Chelsea'den Xabi Alonso doğruladı: "Garnacho'ya ilgi var, umarız herkes için en iyi şekilde sonuçlanır"

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, düzenlediği basın toplantısında Alejandro Garnacho’nun Chelsea’den ayrılacağını doğruladı: “Başka kulüplerden ona ilgi var. Umarız bu durum herkes için en iyi şekilde sonuçlanır. Spor direktörleriyle görüştük ve başka kulüplerden ona ilgi var. Gelişmeleri izleyeceğiz. Umarız bu durum tüm taraflar için en iyi şekilde sonuçlanır.”





Chelsea, Garnacho’yu önümüzdeki iki hafta içinde 50 milyonavroya satmayı umuyor ve ilgilenen takımlar arasında Roma da bulunuyor.