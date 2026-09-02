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Chelsea'de hayal kırıklığı yaratan Mykhailo Mudryk, Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya gelmek için Tottenham'a gerçekleşen dramatik transferini, Stamford Bridge'den yapılan çifte hamlenin ardından anlattı
Tottenham, Chelsea'ye çifte transfer darbesi vurdu
Tottenham Hotspur, Mudryk'i Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı ve anlaşmada transferin £75 milyon karşılığında kalıcı hale getirilmesine yönelik bir opsiyon da yer alıyor. 25 yaşındaki oyuncunun duyurulmasının kısa süre ardından Spurs, eski Stamford Bridge takım arkadaşı Tosin için £7 milyonluk anlaşmayı da tamamladı. Tosin, Sunderland'e kiralık olarak katılan Kevin Danso'nun yerine geldi.
Mudryk, kaleci Carlo Cudicini'nin 2009'da bu geçişi yapmasından bu yana Londra'nın ezeli rakipleri arasında doğrudan transfer olan ilk oyuncu oldu. Bu gelişler, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Savio için daha önce yapılan hamlelerle birlikte Tottenham'ın yaz dönemindeki dokuzuncu ve onuncu transferleri oldu; böylece kulübün bu transfer dönemindeki toplam harcaması £400 milyona yaklaştı.
- Newspix
Mudryk, De Zerbi ile yeniden çalışmaya hevesli
Transferle ilgili konuşan Mudryk, eski teknik direktörüyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tottenham'ın resmi internet sitesine konuşan oyuncu, "Harika bir duygu. Antrenmanlara başlamayı ve bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Roberto De Zerbi ile yeniden buluşacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.
"Hız ve yaratıcılık katan bir oyuncuyum ve hem hücumda hem savunmada katkı sağlamak istiyorum. Taraftarları heyecanlandırmak istiyorum. Burada iyi oyunculardan kurulu güçlü bir kadro olduğunu görebiliyorum ve onlarla aynı sahayı, özel anları paylaşmayı dört gözle bekliyorum."
2021-22 sezonunda Shakhtar Donetsk'te Mudryk'i çalıştıran De Zerbi de bu buluşmayı memnuniyetle karşıladı. De Zerbi, "Misha ile kariyerinin daha önceki döneminde çalıştığım için takımımıza tam olarak neler katabileceğini biliyorum" dedi. "Hızı ve bire birdeki becerisiyle bir maçın gidişatını değiştirebilecek kaliteye sahip, heyecan verici ve hücumcu bir yetenek. Misha'dan çok şey talep edeceğim ve onun en iyi versiyonunu bulmasına yardımcı olmak bizim görevimiz. Bunu yaparsak bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir. Buraya gelmeyi seçtiği için çok mutluyum ve onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum."
Defansif transfer Tosin de heyecanını dile getirdi: "Kariyerimin önemli bir dönemindeyim ve teknik direktörle konuşup nasıl bir futbol oynamak istediğini öğrenince bunun çok iyi bir uyum olduğunu düşündüm. Takımın cesur oynamasını istiyor ve bu da benim her zaman yapmaya çalıştığım bir şey. Mutlak olarak en iyiyi başarmak, bu takımı ve bu kulübü hak ettiğimiz yere mümkün olduğunca taşımak istiyorum. Bunun her gün yapılması gerekiyor, özellikle de antrenman sahasında, ben de bu zihniyeti kulübe getireceğim."
Kaçan hedeflerin ardından geç yapılan rota değişikliği
Tottenham, transferin son gününde başka hedeflerde yaşanan aksaklıkların ardından Mudryk'e yöneldi; Liverpool'un Cody Gakpo'sunu ve sonunda Manchester City'yi seçen Everton'ın Iliman Ndiaye'sini kadrosuna katmayı başaramadı.
Bu transfer, Ukraynalı oyuncuya kariyerini yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Ocak 2023'te £62 milyon karşılığında Chelsea'ye katılan Mudryk, olumsuz bir idrar örneğinin ardından ortaya atılan doping ihlali iddiaları nedeniyle 20 ay boyunca sahalardan uzak kaldı. Kasım 2024'ten bu yana rekabetçi bir maçta forma giymemiş olan oyuncu, Futbol Federasyonu ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın konuyu çözüme kavuşturmasının ardından temmuz ayında oynamaya yeniden uygun bulundu.
- AFP
Kuzey Londra'da en iyi formunu buluyor
Mudryk, Shakhtar Donetsk'te De Zerbi yönetiminde kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdi ve şimdi düzenli forma şansı bulmayı hedefleyecek. De Zerbi azami bağlılık beklerken, kanat oyuncusunun maç kondisyonunu hızla kazanması ve Tottenham'ın yenilenen kadrosunda kendini kabul ettirmesi gerekiyor.
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