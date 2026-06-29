Chelsea, Enzo Maresca’nın Manchester City’nin yeni teknik direktörü olarak resmen atanmasının ardından öfkeli bir açıklamayla ona sert tepki gösterdi

Chelsea yönetimi, teknik direktörün Manchester City’deki göreve olan ilgisinden ilk kez sonbaharda haberdar olduklarını ve bunun kulübün sezonunu olumsuz etkilediğini düşündüklerini belirtti. Açıklamada şunlar da yer aldı: “Geçen yıl sonbaharda, eski baş antrenörümüz kulübe, sezon sonunda Pep Guardiola’nın yerine geçme fırsatı olabileceğini bildirdi.

"Guardiola’nın yerine geçmenin onun en büyük arzusu olduğu ve feshetme hakkı bulunmayan uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen bu fırsatı elde etmeye tamamen kararlı olduğu bizim için netleşti.

"2025 yılının Aralık ayında, baş antrenörümüz beklenmedik ve ani bir şekilde görevinden istifa etti. Bir yıl önce Chelsea’ye gelmiş olmasına rağmen, zihninin ve kalbinin başka bir kulübe ve başka bir fırsata odaklandığını düşündüğümüz için elbette hayal kırıklığına uğradık.

"Hiçbir kulüp sezon ortasında teknik direktörünü değiştirmek istemez. Ancak, sezon sonuna kadar sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmeme kararını göz önünde bulundurarak, kulübün oyuncularımızı, taraftarlarımızı ve kulüp armasını korumak ve istifasını kabul etmekten başka seçeneği kalmadı."