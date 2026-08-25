Getty Images Sport
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Chelsea, Enzo Fernandez'in geç bir Manchester City transferine göz dikmesiyle Alex Scott için dev bir teklif hazırlıyor
Manchester City'den son dakika transfer hamlesi
The Independent'a göre Chelsea, Bournemouth'un daha önce yaptığı üç teklifi reddetmesinin ardından Scott için yeni bir girişim planlıyor. Manchester City, iki hafta önce Fernandez'i 120 milyon £ karşılığında kadrosuna katırmak için son tarihi kaçırdı, ancak Enzo Maresca eski oyuncusuyla Etihad Stadyumu'nda yeniden buluşma konusunda kararlılığını koruyor.
City, Rodri'yi Barcelona'ya kaptırdı ve kadrosunu güçlendirmekte kararlı. Haberlere göre kulüp, önümüzdeki günlerde Fernandez için resmî bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Chelsea de artan bu ilginin farkında ve oluşabilecek boşluğu doldurmak için Scott hamlesini hızlandırdı.
- Getty Images Sport
Bournemouth, orta saha oyuncusu için dev bonservis bedeli talep ediyor
Bournemouth, Scott konusunda bu yaz kesin bir şekilde satılık değil tavrını korudu ve Chelsea'den geldiği bildirilen 68 milyon sterline kadar olan teklifleri reddetti. Ancak The Independent, 80 milyon ila 90 milyon sterlin bandında iyileştirilmiş bir teklifin, piyasa gelecek salı kapanmadan önce Bournemouth'u tutumunu değiştirmeye zorlayabileceğini öne sürüyor.
Chelsea'nin bu bonservis bedelini karşılayabilmesi için Fernandez'in satışından elde edilecek geliri yeniden yatırıma yönlendirmesi gerekecek. Fernandez, pazartesi gecesi Fulham karşısında alınan galibiyet sırasında taraftarın bazı bölümleri tarafından yoğun şekilde yuhalandı ve bu durum, Londra'daki belirsiz durumu etrafında büyüyen gerilimi gözler önüne serdi.
Alonso geleceği konusunda netlik istiyor
Xabi Alonso, Fernandez hakkındaki süren spekülasyonlara açıkça değindi ve durumun hızlı şekilde çözüme kavuşmasını beklediğini net biçimde ortaya koydu. Fulham maçının ardından Alonso, ayrılığın hâlâ güçlü bir ihtimal olduğunu kabul etti.
BBC'nin Match of the Day programına konuşan Alonso, "Futbolda hiçbir şeye şaşırmam. Göreceğiz. Temennim, gelecekte ne olacağını bilmemiz ama bu hafta göreceğiz" dedi. Teknik direktör temkinli tavrını korurken, meselenin hemen çözüme kavuşmasını istemesi Stamford Bridge'deki aciliyeti ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Manchester City'nin bu hafta Fernandez için yüksek miktarlı resmî bir teklifle Chelsea'nin kararlılığını sınaması bekleniyor. Son şampiyon, Chelsea'nin belirlediği bonservis değerini karşılaması hâlinde bu durum anında bir domino etkisi yaratacak ve Chelsea'yi son tarih öncesinde Scott için girişimlerini hızlandırmaya zorlayacak.
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