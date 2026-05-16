Eski Liverpool orta saha oyuncusu, Ocak ayında Santiago Bernabeu'dan ayrıldığından beri çok rağbet gören bir isim haline geldi. Alonso, Eddie Howe'un yerine geçmesi muhtemel bir aday olarak Newcastle United'ın somut ilgisini çekerken, Arne Slot'a yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte Anfield'a geri dönüşüyle de sıkça anılıyor. Çok yönlü teknik adam, Şubat ayında Ligue 1 ekibi Marsilya'nın teklifini resmi olarak reddederek transfer piyasasındaki kararlılığını daha önce de göstermişti.