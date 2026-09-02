Transferle ilgili konuşan Mudryk, eski teknik direktörüyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tottenham'ın resmi internet sitesine konuşan oyuncu, "Harika bir duygu. Antrenmanlara başlamayı ve bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Roberto De Zerbi ile yeniden buluşacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.

"Hız ve yaratıcılık katan bir oyuncuyum ve hem hücumda hem savunmada katkı sağlamak istiyorum. Taraftarları heyecanlandırmak istiyorum. Burada iyi oyunculardan kurulu güçlü bir kadro olduğunu görebiliyorum ve onlarla aynı sahayı, özel anları paylaşmayı dört gözle bekliyorum."

2021-22 sezonunda Shakhtar Donetsk'te Mudryk'i çalıştıran De Zerbi de bu buluşmayı memnuniyetle karşıladı. De Zerbi, "Misha ile kariyerinin daha önceki döneminde çalıştığım için takımımıza tam olarak neler katabileceğini biliyorum" dedi. "Hızı ve bire birdeki becerisiyle bir maçın gidişatını değiştirebilecek kaliteye sahip, heyecan verici ve hücumcu bir yetenek. Misha'dan çok şey talep edeceğim ve onun en iyi versiyonunu bulmasına yardımcı olmak bizim görevimiz. Bunu yaparsak bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir. Buraya gelmeyi seçtiği için çok mutluyum ve onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Defansif transfer Tosin de heyecanını dile getirdi: "Kariyerimin önemli bir dönemindeyim ve teknik direktörle konuşup nasıl bir futbol oynamak istediğini öğrenince bunun çok iyi bir uyum olduğunu düşündüm. Takımın cesur oynamasını istiyor ve bu da benim her zaman yapmaya çalıştığım bir şey. Mutlak olarak en iyiyi başarmak, bu takımı ve bu kulübü hak ettiğimiz yere mümkün olduğunca taşımak istiyorum. Bunun her gün yapılması gerekiyor, özellikle de antrenman sahasında, ben de bu zihniyeti kulübe getireceğim."



