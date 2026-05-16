Chelsea, FA Kupası finali hemen ardından yapılacak ön görüşmelerle Xabi Alonso'yu yeni teknik direktör olarak atamaya "yaklaşıyor"
Alonso, teknik direktörlük yarışında önde
talkSPORT'a göre Chelsea, Alonso'nun Stamford Bridge'deki teknik direktörlük koltuğuna oturması için anlaşmayı sonuçlandırmak üzere. Batı Londra kulübü, Cumartesi günkü FA Cup finali maçına tam olarak odaklanabilmek için transfer çalışmalarını kasıtlı olarak askıya aldı. Ancak önümüzdeki hafta yapısal görüşmeler hız kazanacak ve Alonso, Marco Silva, Andoni Iraola, Oliver Glasner ve eski Flamengo teknik direktörü Filipe Luis gibi rakip adayları geride bırakmaya hazırlanıyor.
Kıtanın dört bir yanında rağbet görüyor
Eski Liverpool orta saha oyuncusu, Ocak ayında Santiago Bernabeu'dan ayrıldığından beri çok rağbet gören bir isim haline geldi. Alonso, Eddie Howe'un yerine geçmesi muhtemel bir aday olarak Newcastle United'ın somut ilgisini çekerken, Arne Slot'a yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte Anfield'a geri dönüşüyle de sıkça anılıyor. Çok yönlü teknik adam, Şubat ayında Ligue 1 ekibi Marsilya'nın teklifini resmi olarak reddederek transfer piyasasındaki kararlılığını daha önce de göstermişti.
Madrid'deki aksiliklere rağmen Pedigree
Alonso'nun Madrid tarafından kısa süre önce görevden alınması, Barcelona'nın ulusal ligde hakimiyet kurmasının ardından gerçekleşti; ancak Avrupa futbolunda genel olarak teknik direktörlük itibarını hâlâ son derece yüksek. İspanya'nın başkentinde görev yaptığı süre boyunca, 34 maçta 24 galibiyet elde ederken sadece altı mağlubiyet yaşadı. İtibarı, Bayer Leverkusen'deki tarihi dönemine sıkı sıkıya bağlı; burada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Bundesliga'da yenilgisiz bir sezon geçirmeyi başardı ve 140 maçın 89'unu kazandı.
Final sonrası yeniden yapılanma kapıda
Chelsea için öncelikli hedef, yönetim kurulunun dikkatini tamamen yeni teknik direktörün belirlenmesi konusuna yöneltmeden önce, büyük önem taşıyan FA Cup finali maçını başarıyla atlatmak olmaya devam ediyor. Alonso, bu sezon Premier Lig’in en güçlü rakiplerine karşı istikrarlı bir performans sergileyememiş olan kadroyu yeniden canlandırmak gibi devasa bir görevle karşı karşıya. Atama resmi olarak onaylandığında, göreve gelecek teknik direktör, Blues’u yeniden düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılabilecek bir konuma getirmek amacıyla, kritik öneme sahip yaz transfer dönemini hızla yönetecek.