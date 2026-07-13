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Chelsea efsanesi John Terry, İngiltere’nin Arjantin’den daha iyi olduğunu vurgularken, Harry Kane ve takım arkadaşlarının Lionel Messi’nin liderliğindeki son şampiyonları mağlup edeceğine inanıyor
Terry, “Üç Aslanlar”ın kadro derinliğine güveniyor
İngiltere, son dünya şampiyonu ile tarihi bir karşılaşmaya hazırlanırken, Terry taktiksel mücadeleye ilişkin iyimser bir değerlendirmede bulundu. Efsanevi savunma oyuncusu, Arjantin’in uluslararası futboldaki son dönemdeki hakimiyetine rağmen, İngiliz kadrosundaki bireysel kalitenin şu anda turnuvada eşi benzeri olmadığını savunuyor.
FIFA Podcast’te konuşan Terry, İngiltere’nin ilk 11’indeki her oyuncunun Arjantin kadrosundaki muadillerinden daha iyi olduğunu vurguladı. “Arjantin konusunda endişeli değilim. Arjantin’e baktığımda, onların bizden daha iyi olması konusunda endişelenmiyorum. Bence bire bir karşılaştırıldığında Arjantin’den daha iyiyiz,” dedi.
- Getty Images Sport
İngiltere'nin yıldızları, Arjantin'in tecrübesi karşısında
Jude Bellingham ve Harry Kane, her biri altı golle takımlarına öncülük ederken, Güney Amerikalılar ise eleme turlarını geçmek için büyük ölçüde Messi’nin parlak performansına güvenmişlerdir.
Ancak Terry, Atlanta’da maçın psikolojik yönünün önemli bir rol oynayabileceğini kabul etti. “Ancak turnuvanın bu son aşamalarında sahip oldukları deneyim, onlara bir nevi fayda sağlayabilir,” diyerek, arka arkaya dört büyük kupa kazanan Arjantin’in çekirdek kadrosuna atıfta bulundu.
Sekiz yıl önce Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan kadrodan sadece beş İngiliz oyuncu – Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford ve Jordan Henderson – kadroda yer alıyor.
Arjantinli “GOAT”ı durdurmak
Yarı finalin hikayesi, kaçınılmaz olarak, resmi bir yetişkinler maçında ilk kez İngiltere ile karşı karşıya gelen Messi’ye odaklanıyor. Messi, Albiceleste’nin hücumunun odak noktası olmaya devam etse de, eski İngiltere milli futbolcusu Gary Pallister, 39 yaşındaki oyuncunun on yıl öncesine kıyasla artık daha “insan” olduğunu öne sürdü.
Terry ise Messi’nin etkisini, eski Chelsea takım arkadaşı Eden Hazard’ınkiyle karşılaştırdı. “O, büyük maçlarda ortaya çıkan en iyi oyunculardan biri olacak ve bunu kesinlikle yapıyor. Mısır maçına baktığınızda takımın elendiğini düşünüyorsunuz, ama o sizin tarafınızda olduğunda, böyle bir oyuncunuz varken, bunu ancak Chelsea’deki Hazard’la karşılaştırabilirim.”
Terry sözlerine şöyle devam etti: “1-0 ya da 2-0 geride olsanız bile, her zaman maça geri dönme şansınız olduğunu bildiğinizde, bu oyuncular gerçekten inanılmaz ve o da Arjantin için tam da böyle bir oyuncu.”
- AFP
Kampta güven artıyor
Üç Aslanlar’ın galibiyetini öngören tek eski yıldız Terry değil. Eski kanat oyuncusu Joe Cole, Tuchel’in takımının sahip olduğu üstün hızı gerekçe göstererek, İngiltere’nin Messi’yi sahadan silip süpüreceğini sansasyonel bir şekilde iddia etti. Kamp çevresindeki genel hava, 60 yıldır süren büyük bir kupa kazanma bekleyişinin nihayet sona erebileceğine dair artan bir inançla şekilleniyor.
İngiltere, turnuva boyunca attığı 13 golle Mercedes-Benz Stadyumu’ndaki maça girerken, Arjantin savunması son üç eleme maçında beş gol yiyerek zayıflık belirtileri gösterdi. Her iki takım da dünya çapında yeteneklere sahip olduğundan, Dünya Kupası tarihinin en çok beklenen maçlarından biri için sahne hazır.
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