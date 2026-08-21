Chelsea, forvet Joao Pedro'yu kazançlı yeni uzun vadeli sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor

Pedro, yıldızlarla dolu ilk sezonunda kulübün hücumdaki odak noktası haline geldi ve Diego Costa’dan bu yana Chelsea formasıyla tek bir sezonda penaltı dışı 20 gol atan ilk forvet oldu. Bu üretken performansın ardından, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası zaferinde üç golle takıma gelir gelmez etkisini göstermiş, yeni sezon öncesinde ise yedi hazırlık maçında sekiz gol daha kaydetmişti. Bitiriciliğiyle öne çıkan performansları ona çok arzulanan 9 numaralı formayı kazandırdı; Liam Delap buna yer açtı ve şimdi Nottingham Forest ile Leeds United’ın £50 milyonluk ilgisini çekiyor.