Chelsea değil! Frank Lampard’ın Coventry’de 25 yıllık Premier Lig’den uzak kalışını sona erdirmesinin ardından ayrılık söylentileri çıkarken, efsane oyuncunun ‘katılma olasılığı en yüksek’ kulüp açıklandı
Sky Blues'un kahramanı, sürpriz bir Premier Lig transferiyle anılıyor
Lampard, Coventry City'yi 95 puan toplayarak Championship şampiyonluğuna taşıyarak ve kulübün birinci ligden uzak kaldığı 25 yıllık sürgünü sona erdirerek Midlands bölgesinde bir kahramana dönüştü. Ancak, takımın yükselişini çevreleyen coşkuya rağmen, deneyimli yayıncı Richard Keys, Lampard'ın yeni sezon başlamadan önce takımdan ayrılabileceğini öne sürdü. Stamford Bridge'e duygusal bir dönüş sık sık söylentilerin konusu olsa da, Keys başka bir Batı Londra kulübünün en olası hedef olduğunu düşünüyor.
Eski Everton menajerinin mevcut sözleşmesi, Sky Blues taraftarları için önemli bir tartışma konusu. Lampard'ın sözleşmesinin sadece bir yılı kaldı ve uzatma konusunda bir anlaşma yapılmadığı için, Premier League'deki kulüpler onu kapmak için fırsat kolluyor. Kişisel blogunda konuşan Keys, menajerin bir sonraki adımıyla ilgili bir bomba attı: "Lampard ayrılırsa, muhtemelen Fulham'a gidecek. Adının bu kulüple anıldığını sürekli duyuyorum."
Sözleşme konusundaki belirsizlik Fulham'ın ilgisini çekti
Craven Cottage ile ilgili spekülasyonlar, Marco Silva’nın belirsiz geleceğinden kaynaklanıyor. Silva’nın sözleşmesinin süresi dolmak üzereyken yeni bir anlaşma görünürde olmadığı için Fulham, yakında yüksek profilli bir yedek teknik direktör arayışına girebilir. Coventry’de görev yaptığı 80 maçın 44’ünü kazanarak teknik direktörlük itibarını yeniden inşa eden Lampard, Silva’nın ayrılması durumunda Cottagers’ı yönetecek en güçlü aday olarak görülüyor.
Ömür boyu Coventry taraftarı olan Keys, kulüp sahibi Doug King'in Lampard'ı memnun etmek için gerekli mali desteği sağlayıp sağlamayacağı konusunda endişelerini dile getirdi. "Frank Lampard Coventry'de kalacak mı? Elbette öyle olmasını umuyorum, ancak bu, kulüp sahibi Doug King'in Premier Lig kampanyasına ne kadar yatırım yapmak istediğine bağlı olacak," diye yazdı Keys. "Muhtemelen haftalık 40-45 bin sterlin maaşla birkaç oyuncu transfer edilecek ve küme düşersek ayrılabilecekleri sözü verilecek. Bu yeterli olacak mı? Bence iyi oyuncularımız var, ama yardıma ihtiyaçları olacak."
Lampard, Chelsea'ye dönüş söylentilerini yalanladı
Fulham ile ilgili söylentiler güç kazanırken, Lampard eski kulübü Chelsea’deki kaosla arasına mesafe koymakta gecikmedi. Blues’un geçici teknik direktörlük döneminde yaşadığı zorluklara rağmen Lampard, odak noktasının yakın zamanda görevden alınan Liam Rosenior’un yerini doldurmak değil, tamamen Coventry’deki kupa kutlamaları olduğunu vurguladı.
Sky Sports'a konuşan Lampard, mevcut mesleki sınırları konusunda kararlıydı: "Liam ve Chelsea hakkında kesinlikle konuşmak istemiyorum çünkü orada bulundum ve sahne arkasında yaşananlar vb. nedenlerle menajerler hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuda yargıda bulunmanın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Yargıda bulunmak uzmanların işidir. Ben Coventry'nin teknik direktörüyüm, takımımızın yükselmesini ve şampiyonluğu kazanmasını keyifle yaşıyorum, hepsi bu."
Premier Lig'de ligde kalma mücadelesi
Lampard, Coventry'de kalabilmesi için, iki lig arasındaki farkı kapatmak üzere kadroya önemli bir yatırım yapılması gerektiğini açıkça belirtti. 2022-23 sezonundan bu yana yükseldikten sonra üst ligde kalmayı başaran ilk iki takım olan Sunderland ve Leeds'in başarılarına işaret eden Lampard, yerinde saymanın bir seçenek olmadığını biliyor. Takımın 2026-27 sezonunun zorluklarına yeterince rekabetçi olmasını sağlamak için yönetim kuruluyla ciddi görüşmeler yapılması çağrısında bulundu.
"Anladığım kadarıyla [yapılması gereken] pek çok görüşme var," diye itiraf etti Lampard. "Kulüp sahibi, son birkaç haftadır hepimizin keyif almasını ve kutlama yapmasını çok istedi ve ben de buna katılıyorum, anın tadını çıkarabiliriz.
"Ancak futbol kulübünün bir sonraki görevi 'peki, ne yapmamız gerekiyor?' çünkü son 18 ayda oldukça hızlı bir yükseliş kaydettik. Mark Robins harika bir zemin hazırladı ancak futbol kulübünü bekleyen değişiklikler ve atılacak adım büyük, bu yüzden iyi bir şekilde yapılmalı, işte görevimiz bu olacak."