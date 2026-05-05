Chelsea'den Estevao Willian, Brezilya'nın Dünya Kupası hayali belirsizliğini korurken, sakatlık tedavisi için Palmeiras'a geri dönüyor
Chelsea, Sao Paulo'daki iyileşme sürecini takip ediyor
Brezilya milli takım oyuncusu, Chelsea'nin Manchester United'a 1-0 yenildiği maçta yaşadığı sakatlığın ardından 18 Nisan'dan beri sahalardan uzak kalıyor.
ESPN'inhaberine göre, iyileşme sürecinde tanıdık bir ortam arayan genç oyuncu, sahalara dönüşünü hızlandırmak amacıyla Sao Paulo'da Palmeiras'ın tesislerini kullanacak.
Eski kulübüne geri dönmesine rağmen, Chelsea oyuncunun tedavi programının tam kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor. The Blues'un, tedavinin her aşamasını denetlemek üzere Brezilya'ya uzman bir sağlık ekibi gönderdiği ve Estevao'nun sahalara dönüşü için Premier League kulübünün protokollerinin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağladığı bildiriliyor.
Dünya Kupası'na katılım belirsiz
Bu sakatlığın zamanlaması, Ancelotti yönetimindeki Selecao'nun hücumunun kilit ismi haline gelen genç oyuncu için özellikle acı bir durum.
Bu aksilikten önce, Estevao'nun Kuzey Amerika'daki turnuvanın nihai kadrosuna girmesi kesin olarak görülüyordu ve Ancelotti, milli takımdaki ilk maçından bu yana kanat oyuncusunun etkisini sık sık övüyordu.
Brezilya, 13 Haziran'da Fas ile Dünya Kupası'na başlayacak ve Estevao'nun maç formunu geri kazanması için çok az zamanı kaldı.
Beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, C Grubu'nda yer aldı. 2002'den bu yana ilk dünya şampiyonluğunu kazanmak isteyen Brezilya, bu grupta Fas, İskoçya ve Haiti ile de mücadele edecek.
Stamford Bridge'de yaşanan olay
Geçen yaz Palmeiras'tan Stamford Bridge'e transferini tamamladığından beri Estevao, İngiltere'de etkileyici bir ilk sezon geçiriyor.
Tüm turnuvalarda 36 maçta 8 gol atarak, Chelsea'nin birçok Avrupalı rakibini geride bırakarak onu transfer etmek için yaptığı büyük yatırımı haklı çıkardı.
Son haftalarda istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, Estevao'nun yokluğunu derinden hissetti. The Blues'un sağlık ekibi, Brezilyalı oyuncunun bu yaz dünya sahnesinde ülkesini temsil etme hayalini gerçekleştirememesi pahasına da olsa, hamstring yırtığından kaynaklanabilecek uzun vadeli komplikasyonların önlenmesi için Brezilya'daki sağlık ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor.
Uluslararası geçmiş
Estevao’nun uluslararası sahnedeki yükselişi adeta yıldırım hızında oldu. Eylül 2024’te Brezilya A Milli Takımı’nda ilk kez forma giydiğinden bu yana, sadece 11 maçta şimdiden beş gol attı. Kale önündeki bu soğukkanlılık, tam da Ancelotti’nin grup aşamalarında ve sonrasında güvenmeyi umduğu şeydi.
Kanat oyuncusu şu anda "Dünya Kupası'na yetişmek için zamana karşı yarışıyor" ve Palmeiras Akademisi'nde geçireceği önümüzdeki birkaç hafta çok önemli olacak.