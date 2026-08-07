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Chelsea'de büyük temizlik: Alonso 16 oyuncudan kurtulmaya hazırlanıyor

Chelsea
X. Alonso
FEATURES
M. Rogers
M. Mudryk
E. Fernandez
M. Gusto
Chelsea - AC Milan
AC Milan
Club Friendlies
İspanya
İngiltere
Ukrayna
Arjantin
Fransa
İtalya

Liste herkese yetmeyecek

Chelsea, 2026-2027 sezonunun başlamasından önce en büyük çıkmazlarından biriyle karşı karşıya. İlk takım oyuncularının sayısı 41'e yükselirken, yaz transfer döneminin kapanmasına yalnızca 25 gün kaldı.

Bu durum, yeni teknik direktör Xabi Alonso'yu takımı yeniden şekillendirme gibi zorlu bir görevle baş başa bırakıyor. Özellikle Chelsea'nin bu sezon Avrupa kupalarından uzak kalması, bu büyüklükte bir kadroya olan ihtiyacı azaltıyor. Satışa çıkarılan oyuncular ile kiralık gitmeye aday olanlar arasında, önümüzdeki haftalar yeni Chelsea'nin çehresini belirleme açısından belirleyici görünüyor.

Chelsea, ana kadrodaki kayıtlı oyuncu sayısının 41'e ulaşmasıyla, son yıllarda alışılmış hâle gelen bir durumu yaşıyor.

Premier Lig kuralları kulübe 21 yaş altı oyuncular ile kulüp akademisinden yetişen yerli oyuncularla ilgili özel istisnalardan yararlanma imkânı tanısa ve bu da ona daha fazla oyuncu kaydetme esnekliği sağlasa da, Alonso teknik hesaplarının dışında kalan bu kadar çok oyuncunun varlığının takımın istikrarının yararına olmayacağının farkında.

Bu nedenle İspanyol teknik direktör, kadroyu yalnızca 25 oyuncu civarında olacak şekilde küçültmeyi amaçlıyor. Bu da, İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin bildirdiğine göre, eylül ayının başından önce 16 oyuncudan yol ayrılması gerektiği anlamına geliyor.

  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "Kadro dışı bırakılanlar grubu" döneminin sonu

    Chelsea, geçtiğimiz sezonlarda Raheem Sterling ve Axel Disasi gibi ilk takımdan uzakta antrenman yapan oyuncuları da içeren, "kadro dışı grubu" olarak bilinen bir durumdan muzdaripti.

    Ancak Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bu uygulamayı daha sonra yasakladı ve böylece kulüpler, bu tür durumlarda oyuncuları izole etmek yerine satış veya kiralama yoluyla kesin çözümler bulmakla yükümlü hale geldi.

    Chelsea bu sezon Avrupa kupalarına katılmış olsaydı, tüm oyuncularını kadroya kaydedememek şeklinde ek bir sorunla karşı karşıya kalacaktı; bu, 2024-2025 UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandığı sezonda daha önce yaşadığı bir sorundu.

    Ayrıca kulüp, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) Chelsea'nin mali durumunu iyileştirmek için attığı adımları kabul etmesine rağmen, UEFA ile yaptığı uzlaşma anlaşmasına üç sezon daha bağlı kalmaya devam ediyor.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yeni transferler krizi büyütüyor

    Chelsea, transfer piyasasındaki alışılmış hareketliliğini sürdürdü. Xabi Alonso; takımı Morgan Rogers, Marco Ballestra, Danny Welbeck, Jordan Henderson ve Maxence Lacroix'yı kadrosuna katarak güçlendirirken, bek oyuncusu Pep Chavarría da Rayo Vallecano'dan gelerek takıma katılmaya oldukça yaklaştı.

    Ancak bu takviyeler kadronun kalabalıklaşmasına yol açtı ve bu durum Hong Kong'da Juventus'a karşı oynanan hazırlık maçında açıkça ortaya çıktı; tek başına yedek listesi 21 oyuncudan oluşuyordu ve bunların yalnızca beşi altyapıdan yetişen oyunculardı.

    Chelsea, Asya turnesine çok sayıda oyuncu götürdü. Takım, cumartesi günü Endonezya'da Milan ile karşılaşmaya, ardından pazar günü Malezya şampiyonu Johor Darul Ta'zim ile oynamaya hazırlanıyor. Alonso'nun, önündeki bol seçenek göz önüne alındığında, iki maçta iki farklı kadroya yönelmesi bekleniyor.

