AFP
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Chelsea, forvet Joao Pedro'yu kazançlı yeni uzun vadeli sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor
Chelsea, forvetin şartlarını iyileştirdi
BBC Sport'a göre Chelsea, Pedro'ya 2032'ye kadar sürecek ve iki yıllık uzatma opsiyonu içeren kazançlı yeni bir sözleşme vermeye hazırlanıyor. Stamford Bridge yönetimi, 24 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncunun maaşını, Brighton'dan 60 milyon sterlinlik transferinden yalnızca bir yıl sonra artırmak için hızlı davrandı. Bu kararlı hamle, yaz transfer dönemi boyunca formda golcüyü yakından takip eden Barcelona'yı da uzak tutmayı amaçlıyor.
- Getty Images Sport
Teşvik yapısı yenilemeyi yönlendiriyor
Kuruluştan gelen sonraki haberlere göre, iyileştirilmiş şartlar Chelsea'nin yapılandırılmış maaş modeline doğrudan uyuyor; bu model, öne çıkan performans gösteren oyuncuları daha yüksek ücret kademelerine hızla taşıyor. Chelsea, değerli varlıklarını uzun vadeli taahhütlerle güvence altına almak için aynı modeli Cole Palmer ve Nicolas Jackson'da da uyguladı. Kulüp yöneticileri şimdi transfer dönemi kapandıktan sonra diğer kilit isimler için yeni şartlar görüşmeye odaklanacak; Levi Colwill ve Estevao Willian sıradaki isimler olacak.
Forvet 9 numarayı aldı
Pedro, yıldızlarla dolu ilk sezonunda kulübün hücumdaki odak noktası haline geldi ve Diego Costa’dan bu yana Chelsea formasıyla tek bir sezonda penaltı dışı 20 gol atan ilk forvet oldu. Bu üretken performansın ardından, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası zaferinde üç golle takıma gelir gelmez etkisini göstermiş, yeni sezon öncesinde ise yedi hazırlık maçında sekiz gol daha kaydetmişti. Bitiriciliğiyle öne çıkan performansları ona çok arzulanan 9 numaralı formayı kazandırdı; Liam Delap buna yer açtı ve şimdi Nottingham Forest ile Leeds United’ın £50 milyonluk ilgisini çekiyor.
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Londra derbisi keskinliği test ediyor
Güney Amerikalı golcünün, pazartesi akşamı Chelsea'nin Craven Cottage'da Fulham'a karşı oynayacağı Premier League açılış maçında hücum hattının lideri olması bekleniyor. Yaz döneminde kadroya katılan Danny Welbeck ve Emmanuel Emegha, yoğun geçecek sezonda kulübeye güçlü alternatifler ve derinlik sağlıyor. Geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan bir 10. sırada tamamladıktan sonra bu kez ciddi bir şampiyonluk yarışına girmekte kararlı olan Batı Londra ekibi erken bir mesaj vermeyi hedeflerken, takımın kilit forvetinin gole hemen başlaması büyük önem taşıyacak.
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