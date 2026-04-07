Chelsea'de kaos devam ediyor! Enzo Fernandez'in takım arkadaşları, Liam Rosenior'dan Manchester City ile oynanacak kritik maç öncesinde disiplin cezasını kaldırmasını istiyor

Chelsea teknik direktörü, 107 milyon sterlinlik transfer bu sezon 12 gol ve 6 asistle istatistiklerde zirvede yer alsa da, çalkantılı bir sezonu dengelemek için disiplin konusunda sert bir tutum sergiledi. Rosenior, orta saha oyuncusunun yeteneğine ve hayal kırıklığına saygı duyduğunu ancak kulübün uzun vadeli kimliğinin bireysel durumlardan öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Cezayı uygulama kararını açıklayan Rosenior, "Enzo'nun bu şekilde konuşması hayal kırıklığı yaratıyor. Onun hakkında kötü bir şey söylemeyeceğim, ancak kültürümüz ve inşa etmek istediğimiz şey açısından bir sınır aşıldı. Karakteri, kişiliği ve oyuncusu olarak ona son derece saygı duyuyorum. Başarılı olmamızı istediği için hayal kırıklığına uğramış durumda. Karar konusunda, bu sadece benimle veya sportif direktörlerle ilgili değil. Kulüp yönetimi, oyuncular, hepimiz bu kararda hemfikiriz. Enzo'ya kapı kapalı değil. Bu bir yaptırım. Kültürü korumak zorundasınız ve bu bağlamda bir sınır aşıldı."