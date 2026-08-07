Geçen sezonu onuncu sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmayı başaramamasının ardından Xabi Alonso, takımı yeniden inşa etmek için kritik kararların eşiğinde bulunuyor.
Kaleci
Bu mevkide durum net görünüyor; Alonso şu isimlere güveniyor: "Robert Sánchez, Strasbourg'da başarılı bir kiralık dönemin ardından geri dönen genç Belçikalı kaleci Mike Penders (21 yaşında), üçüncü kaleci olarak Teddy Sharman-Lowe".
Bekler
Sağ tarafta takım şu isimleri barındırıyor: "Reece James, Marc Ballestra, Malo Gusto". James ayrıca orta saha oyuncusu mevkisinde de görev yapabiliyor. Chelsea, Gusto'nun ayrılığı için 75 milyon sterlinlik bir bedel belirledi; Manchester City oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Sol tarafta ise şu isimler bulunuyor: "Jorrel Hato ve 16,3 milyon sterlin karşılığında katılmaya yaklaşan Pep Chavarría".
Stoper
Chelsea bu mevkide dokuz oyuncuya sahip, ancak Alonso ideal sayının yalnızca dört ya da beş savunmacıyla sınırlı olması gerektiğini vurguladı.
"Axel Disasi, Benoît Badiashile" isimlerinin her ikisi de satış listesine kondu. Ayrıca Mamadou Sarr'ın kiralık olarak ayrılması bekleniyor.
Buna karşılık ana kadroda şu isimler yer alacak: "Wesley Fofana, Levi Colwill, Josh Acheampong, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo".
Genç Arjantinli Aaron Anselmino'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor; ancak Borussia Dortmund ve Strasbourg'daki iki önceki deneyiminin ardından yeniden kiralanma seçeneği en yakın ihtimal gibi görünüyor.
Orta saha
Chelsea, geleceğini değerlendiren Enzo Fernández'in ayrılığı için 120 milyon sterlinlik bir bedel belirledi; kulüp aynı zamanda oyuncunun kalmasından da memnuniyet duyuyor.
Orta saha hattında şu isimler yer alacak: "Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Valentín Barco, Jordan Henderson, Dário Essugo".
Essugo'ya daha önce takımın planları içinde olduğu bildirilmiş olsa da, sakatlıklardan etkilenen bir sezonun ardından düzenli oynama süresi elde etmek için kiralık olarak ayrılmaya itirazı bulunmuyor.
Hücum
Mykhailo Mudryk'in dönüşü, en karmaşık dosyalardan birini temsil ediyor. Chelsea, tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgularken, oyuncu yasaklı madde "meldonium" kullandığının kanıtlanması nedeniyle aldığı 20 aylık cezanın ardından dönerek fiziksel bir değerlendirmeden geçiyor.
Kanatlarda ise takım şu isimlere sahip: "sol tarafta Jamie Gittens, sağ tarafta Pedro Neto, Geovany Quenda". "Cole Palmer ve Morgan Rogers" oyun kurucu mevkisinde görev yaparken, Estêvão Willian ön hattın tüm mevkilerinde oynayabiliyor.
Net santrfor mevkisinde ise Chelsea yalnızca üç forvet tutmak istiyor; bunlar: "João Pedro, Danny Welbeck, üçüncü bir forvet". Nicolas Jackson ve Liam Delap'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürse de, bu rolü üstlenmeye en yakın ismin Emmanuel Emega olduğu görülüyor.