Getty Images Sport
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Chelsea, Everton ve Forest'ın yarıştığı yıldız golcü için 50 milyon sterlin bonservis belirledi
Chelsea, Delap için bonservis bedelini belirledi
Chelsea, yeni sezon başlamadan önce kadrosunu sadeleştirme çabaları kapsamında bu yaz Delap ile yollarını ayırmaya hazır. Standard Sport'a göre, Chelsea, forvetin bonservisiyle kalıcı olarak ayrılmasına onay vermek için 50 milyon sterlin talep ediyor.
Chelsea, yalnızca 12 ay önce Delap'ı Ipswich Town'dan transfer etmek için 30 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokmuştu, ancak kulüp yöneticileri artık istedikleri bonservis bedeli karşılanırsa satışa hazır. Premier League'den birçok talip oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgisini ortaya koyarken, Everton ile Nottingham Forest Stamford Bridge'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Delap, Batı Londra'daki çalkantılı ilk yılında tüm kulvarlarda yalnızca iki gol kaydetti.
- Getty Images Sport
Alonso yönetimindeki sıkıntılar yeniden düşünmeyi gündeme getirdi
Delap, sezon öncesi hazırlık döneminde Xabi Alonso üzerinde olumlu bir izlenim bırakmakta zorlandı ve bu durum onun uzun vadeli geleceğini belirsiz hale getirdi. Forvet oyuncusu, Chelsea geçen sezon Avrupa kupalarına katılım sıralamasının dışında kalırken ve FA Cup finalinde Manchester City'ye yenilirken etkili olamadı.
Alonso, eylül ayındaki transfer döneminin son tarihi öncesinde hücum seçeneklerini aktif şekilde değerlendiriyor ve Delap da artık ayrılabilecek oyuncular arasında öne çıkıyor. Eski Everton scout'u Bryan King, daha önce Goodison Park'ın Delap için ideal bir adres olacağını, Romelu Lukaku'yu ilham kaynağı göstererek söylemişti. King, Lukaku'nun "kiralık gidip Everton'da gerçekten adını duyurduğunu" belirterek Delap'ın izleyebileceği bir yol oluşturduğunu ifade etti.
Stamford Bridge'de forvet rotasyonunda değişim başladı
Delap'ın olası ayrılığı, Chelsea'de hücum hattında planlanan daha geniş çaplı yeniden yapılanmanın bir parçası olarak öne çıkıyor. Kulüp yöneticileri, Nicolas Jackson ve Marc Guiu'nun da yer aldığı ve her ikisinin de kiralık ve bonservisli transferler için ilgi gördüğü şişkin kadroyu küçültmeyi hedefliyor.
Bir kulübün 50 milyon £'luk bonservis bedelini karşılaması halinde Delap için öncelikli hedef kalıcı transfer olmaya devam etse de, Chelsea birkaç savunmacı için de çözüm bulmaya çalışıyor.
Benoit Badiashile ve Axel Disasi'nin ayrılıklarına ilişkin görüşmeler sürerken, Tosin Adarabioyo Benfica'nın ilgisine konu olmuş durumda. Bu arada karar vericiler, transfer dönemi kapanmadan önce genç oyuncular Mamadou Sarr ve Aaron Anselmino'nun olası kiralık hamlelerini değerlendiriyor.
- Getty Images
Delap için kritik haftalar kapıda
Alonso, 1 Eylül'de kapanacak yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu nasıl şekillendireceğine artık karar vermek zorunda. Everton ve Nottingham Forest resmî teklifleri değerlendirirken, Delap geleceğini netleştirmek adına kritik bir döneme giriyor. Forvet oyuncusunun başka bir takımda düzenli forma süresi bulması gerekecek, aksi takdirde yeni Premier League sezonu başlarken Chelsea'de ikincil bir rolde kalma riskiyle karşı karşıya olacak.
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