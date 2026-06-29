Chelsea'den Moises Caicedo, Ekvador'un yeni kaptanı seçildi; Enner Valencia ise Dünya Kupası kadro toplantısı sırasında kaptanlık pazubandını bıraktı

Valencia, liderlik ve ileri görüşlülüğünün dikkat çekici bir örneği olarak Ekvador milli takım kaptanlığından resmen çekildi ve bu sorumluluğu Caicedo’ya devretti. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarının huzurunda düzenlenen duygusal bir tören sırasında 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna kaptanlık kol bandını resmen takdim etti.

Bu devir, kısa süre önce Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükselmeyi garantileyen Güney Amerika ülkesi için kritik bir anda gerçekleşti. Eski West Ham forveti Valencia, yeni nesil yeteneklerin küresel sahnede ön plana çıkmaya başladığı bu önemli anda, takım hiyerarşisindeki değişimi kabul etmek için bu anı seçti.



