AFP
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Chelsea, Enzo Fernandez'in ayrılığı yaklaşırken Lamine Camara'yı transfer etmek için Monaco ile anlaşmaya vardı
Chelsea, Monaco orta sahası için anlaşmaya vardı
Chelsea, bonuslar dahil 45 milyon euroya ulaşması beklenen bir bedelle Camara'yı transfer etmek için Monaco ile anlaşmaya vardı. Gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre, ödeme planının netleştirilmesi dışında transferin tamamlanmasına çok az kaldı.
Senegalli orta saha oyuncusu, Stamford Bridge'e Fernandez'in doğrudan yerine gelecek. Fernandez, Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmek için Premier League'deki rakip Manchester City'ye 120 milyon sterlinlik dev bir transferini tamamlama konusunda ileri aşamada. Chelsea, yaz boyunca Camara'yı aktif şekilde hedefledi ve öncelikli hedefini kadrosuna katmak için Crystal Palace'ı geride bıraktı.
- Getty Images Sport
Alonso, ayrılan orta saha oyuncusunun isteğini sorguladı
Fernandez'in beklenen ayrılığı, teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yaşanan çalkantılı dönemin ardından geliyor. Alonso kısa süre önce orta sahayı, Luton Town'a karşı alınan Lig Kupası galibiyetinin kadrosuna dahil etmemişti. Alonso, maç öncesinde Fernandez'in mentalitesini ve hazırlığını kamuoyu önünde sorgulamıştı.
Onu kadro dışı bırakma kararını açıklayan Alonso, şunları söyledi: "Oynamak için en iyi durumda olan oyunculara ihtiyacımız var. Her şeyi dikkate almamız gerekiyor, iyi durumda olan oyuncular, oynamak için o enerjiyi hissetmeyen oyuncular. Benim için onların oynama arzusunu hissetmeleri ve iyi hazırlanmaları çok önemli."
Camara, Stamford Bridge'e etkileyici bir kariyerle geliyor
Alonso ayrıca maçtan önce Fernandez ile özel bir görüşme yaptığını da doğruladı. Alonso, "Konuştuk ve kadroda yer almamasının daha iyi olacağına karar verdik. O üst düzey bir oyuncu" dedi. Bu ilişkinin bozulduğu görülürken, Chelsea orta sahada eksik kalmamak için kararlı bir hamle yaptı. Camara, son iki yılda Ligue 1'de kendisini baskın bir güç olarak kabul ettirdi ve Monaco formasıyla tüm kulvarlarda 75 maça çıktı. Milli oyuncu, Fransa'daki başarılı döneminde altı gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
- Getty Images Sport
Chelsea ve yeniden şekillenen orta sahası için sırada ne var?
Chelsea, Fernandez'in Manchester City'ye gidişini hızla sonuçlandırmaya çalışırken Camara'yı da önümüzdeki saatlerde resmen tanıtmayı hedefliyor. Yeni transfer, yaz döneminde kadroya katılan Valentin Barco ve Jordan Henderson'ın da yer aldığı büyük ölçüde değişmiş bir orta sahaya eklenecek. Alonso'nun şimdi bu yeni parçaları, Chelsea yaklaşan Premier League maçlarına hazırlanırken hızla takıma entegre etmesi gerekiyor.
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