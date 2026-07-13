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Xabi alonsoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Chelsea'den Xabi Alonso doğruladı: "Garnacho'ya ilgi var, umarız herkes için en iyi şekilde sonuçlanır"

Roma
Transfers
Chelsea
A. Garnacho

Blues'un teknik direktörü, Palestra, Enzo Fernandez ve Nicko Jackson hakkında da konuştu

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, düzenlediği basın toplantısında Alejandro Garnacho’nun Chelsea’den ayrılacağını doğruladı: “Başka kulüplerden ona ilgi var. Umarız bu durum herkes için en iyi şekilde sonuçlanır. Spor direktörleriyle görüştük ve başka kulüplerden ona ilgi var. Gelişmeleri izleyeceğiz. Umarız bu durum tüm taraflar için en iyi şekilde sonuçlanır.”


Chelsea, Garnacho’yu önümüzdeki iki hafta içinde 50 milyonavroya satmayı umuyor ve ilgilenen takımlar arasında Roma da bulunuyor.

  • ENZO FERNANDEZ

    Bir başka hassas konu ise, Arjantin milli takımında forma giyen ve Dünya Kupası’nda mücadele eden, Real Madrid’in radarında olan Enzo Fernández’e ayrılan bölüm: “Enzo Fernández ile konuştum mu? Evet, ama tahmin edebileceğiniz gibi, aramızda geçenler özel kalacak. Enzo’yu takımda tutmak istiyor muyum? Evet, evet.”



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  • SPOR SALONU

    İspanyol teknik direktör, Blues'un Inter ile rekabet ederek Atalanta'dan transfer ettiği Marco Palestra hakkında da şunları söyledi: "Modern futbola uyum sağlamak için gerekli tüm niteliklere sahip. Çok yönlü bir oyuncu; 4'lü veya 5'li savunmada, sol kanatta oynayabilir ve fiziksel olarak güçlü."


  • NICKO JACKSON

    Son olarak, Nicko Jackson hakkında: "Asya turnesine katılacak ve onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."


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