    Cole Palmer ve Levi Colwill'in, bir önceki hazırlık maçında yaşadıkları hafif sakatlıklar nedeniyle son maçta forma giyememesi tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor. Öte yandan forvet oyuncusu Emmanuel Emega, arka bacak kaslarındaki (hamstring) sakatlığından kurtulmak için kulübün antrenman tesislerinde rehabilitasyon programını sürdürüyor.

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    5 antrenmanların dışında, 7 tatilde

    Şu anda beş oyuncu, ister kalıcı ister kiralık olarak ayrılmalarına izin verilmesinin ardından ilk takım antrenmanlarına katılmıyor. Bu oyuncular şunlar: "Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana, Caleb Wiley".

    Ayrıca yedi oyuncu, Dünya Kupası'nın son turlarına katılmalarının ardından hâlâ takımdan uzak; önümüzdeki hafta içinde geri dönmeleri bekleniyor. Bu oyuncular şunlar: "Enzo Fernandez, Reece James, Morgan Rogers, Jordan Henderson, Maxence Lacroix, Valentin Barco, Malo Gusto".

    Savunma oyuncusu Trevoh Chalobah, primler ve değişkenler dahil 31 milyon sterlin karşılığında İtalyan kulübü Como'ya transfer olmaya yaklaştı. Ayrıca kaleci Filip Jörgensen, Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg'a kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor.

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    Kim kalacak, kim ayrılacak?

    Geçen sezonu onuncu sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmayı başaramamasının ardından Xabi Alonso, takımı yeniden inşa etmek için kritik kararların eşiğinde bulunuyor.

    Kaleci

    Bu mevkide durum net görünüyor; Alonso şu isimlere güveniyor: "Robert Sánchez, Strasbourg'da başarılı bir kiralık dönemin ardından geri dönen genç Belçikalı kaleci Mike Penders (21 yaşında), üçüncü kaleci olarak Teddy Sharman-Lowe".

    Bekler

    Sağ tarafta takım şu isimleri barındırıyor: "Reece James, Marc Ballestra, Malo Gusto". James ayrıca orta saha oyuncusu mevkisinde de görev yapabiliyor. Chelsea, Gusto'nun ayrılığı için 75 milyon sterlinlik bir bedel belirledi; Manchester City oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

    Sol tarafta ise şu isimler bulunuyor: "Jorrel Hato ve 16,3 milyon sterlin karşılığında katılmaya yaklaşan Pep Chavarría".

    Stoper

    Chelsea bu mevkide dokuz oyuncuya sahip, ancak Alonso ideal sayının yalnızca dört ya da beş savunmacıyla sınırlı olması gerektiğini vurguladı.

    "Axel Disasi, Benoît Badiashile" isimlerinin her ikisi de satış listesine kondu. Ayrıca Mamadou Sarr'ın kiralık olarak ayrılması bekleniyor.

    Buna karşılık ana kadroda şu isimler yer alacak: "Wesley Fofana, Levi Colwill, Josh Acheampong, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo".

    Genç Arjantinli Aaron Anselmino'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor; ancak Borussia Dortmund ve Strasbourg'daki iki önceki deneyiminin ardından yeniden kiralanma seçeneği en yakın ihtimal gibi görünüyor.

    Orta saha

    Chelsea, geleceğini değerlendiren Enzo Fernández'in ayrılığı için 120 milyon sterlinlik bir bedel belirledi; kulüp aynı zamanda oyuncunun kalmasından da memnuniyet duyuyor.

    Orta saha hattında şu isimler yer alacak: "Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Valentín Barco, Jordan Henderson, Dário Essugo".

    Essugo'ya daha önce takımın planları içinde olduğu bildirilmiş olsa da, sakatlıklardan etkilenen bir sezonun ardından düzenli oynama süresi elde etmek için kiralık olarak ayrılmaya itirazı bulunmuyor.

    Hücum

    Mykhailo Mudryk'in dönüşü, en karmaşık dosyalardan birini temsil ediyor. Chelsea, tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgularken, oyuncu yasaklı madde "meldonium" kullandığının kanıtlanması nedeniyle aldığı 20 aylık cezanın ardından dönerek fiziksel bir değerlendirmeden geçiyor.

