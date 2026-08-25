The Independent'a göre Chelsea, Bournemouth'un daha önce yaptığı üç teklifi reddetmesinin ardından Scott için yeni bir girişim planlıyor. Manchester City, iki hafta önce Fernandez'i 120 milyon £ karşılığında kadrosuna katırmak için son tarihi kaçırdı, ancak Enzo Maresca eski oyuncusuyla Etihad Stadyumu'nda yeniden buluşma konusunda kararlılığını koruyor.

City, Rodri'yi Barcelona'ya kaptırdı ve kadrosunu güçlendirmekte kararlı. Haberlere göre kulüp, önümüzdeki günlerde Fernandez için resmî bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Chelsea de artan bu ilginin farkında ve oluşabilecek boşluğu doldurmak için Scott hamlesini hızlandırdı.