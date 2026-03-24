Chelsea, dört maçlık kötü galibiyetsizlik serisinin ortasında Liam Rosenior'un geleceği hakkında karar verdi
Chelsea uzun vadeli istikrarı tercih ediyor
Kulüp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamasa bile Rosenior’un Chelsea baş antrenörlüğü görevinin güvende olduğu anlaşılıyor.
The Telegraph'ın haberine göre, The Blues yönetimi 2027 yazından önce Rosenior'un performansını resmi olarak gözden geçirmeyi planlamıyor ve bu sezonun sonunda bir değişiklik yapma niyetinde değil.
Bu tutumun değişebileceği tek senaryo, Chelsea'nin sezonun son haftalarında çökmesi olurdu, ancak şu anda kulüp içinde böyle bir şeyin olacağına dair bir beklenti yok.
Nihai hedef ilk dört veya ilk beşte bitirmek olsa da, yönetim, Rosenior'un göreve Ocak ayında geldiğini ve sezonun sonucundan tek başına sorumlu tutulamayacağını kabul ediyor.
Taktiksel hatalardan ders çıkarmak
Genel olarak güven oyu alınmış olsa da, bu zorlu süreçte hatalar yapıldığına dair kulüp içinde bir kabul var.
Rosenior'un hatalarından biri, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain'e yenildikten sonra Robert Sanchez'i kadro dışı bırakarak kaleciler konusunda gereksiz bir sorun yaratması ve Filip Jorgensen'in pahalıya mal olan bir hata yapıp sakatlandıktan sonra onu tekrar kadroya almasıydı.
Bu karar, kilit bir pozisyonda istikrarsızlığa neden oldu ve son 3-0'lık Everton yenilgisinde en az bir golün sorumlusu olan Sanchez'i etkilemiş gibi görünüyor.
Ancak Chelsea, teknik direktörün geri bildirimlere ve yapıcı eleştirilere açık olduğuna inanıyor ve onun elit seviyede deneyim kazandıkça bu taktiksel hatalardan hızla ders çıkarabileceğinden emin.
Stamford Bridge'de uzun vadeli bir proje
Kulübün Rosenior'a yönelik vizyonu oldukça geniş kapsamlı; bunun en açık kanıtı, kardeş kulüp Strasbourg'dan transfer olduktan sonra 2032 yılına kadar geçerli olan uzun vadeli sözleşmeyi imzalamış olmasıdır.
Chelsea'deki kaynaklara göre, kulüp yönetimi, menajerin Enzo Maresca'nın yerine geçtikten sonra yönettiği 17 maç yerine, 65 ila 70 maçlık bir süre sonunda adil bir şekilde değerlendirilebileceğine inanıyor.
İstatistiklere bakıldığında, kulüp son dönemdeki görünüşe rağmen hafif bir ilerleme kaydettiğini belirtiyor; Blues, yeni teknik direktörün yönetiminde oynadığı 19 maçın 10'unu kazandı ve 7'sini kaybetti. Yönetim kurulu, sezonun "dur-kalk" niteliğini büyük ölçüde, Maresca'nın fiilen görevinden ayrılmasıyla kendilerine dayatılan sezon ortası teknik direktör değişikliğine bağlıyor.
Yaz dönemi işe alımları ve hedefler
Kulüp geleceğe bakarken, önümüzdeki yaz transfer açısından kritik bir dönem olarak görülüyor. Chelsea, kadronun zihinsel dayanıklılığını artırmak ve Rosenior’a saha genelinde daha dengeli seçenekler sunmak için can atıyor.
Önemli hedefler arasında, takımın omurgasını güçlendirmek için en az bir yeni stoper, bir orta saha oyuncusu ve bir forvet yer alıyor.
Ayrıca, 1 numaralı pozisyonla ilgili de kararlar alınması gerekiyor. Kaleci Mike Penders, Strasbourg'da geçirdiği sezonluk kiralık döneminin ardından geri dönerek ilk 11'de yer almak için rekabet edecek gibi görünüyor.