Chelsea efsanesi John Terry, İngiltere’nin Arjantin’den daha iyi olduğunu vurgularken, Harry Kane ve takım arkadaşlarının Lionel Messi’nin liderliğindeki son şampiyonları mağlup edeceğine inanıyor

Jude Bellingham ve Harry Kane, her biri altı golle takımlarına öncülük ederken, Güney Amerikalılar ise eleme turlarını geçmek için büyük ölçüde Messi’nin parlak performansına güvenmişlerdir.

Ancak Terry, Atlanta’da maçın psikolojik yönünün önemli bir rol oynayabileceğini kabul etti. “Ancak turnuvanın bu son aşamalarında sahip oldukları deneyim, onlara bir nevi fayda sağlayabilir,” diyerek, arka arkaya dört büyük kupa kazanan Arjantin’in çekirdek kadrosuna atıfta bulundu.

Sekiz yıl önce Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan kadrodan sadece beş İngiliz oyuncu – Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford ve Jordan Henderson – kadroda yer alıyor.