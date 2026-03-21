Chelsea-Everton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Liam Rosenior, bu bir kriz! Robert Sanchez ve Wesley Fofana berbat bir performans sergilerken, Blues Şampiyonlar Ligi yarışında geriye düştü

Chelsea, Cumartesi akşamı Premier Lig'de Everton'a 3-0 yenilerek Hill Dickinson Stadyumu'na yaptığı ilk ziyaretinde ağır bir yenilgiye uğradı. The Blues, Salı günü Paris Saint-Germain'e aynı skorla yenildikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından toparlanmayı umuyordu ancak bunun yerine David Moyes'un takımına yenildi; bu sonuçla Everton, Liam Rosenior'un takımına puan tablosunda iki puan farkla yaklaştı.

Maça kötü bir başlangıç yapan Chelsea, 33. dakikada geriye düştü. James Garner’ın arka alana attığı düz pas, Wesley Fofana’nın arkasından kopan Beto’ya ulaştı ve forvet, üzerine çıkan Robert Sanchez’i çalımlayarak Everton’a öne geçirmeyi başardı.

Gol yedikten sonra ilk atağında konuk takım neredeyse skoru eşitledi. Enzo Fernandez'in köşe vuruşundan gelen ikinci topta yaptığı akrobatik yarım voley, Jordan Pickford tarafından kurtarıldı ve İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi sezonun en iyi kurtarışlarından birini yaptı.

İkinci yarıda da Chelsea gol fırsatı bulmakta zorlandı. Everton'ın duran topu uzaklaştıramaması üzerine Fernandez bir kez daha Pickford'u zorladı, ancak ev sahibi takım hemen ardından karşı atağa çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Idrissa Gueye, Fernandez ile Marc Cucurella'nın arasına girerek topu Chelsea'den kaptı ve boş alana doğru sprint attı. Senegalli orta saha oyuncusu daha sonra Beto'yu buldu ve Beto'nun sert şutu Sanchez'in bacaklarının arasından geçerek çizgiyi geçti.

Rosenior, takıma bir ivme kazandırmak için sakatlığından kurtulan Estevao Willian'ı oyuna soktu ve genç Brezilyalı, oyuna girdikten kısa bir süre sonra bir köşe vuruşundan golü atmaya çok yaklaştı, ancak sert vuruşu üst direğe çarptı.

Ancak Everton üçüncü golü atınca Chelsea'nin gecesi daha da kötüye gitti. Beto, Pickford'un uzun vuruşunda Fofana'yı geçerek topu aldı, Ilimian Ndiaye hızla ilerleyip Moises Caicedo'yu geçtikten sonra topu üst köşeye gönderdi.

Chelsea, 5 dakikalık uzatma süresinin ardından mağlubiyetini kesinleştirdi ve Mart ayı milli maç arası öncesinde tüm turnuvalarda üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

GOAL, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (2/10):

    Şu anda sakat olan Filip Jorgensen'in yerine oyuna girmesinin ardından özgüveni paramparça olmuş gibi görünüyordu ve Beto'nun şutunun içinden geçip ikinci golü atmasına izin verdi. Topu ayağında tutarken fazla özgüvenli davrandı ve maçın başlarında topu kaptırdığında Beto'ya gol hediye etmemesi de şans eseriydi.

    Malo Gusto (5/10):

    Maçın ilk yarısında sık sık ileriye çıktı ancak nadiren pas bulabildi. Hafta başında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle devre arasında Garnacho ile değiştirildi.

    Wesley Fofana (3/10):

    Maç boyunca Beto'nun baskısı altında kaldı. Son zamanlarda endişe verici bir dizi kötü performans sergiledi.

    Jorrel Hato (5/10):

    Everton'ın yüksek presinden ve fiziksel tehdidinden etkilenmemiş görünen tek Chelsea savunmacısıydı.

    Marc Cucurella (4/10):

    Chelsea'nin, Cucurella'nın mücadeleden çekilmek yerine liderlik rolünü üstlenmesini beklediği bir maç daha.

    Orta saha

    Moises Caicedo (3/10):

    Orta sahada maça başladı, pek iyi değildi. Sağ bek pozisyonuna geçti, daha da kötüydü. 116 milyon sterlinlik oyuncu için sıkıntılı bir akşamdı. Cezaya neden olacak sarı kartı görmeden önce Adarabioyo ile değiştirildi.

    Romeo Lavia (4/10):

    Nadiren ilk 11'de yer aldığı ve kendini gösterme şansı bulduğu bu maçta sessiz ve zaman zaman zor bir performans sergiledi. 60. dakikadan önce Santos ile değiştirildi.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Chelsea'nin gol bulma şansı en yüksek yolu Arjantinli oyuncu üzerinden geçiyor gibi görünüyordu, ancak çabaları formda olan Pickford tarafından engellendi.

    Saldırı

    Cole Palmer (5/10):

    Topu aramak ve bir şeyler yaratmaya çalışmak için hatlar arasında dolaştı, ancak sürekli olarak mavi formalı oyuncuların oluşturduğu bir kalabalığa takıldı.

    Joao Pedro (4/10):

    Everton'un devasa savunma oyuncuları tarafından oyundan dışlandı. Maçın sonlarında Delap ile değiştirildi.

    Pedro Neto (4/10):

    Her iki kanatta da hiçbir katkı sağlayamadı ve sonunda Estevao ile değiştirildi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Devre arasında Gusto'nun yerine oyuna girdi. Neredeyse hiç etki yaratamadı.

    Andrey Santos (4/10):

    Lavia'nın yerine oyuna girdi. Gueye tarafından kesilen ve Everton'ın ikinci golüne yol açan pası attı.

    Estevao Willian (6/10):

    Neto'nun yerine oyuna girdi. Anında Chelsea'nin en iyi oyuncusu olarak öne çıktı.

    Liam Delap (N/A):

    3-0 gerideyken Pedro'nun yerine oyuna girdi.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Maçın sonlarında Caicedo'nun yerine oyuna girdi.

    Liam Rosenior (3/10):

    Chelsea, yeni teknik direktörün getirdiği ivmeyi kaybettikten sonra zor durumda. Dört maçlık yenilgi serisini sindirmek zorunda kalacakları uzun bir milli maç arası olacak.

