Defans oyuncusu Marc Cucurella'nın kuaförü, Salı günü Brighton'da oynanan deplasman maçı (0-3) öncesinde birkaç saat önce takımla ilgili bazı iç bilgileri sızdırmış görünüyor. Bu haber, The Sun gazetesi tarafından aktarıldı.
Chelsea'de kaos! Marc Cucurella'nın kuaförü, görünüşe göre kulüp içi haberleri sızdırdı
"Palmer ve Joao Pedro ikisi de sakat. Size özel bir haber," diye yazdı İspanyol oyuncunun kuaförü X'te. Buna ek olarak, Cucurella'nın saçını kestirirken dağınık saçlarıyla görüldüğü bir fotoğraf paylaştı. Hesap şu anda silinmiş durumda.
Bu bilgiler doğru çıktı: Ne Cole Palmer ne de Joao Pedro Brighton'da oynayabildi.
Akşamki yenilginin ardından Chelsea'de ortalık tamamen karıştı, Liam Rosenior çılgına dönmüştü. "Uygun olduğunda oyuncuları sık sık savundum, ancak bu performansı savunamam," dedi takım menajeri. Chelsea, en son Kasım 1912'de üst üste beş mağlubiyet almış ve bu maçlarda hiç gol atamamıştı.
"Öfkeden sersemlemiş durumdayım. Burada acilen bir şeyler değişmeli. Profesyonellikten eser yoktu," diye devam etti Rosenior. Chelsea, ilk şutunu ancak 41. dakikada çekebildi. İlk yarı sonunda beklenen gol (xG) değeri 0,04 idi.
"Tutumumuz tamamen yanlıştı. Maçtan çok kısa bir süre geçti ve ben duygusal bir insanım, ama bu kabul edilemezdi, kesinlikle kabul edilemezdi," dedi Rosenior.
Chelsea, son dokuz maçta sadece beş puan topladı - bu dönemde sadece krizde olan komşusu Tottenham Hotspur (2) daha başarısızdı. Puan tablosunda Blues ilk olarak yedinci sıraya geriledi ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.