AFP
Chelsea, Didier Drogba'nın yerine geçecek uygun bir oyuncu arayışını sürdürürken, Victor Osimhen'in kulüpte 9 numaralı formayla ilgili "laneti" kıracağına inanılıyor
Petit, Chelsea’nin forvet sorununu çözmesi için Osimhen’e güveniyor
Chelsea, yıllardır Drogba'nın bıraktığı boşluğu doldurmakta zorlanıyor; Stamford Bridge'de forma giyen bir dizi yüksek profilli forvet, istikrarlı bir performans sergileyemedi. Kulübün 9 numaralı forması, bu sorunun sembolü haline geldi; birçok forvet, Batı Londra'da hücum hattının başını çekmenin getirdiği beklentileri karşılayamadı.
Osimhen, bu uzun süredir devam eden sorunu çözecek isimlerden biri olarak öne çıktı. Nijeryalı forvet, kıtanın en iyi liglerinden birinden geçici olarak ayrılmasına rağmen Avrupa genelinde yüksek bir itibara sahip. Petit, Osimhen'in başkalarının zorlandığı bir alanda başarılı olmak için gereken zihniyete sahip olduğuna ve kulübün 9 numaralı pozisyonunu çevreleyen algılanan "laneti" nihayet sona erdirebileceğine inanıyor.
Chelsea'nin 9 Numara Laneti
Petit, Drogba döneminden bu yana Blues'un başarılı bir 9 numara bulmakta ne kadar zorlandığını vurguladı. Fransız efsane, Osimhen'in bu laneti bozmak için biçilmiş kaftan olduğunu iddia etti.
"Victor Osimhen, Galatasaray'da iyi bir performans sergiliyor ama Napoli'den ayrıldığında Premier League'e geleceğini umuyordum, neden Galatasaray'ı seçtiğini hiç bilmiyorum," dedi Andy's Bet Club'da.
"Drogba'dan bu yana, Chelsea'de 9 numara üzerinde bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen'de durum farklı çünkü bu adam gerçekten büyük bir kişiliğe ve karaktere sahip, o bu laneti kıracak kişi olabilir."
Petit, Osimhen'in Stamford Bridge'de başarılı olabileceğini açıklıyor
Petit, Osimhen’in karakteri ve agresif oyun tarzının onu Premier Lig’in gerekliliklerine ve Chelsea’nin ana forvetinden beklenenlere son derece uygun hale getirdiğine inanıyor.
"Saha içindeki oyun stili, savunma oyuncuları için baş belası," diye ekledi. "Bu adam çok agresif. Kanıtlaması gereken bir şeyi var. Fransa'dan Napoli'ye gittikten sonra İtalya'da harika bir performans sergiledi. Ancak daha sonra Napoli başkanıyla kavga etti ve Galatasaray'a transfer oldu."
"Bence Osimhen'in en üst seviyede oynayacağı çok sezon var. Bu yüzden bunun Premier Lig için çok, çok iyi bir şey olabileceğini düşünüyorum. Bence Premier Lig'de oynamak için gerekli karaktere, kişiliğe ve geçmişe sahip."
Premier Lig'e geçiş ihtimali hâlâ var
Osimhen, geçen yaz kalıcı olarak takıma katılmış olmasına rağmen, ona olan ilgi hiç azalmamış durumda ve Premier Lig'e transfer olabileceğine dair spekülasyonlar devam ediyor. Chelsea, hücumda uzun vadeli bir çözüm arayışında olduğu için, Osimhen'in durumunu takip eden kulüplerden biri olmaya devam ediyor.