Chelsea, yeni sezon başlamadan önce kadrosunu sadeleştirme çabaları kapsamında bu yaz Delap ile yollarını ayırmaya hazır. Standard Sport'a göre, Chelsea, forvetin bonservisiyle kalıcı olarak ayrılmasına onay vermek için 50 milyon sterlin talep ediyor.

Chelsea, yalnızca 12 ay önce Delap'ı Ipswich Town'dan transfer etmek için 30 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokmuştu, ancak kulüp yöneticileri artık istedikleri bonservis bedeli karşılanırsa satışa hazır. Premier League'den birçok talip oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgisini ortaya koyarken, Everton ile Nottingham Forest Stamford Bridge'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Delap, Batı Londra'daki çalkantılı ilk yılında tüm kulvarlarda yalnızca iki gol kaydetti.