Chelsea, Fransız savunma oyuncusu Maxence Lacroix için teklif hazırlarken, Crystal Palace’ın bu oyuncu için istediği bedel ortaya çıktı

The Times gazetesine göre, Chelsea’nin Fransız milli defans oyuncusu Lacroix’ya olan ilgisi yoğunlaşırken, Crystal Palace bu oyuncu için 55 milyon sterlinlik bir fiyat belirledi. 26 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce Wolfsburg’dan transfer edildiğinden beri Eagles’ın savunmasının temel taşlarından biri haline geldi ve gösterdiği performanslar Premier Lig’in önde gelen kulüplerinin dikkatinden kaçmadı. Selhurst Park’ta haftalık 60.000 sterlinlik sözleşmesinin hâlâ üç yılı kalan oyuncu sayesinde Palace, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor.

Londralı kulüp, bu stoper için belirlediği yüksek bedeli haklı çıkarmak amacıyla son dönemdeki transfer piyasası eğilimlerini kullanıyor. Jan Paul van Hecke ve Luka Vuskovic'in her birinin 50 milyon sterlinin üzerinde bir bedelle transfer edildiğini gören Palace, Lacroix'nın da en az 55 milyon sterlin değerinde olması gerektiğine inanıyor.



