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Chelsea, Enzo Fernandez'in Manchester City'ye transfer olarak ayrılığı yaklaşırken Lamine Camara'yı hedefliyor
Chelsea, Manchester City'ye gitmesi beklenen orta sahanın yerine gelecek ismi belirledi
Chelsea, Arjantinlinin Etihad'a transferine bir adım daha yaklaşmasıyla Lamine Camara'yı olası bir transfer hedefi olarak belirledi. talkSPORT'a göre, Fernandez, Manchester City'de Enzo Maresca ile yeniden bir araya geleceği ses getiren bir transferin son aşamalarında.
Habere göre Chelsea, orta saha oyuncusu için 120 milyon sterlin bonservis bedeli belirledi ve bu ücretin bir kısmını Camara'ya yeniden yatırmayı planlıyor. Monaco ise bu yaz 50 milyon ile 60 milyon sterlin arasında bir bedel talep ediyor. Crystal Palace'ın kısa süre önce yaptığı 35 milyon sterlinlik teklif reddedildi, Liverpool'a da transfer dönemi kapanmadan önce Camara'yı kadrosuna katma fırsatı sunuldu.
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Kadro dışı bırakılmasının ardından Xabi Alonso arzuyu sorguladı
Fernandez'in ayrılığına dair spekülasyonlar, Xabi Alonso'nun onu Chelsea'nin Luton Town'a karşı aldığı Carabao Cup galibiyetinde kadroya almamasıyla daha da yoğunlaştı.
Alonso daha önce Fernandez'in forma giyeceğini söylemişti, ancak teknik direktör daha sonra 25 yaşındaki oyuncunun doğru zihniyete sahip olmadığını ima etti.
Kararı açıklayan Alonso, "Oynamak için en iyi durumda olan oyunculara ihtiyacımız var. Her şeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor, iyi bir dönemden geçen oyuncular, oynamak için o enerjiyi hissetmeyen oyuncular. Benim için onların oynama arzusunu hissetmeleri ve iyi hazırlanmış olmaları çok önemli" dedi.
Monaco'nun yıldızı, orta sahayı güçlendirmek için ideal takviye olarak öne çıkıyor
Alonso ayrıca, nihai kararını vermeden önce çarşamba günkü antrenmanın ardından Fernandez ile özel bir görüşme yaptığını da doğruladı. Alonso, "Konuştuk ve kadroda yer almamasının daha iyi olacağına karar verdik. O, üst düzey bir oyuncu" dedi.
Fernandez transferini tamamlarsa, Chelsea Camara'nın temsilcileriyle görüşmelerini ilerletmeye hazırlanıyor. Camara, iki yıl önce 15 milyon euro karşılığında katıldıktan sonra Monaco'da kendisini kanıtladı ve Afrika'da Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Geçen sezon ligde 29 maça çıktı, iki gol attı ve yedi asist yaptı.
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Chelsea ve Fernandez için sırada ne var?
Chelsea, önümüzdeki günlerde Fernandez'in Manchester City'ye gidişini resmileştirmeye çalışırken Camara için girişimlerini de hızlandıracak. Başarılı olması hâlinde Camara, yaz transfer döneminde kadroya katılan Valentin Barco ve Jordan Henderson'ın da yer aldığı, büyük ölçüde yenilenmiş bir Chelsea orta sahasına katılacak. Alonso ise şimdi, yaklaşan Premier League maçları için takımını hazırlarken transfer döneminin son günlerini yönetmek zorunda.
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