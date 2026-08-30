Chelsea, bonuslar dahil 45 milyon euroya ulaşması beklenen bir bedelle Camara'yı transfer etmek için Monaco ile anlaşmaya vardı. Gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre, ödeme planının netleştirilmesi dışında transferin tamamlanmasına çok az kaldı.

Senegalli orta saha oyuncusu, Stamford Bridge'e Fernandez'in doğrudan yerine gelecek. Fernandez, Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmek için Premier League'deki rakip Manchester City'ye 120 milyon sterlinlik dev bir transferini tamamlama konusunda ileri aşamada. Chelsea, yaz boyunca Camara'yı aktif şekilde hedefledi ve öncelikli hedefini kadrosuna katmak için Crystal Palace'ı geride bıraktı.