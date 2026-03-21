Chelsea-Everton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Liam Rosenior, bu bir kriz! Robert Sanchez ve Wesley Fofana berbat performans sergiledi; Blues, Şampiyonlar Ligi yarışında geriye düştü

Maça kötü bir başlangıç yapan Chelsea, 33. dakikada geriye düştü. James Garner’ın arka alana attığı düz pas, Wesley Fofana’nın arkasından kopan Beto’ya ulaştı ve forvet, üzerine çıkan Robert Sanchez’i çalımlayarak Everton’a üstünlüğü sağladı.

Gol yedikten sonra ilk atağında konuk takım neredeyse skoru eşitledi. Enzo Fernandez'in köşe vuruşundan gelen ikinci topa yaptığı akrobatik yarım voley, Jordan Pickford tarafından kurtarıldı ve İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi sezonun en iyi kurtarışlarından birini yaptı.

İkinci yarıda da Chelsea gol fırsatı bulmakta zorlandı. Everton'ın duran topu uzaklaştıramaması üzerine Fernandez bir kez daha Pickford'u zorladı, ancak ev sahibi takım hemen ardından karşı atağa çıkarak farkı ikiye çıkardı. Idrissa Gueye, Fernandez ile Marc Cucurella'nın arasına girerek topu Chelsea'den kaptı ve boş alana doğru sprint attı. Senegalli orta saha oyuncusu daha sonra Beto'yu buldu ve Beto'nun güçlü şutu Sanchez'in bacaklarının arasından geçerek çizgiyi geçti.

Rosenior, takıma bir ivme kazandırmak için sakatlığından kurtulan Estevao Willian'ı oyuna soktu ve genç Brezilyalı, oyuna girdikten kısa bir süre sonra bir köşe vuruşundan golü atmaya çok yaklaştı, ancak sert vuruşu üst direğe çarptı.

Ancak Everton üçüncü golü atınca Chelsea'nin gecesi daha da kötüye gitti. Beto, Pickford'un uzun vuruşunda Fofana'yı geçerek topu aldı, Ilimian Ndiaye hızla ilerleyip Moises Caicedo'yu geçtikten sonra topu üst köşeye gönderdi.

Chelsea, 5 dakikalık uzatma süresinin ardından mağlubiyetini kesinleştirdi ve Mart ayı milli maç arası öncesinde tüm turnuvalarda üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

GOAL, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...