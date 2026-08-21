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Adhe Makayasa

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Chelsea, forvet Joao Pedro'yu kazançlı yeni uzun vadeli sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor

J. Pedro
Chelsea
Premier Lig

Chelsea, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu 2034'e kadar Stamford Bridge'de tutabilecek kazançlı yeni bir uzun vadeli sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki santrfor, Batı Londra'daki ilk sezonunda olağanüstü bir performans sergiledi ve bu da kulüp yönetimini, Avrupa devi Barcelona'dan gelen artan transfer ilgisini uzak tutmak için oyuncunun şartlarını iyileştirmeye yöneltti.

  • Chelsea, forvetin şartlarını iyileştirdi

    BBC Sport'a göre Chelsea, Pedro'ya 2032'ye kadar sürecek ve iki yıllık uzatma opsiyonu içeren kazançlı yeni bir sözleşme vermeye hazırlanıyor. Stamford Bridge yönetimi, 24 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncunun maaşını, Brighton'dan 60 milyon sterlinlik transferinden yalnızca bir yıl sonra artırmak için hızlı davrandı. Bu kararlı hamle, yaz transfer dönemi boyunca formda golcüyü yakından takip eden Barcelona'yı da uzak tutmayı amaçlıyor.

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    Teşvik yapısı yenilemeyi yönlendiriyor

    Kuruluştan gelen sonraki haberlere göre, iyileştirilmiş şartlar Chelsea'nin yapılandırılmış maaş modeline doğrudan uyuyor; bu model, öne çıkan performans gösteren oyuncuları daha yüksek ücret kademelerine hızla taşıyor. Chelsea, değerli varlıklarını uzun vadeli taahhütlerle güvence altına almak için aynı modeli Cole Palmer ve Nicolas Jackson'da da uyguladı. Kulüp yöneticileri şimdi transfer dönemi kapandıktan sonra diğer kilit isimler için yeni şartlar görüşmeye odaklanacak; Levi Colwill ve Estevao Willian sıradaki isimler olacak.

  • Forvet 9 numarayı aldı

    Pedro, yıldızlarla dolu ilk sezonunda kulübün hücumdaki odak noktası haline geldi ve Diego Costa’dan bu yana Chelsea formasıyla tek bir sezonda penaltı dışı 20 gol atan ilk forvet oldu. Bu üretken performansın ardından, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası zaferinde üç golle takıma gelir gelmez etkisini göstermiş, yeni sezon öncesinde ise yedi hazırlık maçında sekiz gol daha kaydetmişti. Bitiriciliğiyle öne çıkan performansları ona çok arzulanan 9 numaralı formayı kazandırdı; Liam Delap buna yer açtı ve şimdi Nottingham Forest ile Leeds United’ın £50 milyonluk ilgisini çekiyor.

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    Londra derbisi keskinliği test ediyor

    Güney Amerikalı golcünün, pazartesi akşamı Chelsea'nin Craven Cottage'da Fulham'a karşı oynayacağı Premier League açılış maçında hücum hattının lideri olması bekleniyor. Yaz döneminde kadroya katılan Danny Welbeck ve Emmanuel Emegha, yoğun geçecek sezonda kulübeye güçlü alternatifler ve derinlik sağlıyor. Geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan bir 10. sırada tamamladıktan sonra bu kez ciddi bir şampiyonluk yarışına girmekte kararlı olan Batı Londra ekibi erken bir mesaj vermeyi hedeflerken, takımın kilit forvetinin gole hemen başlaması büyük önem taşıyacak.

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