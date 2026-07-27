Chelsea, Danny Welbeck’in sürpriz transferini “değerlendiriyor”; Xabi Alonso ise Brighton’ın tecrübeli forvetine büyük hayranlık duyuyor

Son dönemdeki transfer stratejisinde önemli bir dönüşe işaret eden bir hamleyle Chelsea, Welbeck için sürpriz bir transferi değerlendiriyor. The Athletic’e göre, 35 yaşındaki forvet, yeni atanan Alonso için öncelikli bir hedef haline geldi. İspanyol teknik adam, bu tecrübeli oyuncuyu büyük bir hayranlıkla takip ediyor ve sadece teknik yeteneklerini değil, aynı zamanda soyunma odasındaki liderlik varlıklarını da takdir ediyor.

Welbeck, Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin son 12 ayına giriyor ve Brighton, Batı Londra’dan gelen ilginin tam olarak farkında. Seagulls, böylesine etkili bir ismi kaybetmek istemeyecek olsa da, geleneksel “Büyük Altı” kulüplerinden birine son bir büyük transferin cazibesi, kararında belirleyici olabilir.



