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Chelsea efsanesi, Barcelona’daki transfer belirsizliği sürerken Manchester United’dan dışlanan oyuncuyu transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı övüyor; Marcus Rashford, Chelsea için ‘birçok kriteri karşılıyor’
Cole, Rashford'u savunuyor
Rashford, İspanya’da verimli bir sezonun ardından geri dönüyor. Tüm turnuvalarda 14 gol ve 11 asist kaydetmiş ve Barcelona’nın La Liga ile İspanya Süper Kupası’nı kazanmasına katkıda bulunarak, Manchester’daki zorlu bir dönemin ardından hâlâ en üst seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı.
SunSport'a konuşan Cole, olası transfer hakkında şunları söyledi: "Mesele sadece maaş ve değerleme. Rashford birçok kriteri karşılıyor, ancak ona bir servet harcamak istemezsiniz - Chelsea için iyi iş çıkarır. Marcus'un devam etmesi, özgüvenini yüksek tutması gerekiyor çünkü Barcelona'da kendini yeniden inşa etti ve atlaması gereken bir seviye daha var. Chelsea'nin hakkında bilgi alması gereken bir oyuncu, ancak bu anlaşmaya bağlı olacak."
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Barcelona'nın ayrılışı kapıyı aralıyor
Barcelona’nın kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği haberlerinin ardından, Chelsea için bir fırsat doğdu. Hansi Flick’in takımı bunun yerine Anthony Gordon’u transfer etmeyi tercih etti; bu durum, İngiltere milli takım oyuncusunun Manchester United’dan uzaklaşarak kalıcı bir kulüp arayışına girmesine neden oldu.
Cole, eski kulübünün şu anda karşı karşıya olduğu mali kısıtlamaların farkında ve Alonso'nun transfer piyasasında akıllı davranması gerektiğini belirtiyor. O, şunları ekledi: “Chelsea'nin forvet üçlüsünde golcüye, deneyimli bir stoper'a ve muhtemelen mevcut kalecileri zorlayacak bir kaleciye ihtiyacı var. Kimi transfer etmeleri gerektiğini söylemek benim için zor, çünkü Kylian Mbappe, Vinicius Jr ve Antonio Rudiger'i çok isterim. Ancak Xabi Alonso, paranın karşılığını alabileceği transferleri bulmalı, çünkü dürüst olmak gerekirse Chelsea'de fazla para kaldığını sanmıyorum. Çok para israf edildi, bu yüzden elindekilerle idare etmek zorunda kalabilir, ancak elindekilerle idare etmek zorunda kalırsa, Chelsea taraftarları ona destek olmalı ve bunun 10 yıl önceki Chelsea olmadığını bilmelidir.”
Arteta ve Arsenal durumu takip ediyor
Chelsea, Cole'un tavsiyesini dinlerse, bu forvetin peşinde koşan tek Premier Lig devi olmayacak. Rakip kulüplerin ilgisi oldukça yüksek; zira Arsenal, Mikel Arteta'nın hücum seçeneklerini güçlendirmek için bu forvet için sansasyonel bir hamle yapmaya hazırlanıyor olabilir. Söylentilere göre Topçular çok yönlülük arıyor ve Rashford'un İngiltere'nin en üst ligindeki tecrübesi onu cazip bir seçenek haline getiriyor.
Rashford, mevcut Chelsea kadrosunda eksik olan zengin bir deneyim getiriyor. Tosin Adarabioyo dışında, İngiltere'nin yıldızı genç bir soyunma odasındaki kıdemli isimlerden biri olacak. Yaklaşık 300 Premier Lig maçı, 89 gol ve 42 asistle, Blues'un hücumunda en deneyimli oyuncu haline gelecek ve lig deneyimi açısından kaptan Reece James'in rahatlıkla önüne geçecek.
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Büyük kararların alındığı bir yaz
Rashford, Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımıyla görevlerine odaklanırken, kulüpteki geleceği yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. La Liga'da geçirdiği zamanlardan keyif alsa da, Katalonya'daki mali durum ve yeni transferlerin ortaya çıkması, durumu yeniden gözden geçirmeye zorladı. Barcelona'nın sportif direktörü Deco, geçtiğimiz günlerde forvetin profesyonelliğini övdü, ancak bu, uzun vadeli bir kalışını garantilemek için yeterli olmadı gibi görünüyor.
Deco, "Marcus bize çok yardımcı oldu çünkü kiralık olarak geldi. Onun gibi bir oyuncunun kiralık olarak gelmesi kolay değil çünkü o bir üst düzey oyuncu. Raphinha'nın yerini alma sorumluluğu vardı ve bu kolay bir iş değil ama o çok iyi bir iş çıkardı" dedi. Bu nazik sözlere rağmen, yol şimdi tekrar Premier Lig'e çıkıyor. Arsenal harekete geçmeye hazır görünüyor ve Cole'un istediği gibi giderse, Chelsea de yakında bu yarışa girecek.