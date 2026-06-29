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Chelsea, Enzo Maresca’nın Manchester City’nin yeni teknik direktörü olarak resmen atanmasının ardından öfkeli bir açıklamayla ona sert tepki gösterdi
Chelsea’nin sert eleştirisi
Batı Londra kulübü, Pazartesi günü yayınlanan resmi kulüp açıklamasında duyduğu hoşnutsuzluğu gizlemeye hiç çalışmadı. Transfer için yeşil ışık yakmış olsalar da, Blues yönetimi, İtalyan oyuncunun adını açıkça belirtmeden, ayrılışının ayrıntılı bir dökümünü sunarak taraftarlara seslenmek gibi nadir görülen bir adım attı.
"Chelsea FC, 2025/26 sezonunun kulüp ve taraftarları için son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezon olduğunu kabul ediyor. Buna en büyük katkıyı, kulübün Noel döneminde teknik direktörlük pozisyonunda yapmak zorunda kaldığı değişikliklerin yol açtığı aksaklıklar yaptı," diye başlayan açıklamada, "Son gelişmeler nedeniyle, taraftarlarımıza neler olduğunu ve eski teknik direktörümüzün 1 Ocak 2026 tarihinde kulüpten neden ayrıldığını açıklamamızın önemli olduğunu düşünüyoruz."
- Getty Images Sport
Sadakatin bölünmüş olduğu yönündeki suçlamalar
Chelsea yönetimi, teknik direktörün Manchester City’deki göreve olan ilgisinden ilk kez sonbaharda haberdar olduklarını ve bunun kulübün sezonunu olumsuz etkilediğini düşündüklerini belirtti. Açıklamada şunlar da yer aldı: “Geçen yıl sonbaharda, eski baş antrenörümüz kulübe, sezon sonunda Pep Guardiola’nın yerine geçme fırsatı olabileceğini bildirdi.
"Guardiola’nın yerine geçmenin onun en büyük arzusu olduğu ve feshetme hakkı bulunmayan uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen bu fırsatı elde etmeye tamamen kararlı olduğu bizim için netleşti.
"2025 yılının Aralık ayında, baş antrenörümüz beklenmedik ve ani bir şekilde görevinden istifa etti. Bir yıl önce Chelsea’ye gelmiş olmasına rağmen, zihninin ve kalbinin başka bir kulübe ve başka bir fırsata odaklandığını düşündüğümüz için elbette hayal kırıklığına uğradık.
"Hiçbir kulüp sezon ortasında teknik direktörünü değiştirmek istemez. Ancak, sezon sonuna kadar sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmeme kararını göz önünde bulundurarak, kulübün oyuncularımızı, taraftarlarımızı ve kulüp armasını korumak ve istifasını kabul etmekten başka seçeneği kalmadı."
Mali uzlaşma ve Maresca’nın özrü
Her ne kadar yolların ayrılması açıkça gergin bir şekilde gerçekleşmiş olsa da, mali detaylar nihayet çözüme kavuşturuldu. Chelsea, Manchester City ve teknik direktörün kendisiyle gizli bir anlaşmaya varıldığını doğruladı; ancak haberlere göre tazminat tutarı 17 milyon sterlin civarında olduğu belirtiliyor. “Bu koşullar altında ve kulüpler arasındaki karşılıklı saygı göz önünde bulundurularak, Manchester City ile tazminat ödemesini de içeren gizli bir anlaşmaya varılmıştır. Eski baş antrenörle de tazminat ödemesini içeren gizli bir anlaşmaya varılmıştır," dedi kulüp.
Sosyal medyada kendi bakış açısını paylaşan Maresca, ayrılığın arkasındaki itici gücün kendisi olduğunu itiraf etti. Maresca şöyle konuştu: "2025 yılının Aralık ayı sonunda, Chelsea'den ayrılmak için zor bir karar verdim.
Bu karar tamamen bana aitti. Chelsea'den istifam, çok iyi tanıdığım bir kulüp olan Manchester City'ye katılmamın önünü açtı. Şimdi Manchester City'ye katılmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
"Sezon ortasında Chelsea'den ayrılmamın kulüpte bir karışıklığa yol açtığının farkındayım ve bunun için özür dilerim. Bu ne niyetimdi ne de isteğimdi.
"Chelsea’deki herkes bana çok iyi davrandı ve birlikte her zaman kalbimde saklayacağım büyük başarılar ve anılar elde ettik. Bana bu fırsatı verdikleri için kulübe, sahiplerine ve taraftarlara minnettarım."
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Alonso ile yeni bir dönem başlıyor
Acı bir veda olmasına rağmen Chelsea, Stamford Bridge’de çoktan görevi devralan Xabi Alonso yönetimindeki geleceğine vurgu yapmakta kararlıydı. Maresca’ya son bir gönderme niteliğinde kulüp, Alonso’nun karakterini övdü: “Gelecek sezona bakarken, Xabi Alonso’da olağanüstü bir futbol zekasına sahip ve en yüksek dürüstlük standartlarına sahip bir profesyonel bir teknik direktörümüz var. Kulübün taraftarlarının hak ettiği ve beklediği başarıyı getirecek tüm niteliklere sahip.”
Maresca, Londra’da karmaşık bir miras bırakıyor; takımı Conference League ve Kulüpler Dünya Kupası zaferlerine başarıyla taşısa da, sezon ortasında ayrılması yönetim kurulu için hâlâ bir sorun teşkil ediyor. Şimdi, Cityzens için bir hakimiyet dönemini tanımlayan teknik direktör Guardiola’nın yerini doldurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.