Unai Emery, Villa Park'ta yüksek profilli ayrılıklarla geçen bir yazın ardından kadrosunu yeniden kurmak için zamana karşı yarış veriyor. En büyük darbe ise Ezri Konsa'dan geldi; oyuncunun Arsenal ile 12 ay daha uzatma opsiyonunu içeren dört yıllık bir sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Sky Sports'un haberine göre Aston Villa, savunma hattındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olması için şimdi rotasını Tosin'e çevirdi. 28 yaşındaki stoperle ilgilenilmesi, Şampiyonlar Ligi hedefi taşıyan takımının omurgasının dağıldığını gören Midlands ekibi için pragmatik bir hamle niteliği taşıyor. Konsa anlaşmasının yanı sıra Villa, Morgan Rogers, Youri Tielemans ve Lucas Digne'in ayrılıklarına da şimdiden onay verdi.



