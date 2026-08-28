Chelsea, Enzo Fernandez'in Manchester City'ye transfer olarak ayrılığı yaklaşırken Lamine Camara'yı hedefliyor

Chelsea, Arjantinlinin Etihad'a transferine bir adım daha yaklaşmasıyla Lamine Camara'yı olası bir transfer hedefi olarak belirledi. talkSPORT'a göre, Fernandez, Manchester City'de Enzo Maresca ile yeniden bir araya geleceği ses getiren bir transferin son aşamalarında.

Habere göre Chelsea, orta saha oyuncusu için 120 milyon sterlin bonservis bedeli belirledi ve bu ücretin bir kısmını Camara'ya yeniden yatırmayı planlıyor. Monaco ise bu yaz 50 milyon ile 60 milyon sterlin arasında bir bedel talep ediyor. Crystal Palace'ın kısa süre önce yaptığı 35 milyon sterlinlik teklif reddedildi, Liverpool'a da transfer dönemi kapanmadan önce Camara'yı kadrosuna katma fırsatı sunuldu.