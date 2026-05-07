Lampard, Coventry City'yi 95 puan toplayarak Championship şampiyonluğuna taşıyarak ve kulübün birinci ligden uzak kaldığı 25 yıllık sürgünü sona erdirerek Midlands bölgesinde bir kahramana dönüştü. Ancak, takımın yükselişini çevreleyen coşkuya rağmen, deneyimli yayıncı Richard Keys, Lampard'ın yeni sezon başlamadan önce takımdan ayrılabileceğini öne sürdü. Stamford Bridge'e duygusal bir dönüş sık sık söylentilerin konusu olsa da, Keys başka bir Batı Londra kulübünün en olası hedef olduğunu düşünüyor.

Eski Everton menajerinin mevcut sözleşmesi, Sky Blues taraftarları için önemli bir tartışma konusu. Lampard'ın sözleşmesinin sadece bir yılı kaldı ve uzatma konusunda bir anlaşma yapılmadığı için, Premier League'deki kulüpler onu kapmak için fırsat kolluyor. Kişisel blogunda konuşan Keys, menajerin bir sonraki adımıyla ilgili bir bomba attı: "Lampard ayrılırsa, muhtemelen Fulham'a gidecek. Adının bu kulüple anıldığını sürekli duyuyorum."