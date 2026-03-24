Chelsea, dört maçlık kötü galibiyetsizlik serisinin ortasında Liam Rosenior'un geleceği hakkında karar verdi

Kulüp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamasa bile Rosenior’un Chelsea baş antrenörlüğü görevinin güvende olduğu anlaşılıyor.

The Telegraph'ın haberine göre, The Blues yönetimi 2027 yazından önce Rosenior'un performansını resmi olarak gözden geçirmeyi planlamıyor ve bu sezonun sonunda bir değişiklik yapma niyetinde değil.

Bu tutumun değişebileceği tek senaryo, Chelsea'nin sezonun son haftalarında çökmesi olurdu, ancak şu anda kulüp içinde böyle bir şeyin olacağına dair bir beklenti yok.

Nihai hedef ilk dört veya ilk beşte bitirmek olsa da, yönetim, Rosenior'un göreve Ocak ayında geldiğini ve sezonun sonucundan tek başına sorumlu tutulamayacağını kabul ediyor.