Çeviri:
Chelsea’deki ‘harika hikaye’, Jesse Derry ve gelecek vaat eden akademi oyuncuları için ilham kaynağı olurken, ‘doğal’ bir çıkışa dair uyarı tekrarlanıyor
Stamford Bridge'de parıldayan genç yıldızlar
2025-26 sezonunda Chelsea'de pek çok genç yetenek sahaya çıktı ve Mavi Takım'ın yetenek havuzunun tüm derinliği değerlendirildi. Josh Acheampong, Reggie Walsh, Genesis Antwi, Ryan Kavuma-McQueen ve Harrison Murray-Campbell, hem lig hem de Avrupa maçlarında resmi süre alan isimler arasında yer alıyor.
Eski Premier League yıldızı Shaun'un oğlu olan Derry, bu isimler arasında en heyecan verici olanı olabilir. FA Cup'ta Hull City ile oynanan maçta yedek kulübesinden ilk kez sahaya çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 Mayıs'ta Nottingham Forest ile oynanan Premier League maçında ilk 11'de yer aldı.
Derry, kendi yetiştirdiği bir kahraman olabilir mi?
Söz konusu maç, ciddi bir kafa yaralanması nedeniyle erken sona erdi, ancak bu çevik forvetten gelecekte çok daha fazlasını bekleyebiliriz. Derry’nin batı Londra’nın bir sonraki yerli kahramanı olup olamayacağı sorusuna yanıt veren eski Blues savunmacısı Cahill, ABD’de düzenlenen ve FA Cup finali temalı Famous CFC etkinliğine katılırken GOAL’a özel olarak şunları söyledi: "Yönetim kesinlikle ona güveniyor ve bu yaştaki bir oyuncunun A takım kadrosunda yer alması, onun potansiyelini gördüklerinin kanıtıdır. O, kadroda yer alıyor. Elbette çok kötü bir sakatlık geçirdi, ancak açıkça doğru bir şeyler yapıyor.
"Dürüst olmak gerekirse, onu çok fazla izlemedim çünkü her hafta antrenman sahasında bulunmuyorum, ancak o da Chelsea gibi bir kulüpte kariyer yapmaya can atan oyunculardan biri. Ama evet, yönetimde açıkça onda bir şeyler görüyor. Onu kadroya dahil etmeyi seviyorlar."
Chelsea, akademi yolunu açık tutuyor
Chelsea, kendi bünyesinden yetenekler yetiştirme konusunda zengin bir geçmişe sahip ve kulüp kaptanı James de tam anlamıyla “kendi yetiştirdikleri” bir oyuncu. Bu üretim hattını devam ettirmenin önemi, Stamford Bridge’deki hiç kimse tarafından göz ardı edilmiyor.
Cahill, akademi mezunlarının faydaları ve bu sistemlerdeki oyuncuların karşılaştığı zorluklar hakkında şunları ekledi: “Taraftarlar bunu görmeyi çok seviyor. Ancak aynı zamanda bu zor bir durum çünkü oyuncu kalitesi, rekabetin o kadar şiddetli olmadığı bazı kulüplere göre bir seviye daha yüksek. Bu çok doğal. Chelsea kadrosuna girmek daha zor çünkü orada bulunan oyuncuların kalitesi yüksek ve kulüp istediği oyuncuyu alabiliyor.
“Ama şüphesiz, biri bu seviyeye ulaştığında, bunu görmek harika. Birinci takıma girebilmek için bu seviyeye ulaşmaları gerekiyor. Ama örneğin Reece gibi birine bakarsanız, o harika bir oyuncu ve akademiden gelerek şu anki haline ulaştı. Bu harika bir hikaye.
“Umarım gençlik sisteminden daha fazla oyuncu yetişir, ancak kanıtlanmış bir gerçek var ki, yeterince iyiyseniz, bu seviyeye çıkabileceğinizi kanıtladılar. Bir oyuncu olarak biliyorum ki, ben Aston Villa akademisinden geldim, Chelsea'de bu seviyeye çıkmanın daha zor olacağını biliyorum - ama seviyeler böyle.”
FA Kupası'ndaki hayal kırıklığını atlatmak için mükemmel bir maç
James, Chelsea’nin son maçında kaptanlık yaptı; bu maçta takım, FA Cup finalinde Manchester City’ye karşı 1-0’lık yürek burkan bir yenilgiye uğradı. 2025-26 sezonunda Avrupa kupalarına katılma şansı hâlâ masada olduğundan, bu hayal kırıklığı bir an önce unutulmalı; Blues da takımın odaklanmasını yeniden sağlamak için mükemmel bir sonraki maça sahip görünüyor.
Eski rakip Tottenham, Salı günü Bridge'e konuk olacak. Cahill, heyecan verici bir maç olacağına dair şu yorumda bulundu: “Bence atmosfer muhteşem olacak - Tottenham şehre geldiğinde her zaman öyledir. Stamford Bridge her zaman harika bir maç sahnesidir, taraftarlar bunu iple çeker, bu yüzden bir yenilginin ardından toparlanmak için harika bir fırsat.
“Chelsea oyuncuları bu maçın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Elbette kupa finali hayal kırıklığı yarattı ve bir yol bulmak zorundalar, çünkü şu anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Kendilerini toparlayıp yeniden ayağa kalkmanın bir yolunu bulmalı ve Salı gecesi için hazırlanmalılar.”
Avrupa kupası mücadelesinde maksimum puan hedefi
Yaz aylarında göreve başlayacak yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun gelmesine kadar geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetiminde çalışmalarına devam eden Chelsea, bundan sonra ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor: Kalan iki maçtan tam puan almak.
Blues'ta oynadığı dönemde birkaç Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Cahill, şunları söyledi: “Temelde durum bu. Hedef açık, değil mi? Kalan maçları kazanmak ve sonra ne olacağını görmek. Geriye kalan bu, önünüzde duran bu. Yapabilecekleri tek şey bu.
“City maçındaki performansa gelince, dürüst olmak gerekirse maçta pek bir şey olduğunu düşünmedim. Bence maçın içinde özel bir an vardı, bu bazen olur. [Antoine] Semenyo'nun harika bir vuruş yaptığını düşündüm. Çok küçük farklar. Bonuslar FA Cup finali, ama söylediklerinde haklısın - şimdi önümüzdeki birkaç maçı kazanmak zorundalar.”
Gary Cahill, Chelsea FC'nin 2025-26 sezonundaki uluslararası taraftar etkinliklerinin son durağı olan, Coors Light tarafından sunulan The Famous CFC etkinliğinde Chicago'da konuştu. The Famous CFC, dünyanın dört bir yanından gelen Chelsea taraftarlarına diğer Blues taraftarlarıyla tanışma, soru-cevap oturumları, bilgi yarışmaları ve oyunların keyfini çıkarma ve Premier League kupasıyla fotoğraf çektirme fırsatı sunuyor.