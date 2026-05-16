Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images
Adhe Makayasa

Çeviri:

Chelsea, FA Kupası finali hemen ardından yapılacak ön görüşmelerle Xabi Alonso'yu yeni teknik direktör olarak atamaya "yaklaşıyor"

X. Alonso
Chelsea
Premier Lig
Liverpool
Real Madrid
La Liga

Haberlere göre Chelsea, Xabi Alonso'yu yeni kalıcı teknik direktörü olarak atamak üzere bir anlaşmaya varmak üzere. The Blues, Cumartesi günkü FA Cup finalinin ardından ileri düzey görüşmelere yeniden başlamayı planlıyor. 44 yaşındaki teknik adam, diğer birçok tanınmış adayın önünde en güçlü aday olarak öne çıktı.

  • Alonso, teknik direktörlük yarışında önde

    talkSPORT'a göre Chelsea, Alonso'nun Stamford Bridge'deki teknik direktörlük koltuğuna oturması için anlaşmayı sonuçlandırmak üzere. Batı Londra kulübü, Cumartesi günkü FA Cup finali maçına tam olarak odaklanabilmek için transfer çalışmalarını kasıtlı olarak askıya aldı. Ancak önümüzdeki hafta yapısal görüşmeler hız kazanacak ve Alonso, Marco Silva, Andoni Iraola, Oliver Glasner ve eski Flamengo teknik direktörü Filipe Luis gibi rakip adayları geride bırakmaya hazırlanıyor.

    • Reklam
  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kıtanın dört bir yanında rağbet görüyor

    Eski Liverpool orta saha oyuncusu, Ocak ayında Santiago Bernabeu'dan ayrıldığından beri çok rağbet gören bir isim haline geldi. Alonso, Eddie Howe'un yerine geçmesi muhtemel bir aday olarak Newcastle United'ın somut ilgisini çekerken, Arne Slot'a yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte Anfield'a geri dönüşüyle de sıkça anılıyor. Çok yönlü teknik adam, Şubat ayında Ligue 1 ekibi Marsilya'nın teklifini resmi olarak reddederek transfer piyasasındaki kararlılığını daha önce de göstermişti.

  • Madrid'deki aksiliklere rağmen Pedigree

    Alonso'nun Madrid tarafından kısa süre önce görevden alınması, Barcelona'nın ulusal ligde hakimiyet kurmasının ardından gerçekleşti; ancak Avrupa futbolunda genel olarak teknik direktörlük itibarını hâlâ son derece yüksek. İspanya'nın başkentinde görev yaptığı süre boyunca, 34 maçta 24 galibiyet elde ederken sadece altı mağlubiyet yaşadı. İtibarı, Bayer Leverkusen'deki tarihi dönemine sıkı sıkıya bağlı; burada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Bundesliga'da yenilgisiz bir sezon geçirmeyi başardı ve 140 maçın 89'unu kazandı.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Final sonrası yeniden yapılanma kapıda

    Chelsea için öncelikli hedef, yönetim kurulunun dikkatini tamamen yeni teknik direktörün belirlenmesi konusuna yöneltmeden önce, büyük önem taşıyan FA Cup finali maçını başarıyla atlatmak olmaya devam ediyor. Alonso, bu sezon Premier Lig’in en güçlü rakiplerine karşı istikrarlı bir performans sergileyememiş olan kadroyu yeniden canlandırmak gibi devasa bir görevle karşı karşıya. Atama resmi olarak onaylandığında, göreve gelecek teknik direktör, Blues’u yeniden düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılabilecek bir konuma getirmek amacıyla, kritik öneme sahip yaz transfer dönemini hızla yönetecek.