Chelsea, 2026-2027 sezonunun başlamasından önce en büyük çıkmazlarından biriyle karşı karşıya. İlk takım oyuncularının sayısı 41'e yükselirken, yaz transfer döneminin kapanmasına yalnızca 25 gün kaldı.

Bu durum, yeni teknik direktör Xabi Alonso'yu takımı yeniden şekillendirme gibi zorlu bir görevle baş başa bırakıyor. Özellikle Chelsea'nin bu sezon Avrupa kupalarından uzak kalması, bu büyüklükte bir kadroya olan ihtiyacı azaltıyor. Satışa çıkarılan oyuncular ile kiralık gitmeye aday olanlar arasında, önümüzdeki haftalar yeni Chelsea'nin çehresini belirleme açısından belirleyici görünüyor.

Chelsea, ana kadrodaki kayıtlı oyuncu sayısının 41'e ulaşmasıyla, son yıllarda alışılmış hâle gelen bir durumu yaşıyor.

Premier Lig kuralları kulübe 21 yaş altı oyuncular ile kulüp akademisinden yetişen yerli oyuncularla ilgili özel istisnalardan yararlanma imkânı tanısa ve bu da ona daha fazla oyuncu kaydetme esnekliği sağlasa da, Alonso teknik hesaplarının dışında kalan bu kadar çok oyuncunun varlığının takımın istikrarının yararına olmayacağının farkında.

Bu nedenle İspanyol teknik direktör, kadroyu yalnızca 25 oyuncu civarında olacak şekilde küçültmeyi amaçlıyor. Bu da, İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin bildirdiğine göre, eylül ayının başından önce 16 oyuncudan yol ayrılması gerektiği anlamına geliyor.