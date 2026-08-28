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enzo fernandez(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Çeviri:

Chelsea, Enzo Fernandez'in Manchester City'ye transfer olarak ayrılığı yaklaşırken Lamine Camara'yı hedefliyor

E. Fernandez
L. Camara
Chelsea
AS Monaco
Premier Lig
1. Lig

Chelsea, Manchester City'ye transferi yaklaşan Enzo Fernandez'in uygun maliyetli bir alternatifi olarak Monaco orta saha oyuncusu Lamine Camara'yı belirledi. Orta sahadaki olası değişim, teknik direktör Xabi Alonso'nun yakın zamanda açıklanan bir kupa kadrosunda Fernandez'e yer vermemesiyle gündeme geldi. Alonso, buna gerekçe olarak oyuncunun enerjisi, hazırlığı ve kulüp için mücadele etme isteğiyle ilgili endişeleri gösterdi.

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    Chelsea, Arjantinlinin Etihad'a transferine bir adım daha yaklaşmasıyla Lamine Camara'yı olası bir transfer hedefi olarak belirledi. talkSPORT'a göre, Fernandez, Manchester City'de Enzo Maresca ile yeniden bir araya geleceği ses getiren bir transferin son aşamalarında.

    Habere göre Chelsea, orta saha oyuncusu için 120 milyon sterlin bonservis bedeli belirledi ve bu ücretin bir kısmını Camara'ya yeniden yatırmayı planlıyor. Monaco ise bu yaz 50 milyon ile 60 milyon sterlin arasında bir bedel talep ediyor. Crystal Palace'ın kısa süre önce yaptığı 35 milyon sterlinlik teklif reddedildi, Liverpool'a da transfer dönemi kapanmadan önce Camara'yı kadrosuna katma fırsatı sunuldu.

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Kadro dışı bırakılmasının ardından Xabi Alonso arzuyu sorguladı

    Fernandez'in ayrılığına dair spekülasyonlar, Xabi Alonso'nun onu Chelsea'nin Luton Town'a karşı aldığı Carabao Cup galibiyetinde kadroya almamasıyla daha da yoğunlaştı.

    Alonso daha önce Fernandez'in forma giyeceğini söylemişti, ancak teknik direktör daha sonra 25 yaşındaki oyuncunun doğru zihniyete sahip olmadığını ima etti.

    Kararı açıklayan Alonso, "Oynamak için en iyi durumda olan oyunculara ihtiyacımız var. Her şeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor, iyi bir dönemden geçen oyuncular, oynamak için o enerjiyi hissetmeyen oyuncular. Benim için onların oynama arzusunu hissetmeleri ve iyi hazırlanmış olmaları çok önemli" dedi.

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    Alonso ayrıca, nihai kararını vermeden önce çarşamba günkü antrenmanın ardından Fernandez ile özel bir görüşme yaptığını da doğruladı. Alonso, "Konuştuk ve kadroda yer almamasının daha iyi olacağına karar verdik. O, üst düzey bir oyuncu" dedi.

    Fernandez transferini tamamlarsa, Chelsea Camara'nın temsilcileriyle görüşmelerini ilerletmeye hazırlanıyor. Camara, iki yıl önce 15 milyon euro karşılığında katıldıktan sonra Monaco'da kendisini kanıtladı ve Afrika'da Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Geçen sezon ligde 29 maça çıktı, iki gol attı ve yedi asist yaptı.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Chelsea ve Fernandez için sırada ne var?

    Chelsea, önümüzdeki günlerde Fernandez'in Manchester City'ye gidişini resmileştirmeye çalışırken Camara için girişimlerini de hızlandıracak. Başarılı olması hâlinde Camara, yaz transfer döneminde kadroya katılan Valentin Barco ve Jordan Henderson'ın da yer aldığı, büyük ölçüde yenilenmiş bir Chelsea orta sahasına katılacak. Alonso ise şimdi, yaklaşan Premier League maçları için takımını hazırlarken transfer döneminin son günlerini yönetmek zorunda.

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