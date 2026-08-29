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Yosua Arya

Çeviri:

Chelsea fiyaskosu, RB Leipzig'in kalıcı transfer anlaşmasına yaklaşmasıyla Bundesliga'ya geçişe hazırlanıyor

Transfers
RB Leipzig
M. Guiu
Chelsea
Premier Lig
Bundesliga

Chelsea forveti Marc Guiu, Xabi Alonso'nun kadrosuna alınmamasının ardından Bundesliga ekibi RB Leipzig'e kalıcı transfer yapmaya çok yakın. 20 yaşındaki hücum oyuncusunun, ligde sınırlı süre aldığı ve hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Stamford Bridge'den ayrılması bekleniyor.

  • Leipzig, Guiu'ya yaklaşıyor

    The Athletic'e göre Leipzig, Chelsea forveti Guiu'yu kadrosuna katmak için prensipte bir anlaşmaya varmanın eşiğinde. Transfer henüz resmen tamamlanmış değil, ancak tüm taraflar bu hamlenin herhangi bir sorun çıkmadan gerçekleşmesini kesin olarak bekliyor.

    20 yaşındaki oyuncu, tamamen gözden düştükten sonra Stamford Bridge'den bonservisiyle ayrılmaya hazırlanıyor. Chelsea başlangıçta İspanyol forvet için yaklaşık 25 milyon £ talep etti, ancak kulüp ayrılığını kolaylaştırmak için bu hafta başında bonservis beklentisini düşürmeyi tercih etti.

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  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Alonso'nun planlarından çıkarıldı

    Guiu'nun ayrılığı, teknik direktör Alonso'nun onu Chelsea'nin sezonun ilk iki maçının, Premier League'de Fulham'a ve Lig Kupası'nda Luton Town'a karşı oynanan karşılaşmaların kadrosuna almamasının ardından kaçınılmaz hâle geldi. Menajer, genç hücum oyuncusunun uzun vadeli taktik planlarında yer almadığını fazlasıyla net bir şekilde ortaya koydu.

    Yaklaşan transfer, Guiu'nun Batı Londra'daki döneminin şaşırtıcı derecede hızlı sona erişine işaret ediyor. Oyuncu, Chelsea'nin Barcelona'dan onu koparmak için 6 milyon €'luk serbest kalma maddesini devreye sokmasının ardından Temmuz 2024'te altı yıllık sözleşme imzalamıştı; La Masia altyapısından yetişen oyuncu burada A takımda yalnızca yedi maça çıkabilmişti.

  • Hayal kırıklığı yaratan bir kiralık dönem

    Guiu, geçen yıl iç sahadaki zorlu bir sezon geçirdi; Premier League'de sadece sekiz maça çıktı ve ligde yalnızca bir kez ilk 11'de başladı. Chelsea, onu ilk olarak Sunderland'a kiraladı, ancak Stamford Bridge'deki ani santrfor krizini çözmek için bu kiralık dönem bir aydan kısa süre sonra aniden sona erdirildi.

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea'nin forvet hattındaki yenilenme

    Guiu, mevcut transfer döneminde Stamford Bridge'den ayrılması beklenen üçüncü as santrfor olmaya hazırlanıyor. Böylece kısa süre önce sırasıyla Aston Villa ve Nottingham Forest'a kalıcı transferlerini tamamlayan Nicolas Jackson ve Liam Delap'ın izinden gidiyor.

    Chelsea, yeni Premier League sezonu öncesinde hücum seçeneklerini büyük ölçüde yeniden yapılandırdı. Joao Pedro, kulübün tartışmasız birinci santrforu olarak kendisini net biçimde kabul ettirdi. Yaz döneminde gelen Emmanuel Emegha ve Danny Welbeck ise hücum hattında yeni rekabet yaratmak için takıma katıldı.

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