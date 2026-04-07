Chelsea'de kaos devam ediyor! Enzo Fernandez'in takım arkadaşları, Liam Rosenior'dan Manchester City ile oynanacak kritik maç öncesinde disiplin cezasını kaldırmasını istiyor
Takım, talismanının geri dönüşü için baskı yapıyor
Arjantinli gazeteci Veronica Brunati’nin aktardığına göre, Chelsea’nin kıdemli oyuncularından oluşan bir grup, Fernandez’in yakın zamanda aldığı kulüp içi cezanın ardından oyuncunun takıma yeniden dahil edilmesi talebiyle Rosenior’a başvurdu. Arjantinli milli oyuncu, kulüpteki geleceğini garanti etmeyen ve Real Madrid'e transfer olabileceğini ima eden röportajlar verdiği için Port Vale'yi yendikleri FA Cup maçında kadro dışı bırakılmıştı. Takımın ricasına rağmen, hem oyuncu hem de menajerleri, Pazar günü City ile oynanacak Premier League maçına kadar cezasının kaldırılacağı konusunda karamsar.
Rosenior kültürel değerleri savunuyor
Chelsea teknik direktörü, 107 milyon sterlinlik transfer bu sezon 12 gol ve 6 asistle istatistiklerde zirvede yer alsa da, çalkantılı bir sezonu dengelemek için disiplin konusunda sert bir tutum sergiledi. Rosenior, orta saha oyuncusunun yeteneğine ve hayal kırıklığına saygı duyduğunu ancak kulübün uzun vadeli kimliğinin bireysel durumlardan öncelikli olması gerektiğini vurguladı.
Cezayı uygulama kararını açıklayan Rosenior, "Enzo'nun bu şekilde konuşması hayal kırıklığı yaratıyor. Onun hakkında kötü bir şey söylemeyeceğim, ancak kültürümüz ve inşa etmek istediğimiz şey açısından bir sınır aşıldı. Karakteri, kişiliği ve oyuncusu olarak ona son derece saygı duyuyorum. Başarılı olmamızı istediği için hayal kırıklığına uğramış durumda. Karar konusunda, bu sadece benimle veya sportif direktörlerle ilgili değil. Kulüp yönetimi, oyuncular, hepimiz bu kararda hemfikiriz. Enzo'ya kapı kapalı değil. Bu bir yaptırım. Kültürü korumak zorundasınız ve bu bağlamda bir sınır aşıldı."
Madrid'in ilgisi sürerken sözleşme görüşmeleri
Disiplin konusundaki gerginlik sürerken, orta saha oyuncusunun temsilcilerinin, bu sezon 46 maça çıkması ve gol katkısının önemini yansıtan bir sözleşme iyileştirmesi sağlamaya odaklandıkları bildiriliyor. Birkaç seçkin Avrupa kulübü durumu yakından takip ediyor, ancak oyuncunun, uygun bir anlaşmaya varılması halinde Batı Londra’da kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.
Fernandez'in menajeri Javier Pastore, geçtiğimiz günlerde şunları söyledi: "Evet, sözleşmesinin yenilenmesi konusunda görüşmeler yapıldı. Aralık veya Ocak aylarında bu konuyu görüşmeye başladık, ancak bir anlaşmaya varamadık. Enzo'nun sözleşmesinin bitmesine hala altı yıl olduğu için, şartlar ne bizim ne de oyuncunun lehine olmadığı için sözleşmeyi yenilememeye karar verdik; Enzo'nun bugün sahip olduğu yetenekler göz önüne alındığında, şu anda kazandığından çok daha fazlasını hak ediyor... Dünya Kupası'ndan sonra planımız, Chelsea ile tekrar görüşmek ve bir anlaşma sağlanamazsa, diğer seçenekleri değerlendirmek."
Wembley'de yapılacak büyük karşılaşma ufukta görünüyor
Chelsea, Wembley'de Leeds United ile oynayacağı büyük FA Cup yarı finali öncesinde, City ve Manchester United ile oynayacağı maçların da dahil olduğu zorlu bir Premier Lig fikstürünü atlatmak zorunda. Takımın kupa kazanma umudunu canlı tutmak için bu gerginliği gidermesi ve kaptanını takıma yeniden entegre etmesi gereken Rosenior üzerindeki baskı giderek artıyor.