    Kanatlarda ise takım şu isimlere sahip: "sol tarafta Jamie Gittens, sağ tarafta Pedro Neto, Geovany Quenda". "Cole Palmer ve Morgan Rogers" oyun kurucu mevkisinde görev yaparken, Estêvão Willian ön hattın tüm mevkilerinde oynayabiliyor.

    Net santrfor mevkisinde ise Chelsea yalnızca üç forvet tutmak istiyor; bunlar: "João Pedro, Danny Welbeck, üçüncü bir forvet". Nicolas Jackson ve Liam Delap'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürse de, bu rolü üstlenmeye en yakın ismin Emmanuel Emega olduğu görülüyor.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Beklenen devrim

    Chelsea'nin muhtemel kadrosu: "Sanchez, Penders, Sharman-Lowe, Reece James, Balestra, Tosin, Fofana, Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato, Chalobah, Caicedo, Fernandez, Barco, Lavia, Henderson, Cucurella, Neto, Palmer, Estevao, Rogers, Gittens, Emega, Joao Pedro, Welbeck".

    Kiralık gönderilmesi muhtemel oyuncular: "Marc Guiu, Caleb Wiley, Kellyman, Mheuka, Walsh, Kavuma-Mukwana, Kendry Paez".

    Satışa çıkarılan veya geleceği belirsiz oyuncular: "Benoit Badiashile (30 milyon sterlin), Axel Disasi (25 milyon), Marc Guiu (25 milyon), David Datro Fofana, Liam Delap, Nicolas Jackson (65 milyon sterlin), Gabriel Slonina, Malo Gusto (75 milyon sterlin), Enzo Fernandez (120 milyon sterlin), Emmanuel Emega, Pedro Neto, Dario Essugo".

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea neden yetenek toplamaya devam ediyor?

    Oyuncu biriktirme politikası Chelsea içinde yeni değil; kökleri, kulüpten kiralanan oyuncu sayısının FIFA bu sisteme kısıtlamalar getirmeden önce 42'ye ulaştığı eski sahibi Roman Abramovich dönemine dayanıyor.

    Todd Boehly ve "Clearlake Capital" şirketinin 2022 yılında kulübü satın almasının, ardından da Strasbourg kulübünü almasının ardından Chelsea, genç yaşta ve düşük maaşlı oyuncularla anlaşmaya odaklanan, sonra da onları kiralayarak veya satarak kâr elde etmeyi hedefleyen çoklu kulüp sahipliği modeline yöneldi.

    Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, Brezilya İkinci Ligi'nde gösterdiği başarının ardından 12 milyon sterlin karşılığında katılan, daha sonra 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a satılan orta saha oyuncusu Andrey Santos'tur.

    "BlueCo" grubunun dört yıl önce kulübü satın almasından bu yana Chelsea, transferlere yaklaşık 1,8 milyar sterlin harcadı; bu, söz konusu dönemde Avrupa'daki en yüksek rakam.

    Buna karşılık, oyuncu satışından elde edilen gelirler, Premier Lig'de 300 milyon sterline ulaşan bir rekor da dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyar sterline ulaştı; bu rakam da Avrupa kulüpleri arasında en yükseği.

    Kulübün bu yaz satışlarının, Trevoh Chalobah'ın Como'ya transferinin ardından, Alejandro Garnacho'nun gelecek yaz yaklaşık 40 milyon sterlinlik zorunlu satın alma maddesiyle Aston Villa'ya kiralanmasının da yanında, 150 milyon sterlini aşması bekleniyor.

    Buna rağmen Chelsea'nin gelirleri, Stamford Bridge'in sınırlı kapasitesi, zayıf ticari getiriler, rakipleriyle boy ölçüşemeyen kıyafet anlaşması, formanın ana sponsorunun bulunmaması ve son dört sezonun üçünde Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısının gösterilememesi nedeniyle İngiltere'nin "Altı Büyükleri" arasında hâlâ en düşük seviyede.

    Bu nedenle oyuncu ticareti, tıpkı Brighton, Brentford ve Bournemouth kulüplerinin yaptığı gibi, kulübün ekonomik modelinin temel bir parçası hâline geldi; Chelsea ise mali istikrarı büyük şampiyonluklar için rekabet ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüşle birleştirmeyi hedefliyor.

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