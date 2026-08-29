The Athletic'e göre Leipzig, Chelsea forveti Guiu'yu kadrosuna katmak için prensipte bir anlaşmaya varmanın eşiğinde. Transfer henüz resmen tamamlanmış değil, ancak tüm taraflar bu hamlenin herhangi bir sorun çıkmadan gerçekleşmesini kesin olarak bekliyor.

20 yaşındaki oyuncu, tamamen gözden düştükten sonra Stamford Bridge'den bonservisiyle ayrılmaya hazırlanıyor. Chelsea başlangıçta İspanyol forvet için yaklaşık 25 milyon £ talep etti, ancak kulüp ayrılığını kolaylaştırmak için bu hafta başında bonservis beklentisini düşürmeyi tercih etti.