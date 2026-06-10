Chelsea efsanesi, Barcelona’daki transfer belirsizliği sürerken Manchester United’dan dışlanan oyuncuyu transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı övüyor; Marcus Rashford, Chelsea için ‘birçok kriteri karşılıyor’

Rashford, İspanya’da verimli bir sezonun ardından geri dönüyor. Tüm turnuvalarda 14 gol ve 11 asist kaydetmiş ve Barcelona’nın La Liga ile İspanya Süper Kupası’nı kazanmasına katkıda bulunarak, Manchester’daki zorlu bir dönemin ardından hâlâ en üst seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı.

SunSport'a konuşan Cole, olası transfer hakkında şunları söyledi: "Mesele sadece maaş ve değerleme. Rashford birçok kriteri karşılıyor, ancak ona bir servet harcamak istemezsiniz - Chelsea için iyi iş çıkarır. Marcus'un devam etmesi, özgüvenini yüksek tutması gerekiyor çünkü Barcelona'da kendini yeniden inşa etti ve atlaması gereken bir seviye daha var. Chelsea'nin hakkında bilgi alması gereken bir oyuncu, ancak bu anlaşmaya bağlı olacak."



