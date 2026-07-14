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Chelsea efsanesi, Xabi Alonso’ya İngiltere’nin yıldız oyuncusunu bedelsiz transferle kadroya katmasını söyledi
Alonso yönetiminde yeni bir dönem
Alonso, Liam Rosenior’un yerine geçerek Pazartesi günü Chelsea’nin yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Bu atama, Ocak ayında Enzo Maresca’nın ayrılması ve Rosenior’un kısa süren görev süresinin ardından Chelsea’nin Premier Lig’i 10. sırada tamamladığı çalkantılı bir sezonun ardından gerçekleşti.
İspanyol teknik adam, baş antrenör yerine menajer olarak atandı; bu da ona oyuncu transferleri konusunda daha fazla etki sağlıyor. Alonso, Granit Xhaka'nın transferi de dahil olmak üzere deneyimli oyuncuların takıma katılması için şimdiden baskı yapmaya başladı; ancak İsviçreli milli oyuncu, geleceğini Sunderland'a adadı.
Eski Chelsea forveti Hasselbaink şimdi bir başka deneyimli transfer önerisinde bulunarak, Man City’deki uzun döneminin sona ermesinin ardından serbest kalan savunma oyuncusu Stones’u hedef almaları için Blues’a çağrıda bulundu.
- AFP
Hasselbaink, Stones’un transferini destekliyor
Hasselbaink, Alonso’nun takıma güç kattığı gibi, Chelsea’nin genç kadrosunu kendini kanıtlamış şampiyonlarla desteklemesi gerektiğine inanıyor. Stones’u ideal bir takviye olarak öne çıkaran Hasselbaink, hem savunma oyuncusunun kalitesini hem de Chelsea’nin Avrupa kupalarından elenmesinin ardından maç programının hafiflemesini vurguladı.
WhoScored’a verdiği demeçte, “Alonso’nun serbest oyuncu olan [John] Stones’u transfer etmesini çok isterim,” dedi. “Herkes, ‘Ama o çok sık sakatlanıyor’ diyecek. Bence bu yıl Stones, Chelsea için çok iyi bir transfer olacak çünkü Chelsea ne Şampiyonlar Ligi’nde ne de Avrupa’da oynuyor; yani maçlar sadece cumartesiden cumartesiye oynanıyor.”
Potansiyelden çok deneyim
Hasselbaink, Chelsea'nin Avrupa kupalarında yer almamasının Stones'un fiziksel durumunu daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabileceğine inanıyor. Maç sayısının azalmasıyla birlikte, savunma oyuncusu daha fazla dinlenme süresine sahip olurken, genç bir kadroya liderlik ve üst düzey deneyim sunmaya devam edecektir. Hasselbaink şunları ekledi: "Daha fazla dinlenme fırsatı bulacak ve aynı zamanda çok fazla deneyim de katacak. Böylece en az 30 maç oynayabilir."
- Getty Images Sport
Chelsea, yaz transfer dönemindeki önceliklerini değerlendiriyor
Alonso’nun Hasselbaink’in tavsiyesine uyup uymayacağı henüz belli değil, ancak Chelsea’nin transfer stratejisi daha deneyimli oyuncuları kadroya katma yönünde gelişiyor gibi görünüyor. Stones, piyasada bulunan en çok dikkat çeken serbest oyuncularından biri ve kulüp şimdi, onun deneyiminin son dönemdeki sakatlık geçmişine ilişkin endişelerden daha ağır basıp basmadığını karar vermek zorunda.
Ancak Stones şu anda İngiltere Milli Takımı’ndaki görevlerine odaklanmış durumda olduğundan, Dünya Kupası sona erene kadar herhangi bir temas kurulması pek olası görünmüyor. Thomas Tuchel’in takımı ise Çarşamba günü Atlanta Stadyumu’nda Arjantin ile oynayacakları yarı final maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
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