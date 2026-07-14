Chelsea efsanesi, Xabi Alonso’ya İngiltere’nin yıldız oyuncusunu bedelsiz transferle kadroya katmasını söyledi

Hasselbaink, Alonso’nun takıma güç kattığı gibi, Chelsea’nin genç kadrosunu kendini kanıtlamış şampiyonlarla desteklemesi gerektiğine inanıyor. Stones’u ideal bir takviye olarak öne çıkaran Hasselbaink, hem savunma oyuncusunun kalitesini hem de Chelsea’nin Avrupa kupalarından elenmesinin ardından maç programının hafiflemesini vurguladı.

WhoScored’a verdiği demeçte, “Alonso’nun serbest oyuncu olan [John] Stones’u transfer etmesini çok isterim,” dedi. “Herkes, ‘Ama o çok sık sakatlanıyor’ diyecek. Bence bu yıl Stones, Chelsea için çok iyi bir transfer olacak çünkü Chelsea ne Şampiyonlar Ligi’nde ne de Avrupa’da oynuyor; yani maçlar sadece cumartesiden cumartesiye oynanıyor.”