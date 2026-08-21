AFP
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Chelsea'de hayal kırıklığı yaratan isim, Aston Villa'nın Arsenal'e gitmesi beklenen Ezri Konsa'nın yerine sürpriz hedefi olarak ortaya çıktı
Villa, ayrılık furyası sürerken Tosin'i istiyor
Unai Emery, Villa Park'ta yüksek profilli ayrılıklarla geçen bir yazın ardından kadrosunu yeniden kurmak için zamana karşı yarış veriyor. En büyük darbe ise Ezri Konsa'dan geldi; oyuncunun Arsenal ile 12 ay daha uzatma opsiyonunu içeren dört yıllık bir sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Sky Sports'un haberine göre Aston Villa, savunma hattındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olması için şimdi rotasını Tosin'e çevirdi. 28 yaşındaki stoperle ilgilenilmesi, Şampiyonlar Ligi hedefi taşıyan takımının omurgasının dağıldığını gören Midlands ekibi için pragmatik bir hamle niteliği taşıyor. Konsa anlaşmasının yanı sıra Villa, Morgan Rogers, Youri Tielemans ve Lucas Digne'in ayrılıklarına da şimdiden onay verdi.
- ZUMA Press Wire
Chelsea fiyaskosunun Stamford Bridge'den ayrılığı yaklaşıyor
Tosin, 2024'te Fulham'dan bedelsiz transferle gelmesinden bu yana Stamford Bridge'de zorlu bir dönem geçirdi. Manchester City altyapısından yetişmiş olmasına rağmen, Batı Londra'daki çeşitli teknik direktör değişiklikleri sırasında düzenli olarak ilk 11'de yer bulmayı başaramadı. 28 yaşındaki oyuncunun forma numarası kısa süre önce 38'e çevrildi; önceki 4 numarası ise yeni transfer Valentin Barco'ya verildi. Bu da, Xabi Alonso yeni sezon öncesi Chelsea'nin kadrosunu yeniden şekillendirirken, geleceğinin Batı Londra'dan uzakta olduğuna dair belki de açık bir işaret oldu.
Tosin'in Chelsea'nin Real Sociedad ile oynadığı son sezon öncesi hazırlık maçının kadrosuna alınmamasıyla birlikte, onun için yolun sonu görünmeye başladı. Marsilya, Sevilla ve Fulham'daki eski hocası Marco Silva'nın çalıştırdığı Benfica'nın ilgisini çekse de, Aston Villa ile Premier League'de kalma ihtimali belirleyici olabilir.
Arteta, Arsenal'ı güçlendirmek için bir numaralı hedefini kadrosuna kattı
Arsenal için Konsa'nın kadroya katılması, William Saliba ve Jurrien Timber'la ilgili sakatlık endişelerinin ardından savunmaya takviye yapılmasını çaresizce isteyen Arteta adına büyük bir zafer anlamına geliyor. Arteta, "kadroda gelişmek ve onu evrimleştirmek" istediğini açıkça dile getirmişti ve çok yönlü 28 yaşındaki oyuncu, dörtlü savunmanın farklı rollerinde görev yapabilecek bir profil çiziyor. Konsa'nın Villa Park'tan ayrılığı, 286 maça çıktığı uzun bir dönemin sonunu getiriyor ancak Premier League'in son şampiyonuna katılma fırsatı geri çevrilemeyecek kadar iyi oldu.
- Getty Images Sport
Tomori, alternatif olarak radarda kalmaya devam ediyor
Tosin birincil hedeflerden biri olsa da Villa yönetiminde konuşulan tek isim o değil. Haberler, Villa'nın savunma hattını güçlendirmek için alternatif olarak AC Milan yıldızı Fikayo Tomori'yi belirlediğini öne sürüyor. İngiltere milli oyuncusunun Villa Park'a transfer olmaya sıcak baktığı, diğer talipler yerine Midlands kulübünü tercih ettiği ve ön görüşmelerin halihazırda sürdüğü bildiriliyor.
Herhangi bir anlaşmanın mali boyutu, Johan Manzambi, kaleci Zion Suzuki ve Joao Gomes gibi isimler için zaten önemli harcamalar yapan Villa açısından kritik olacak. Milan'ın Tomori için 10-15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği söyleniyor; bu da Tosin için yürütülen görüşmelerin tıkanması halinde onu cazip ve uygun maliyetli bir seçenek haline getirebilir.
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