, Crystal Palace’ın bu oyuncu için istediği bedel ortaya çıktı

Transfers
M. Lacroix
Arsenal
Crystal Palace
Premier Lig

Chelsea’ye, bu yaz Maxence Lacroix’yı Crystal Palace’tan transfer etmek için 55 milyon sterlin ödemesi gerektiği bildirildi. Fransa milli takımında forma giyen bu savunma oyuncusu, yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun önderliğinde savunma hattını yeniden şekillendirmek isteyen Blues’un başlıca hedeflerinden biri haline geldi.

  • Palace, yıldız oyuncusu için yüksek transfer ücreti talep ediyor

    The Times gazetesine göre, Chelsea’nin Fransız milli defans oyuncusu Lacroix’ya olan ilgisi yoğunlaşırken, Crystal Palace bu oyuncu için 55 milyon sterlinlik bir fiyat belirledi. 26 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce Wolfsburg’dan transfer edildiğinden beri Eagles’ın savunmasının temel taşlarından biri haline geldi ve gösterdiği performanslar Premier Lig’in önde gelen kulüplerinin dikkatinden kaçmadı. Selhurst Park’ta haftalık 60.000 sterlinlik sözleşmesinin hâlâ üç yılı kalan oyuncu sayesinde Palace, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor.

    Londralı kulüp, bu stoper için belirlediği yüksek bedeli haklı çıkarmak amacıyla son dönemdeki transfer piyasası eğilimlerini kullanıyor. Jan Paul van Hecke ve Luka Vuskovic'in her birinin 50 milyon sterlinin üzerinde bir bedelle transfer edildiğini gören Palace, Lacroix'nın da en az 55 milyon sterlin değerinde olması gerektiğine inanıyor.


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  • Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images

    Chelsea, Lacroix’yı kadrosuna katma çabaları kapsamında savunma oyuncularının ayrılmasını değerlendiriyor

    Bu arada Chelsea, son 18 ay içinde Axel Disasi’yi hem Aston Villa’ya hem de West Ham’a kiralamış olmasının ardından, oyuncuyu kalıcı olarak satmayı planlıyor. Eski Palace kiralık oyuncusu Trevoh Chalobah da Stamford Bridge’den ayrılabilir; İtalyan takımı Como’nun bu oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor.

    Alonso yönetiminde kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam eden Blues, bu yaz Atalanta'dan 43 milyon sterlin karşılığında Marco Palestra'yı kadrosuna katarak savunma seçeneklerini şimdiden güçlendirdi.

  • Palace, Lacroix’dan sonraki döneme hazırlanıyor

    Crystal Palace, yüksek bir transfer ücreti elde etmek için direnirken, oyuncunun olası ayrılığına yönelik yedek planlar da hazırlıyor gibi görünüyor. Kulüp, savunma kadrosuna derinlik kazandırmak amacıyla eski Barcelona yıldızı Oscar Mingueza’yı bedelsiz transfer yoluyla kadrosuna katmak için harekete geçti ve ayrıca Augsburg’dan Chrislain Matsima’ya da ilgi gösteriyor.

    Lacroix’nın olası satışı, Palace için bir başka önemli kâr anlamına gelecek ve kulübün yetenekleri geliştirip yüksek fiyatlara satma eğilimini sürdürecektir – bu model, son transfer dönemlerinde Marc Guehi, Michael Olise ve Eberechi Eze’nin ayrılışlarında da görülmüştü.

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    Lacroix, İngiltere karşısında nadir bir ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor

    Lacroix, Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere karşısında Fransa formasıyla ilk 11'de yer alacak ve sakatlanan Arsenal'li savunma oyuncusu William Saliba'nın yerini alacak. Bu stoper, Ocak ayında Manchester City'ye transfer olan eski Palace'taki savunma partneri Guehi ile karşı karşıya gelebilir.

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