Chelsea’deki ‘harika hikaye’, Jesse Derry ve gelecek vaat eden akademi oyuncuları için ilham kaynağı olurken, ‘doğal’ bir çıkışa dair uyarı tekrarlanıyor

Chelsea, kendi bünyesinden yetenekler yetiştirme konusunda zengin bir geçmişe sahip ve kulüp kaptanı James de tam anlamıyla “kendi yetiştirdikleri” bir oyuncu. Bu üretim hattını devam ettirmenin önemi, Stamford Bridge’deki hiç kimse tarafından göz ardı edilmiyor.

Cahill, akademi mezunlarının faydaları ve bu sistemlerdeki oyuncuların karşılaştığı zorluklar hakkında şunları ekledi: “Taraftarlar bunu görmeyi çok seviyor. Ancak aynı zamanda bu zor bir durum çünkü oyuncu kalitesi, rekabetin o kadar şiddetli olmadığı bazı kulüplere göre bir seviye daha yüksek. Bu çok doğal. Chelsea kadrosuna girmek daha zor çünkü orada bulunan oyuncuların kalitesi yüksek ve kulüp istediği oyuncuyu alabiliyor.

“Ama şüphesiz, biri bu seviyeye ulaştığında, bunu görmek harika. Birinci takıma girebilmek için bu seviyeye ulaşmaları gerekiyor. Ama örneğin Reece gibi birine bakarsanız, o harika bir oyuncu ve akademiden gelerek şu anki haline ulaştı. Bu harika bir hikaye.

“Umarım gençlik sisteminden daha fazla oyuncu yetişir, ancak kanıtlanmış bir gerçek var ki, yeterince iyiyseniz, bu seviyeye çıkabileceğinizi kanıtladılar. Bir oyuncu olarak biliyorum ki, ben Aston Villa akademisinden geldim, Chelsea'de bu seviyeye çıkmanın daha zor olacağını biliyorum - ama seviyeler böyle.”