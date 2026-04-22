Chelsea'de kaos! Marc Cucurella'nın kuaförü, görünüşe göre kulüp içi haberleri sızdırdı

"Palmer ve Joao Pedro ikisi de sakat. Size özel bir haber," diye yazdı İspanyol oyuncunun kuaförü X'te. Buna ek olarak, Cucurella'nın saçını kestirirken dağınık saçlarıyla görüldüğü bir fotoğraf paylaştı. Hesap şu anda silinmiş durumda.

Bu bilgiler doğru çıktı: Ne Cole Palmer ne de Joao Pedro Brighton'da oynayabildi.

Akşamki yenilginin ardından Chelsea'de ortalık tamamen karıştı, Liam Rosenior çılgına dönmüştü. "Uygun olduğunda oyuncuları sık sık savundum, ancak bu performansı savunamam," dedi takım menajeri. Chelsea, en son Kasım 1912'de üst üste beş mağlubiyet almış ve bu maçlarda hiç gol atamamıştı.