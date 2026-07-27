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Chelsea, Danny Welbeck’in sürpriz transferini “değerlendiriyor”; Xabi Alonso ise Brighton’ın tecrübeli forvetine büyük hayranlık duyuyor
Alonso, deneyimli bir oyuncuyu hedefine koydu
Son dönemdeki transfer stratejisinde önemli bir dönüşe işaret eden bir hamleyle Chelsea, Welbeck için sürpriz bir transferi değerlendiriyor. The Athletic’e göre, 35 yaşındaki forvet, yeni atanan Alonso için öncelikli bir hedef haline geldi. İspanyol teknik adam, bu tecrübeli oyuncuyu büyük bir hayranlıkla takip ediyor ve sadece teknik yeteneklerini değil, aynı zamanda soyunma odasındaki liderlik varlıklarını da takdir ediyor.
Welbeck, Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin son 12 ayına giriyor ve Brighton, Batı Londra’dan gelen ilginin tam olarak farkında. Seagulls, böylesine etkili bir ismi kaybetmek istemeyecek olsa da, geleneksel “Büyük Altı” kulüplerinden birine son bir büyük transferin cazibesi, kararında belirleyici olabilir.
- Getty Images Sport
Brighton’da yeniden yükselişe geçen bir sezon
Welbeck’e duyulan ilgi hiçbir şekilde duygusal bir yaklaşımdan ibaret değildir; zira 35 yaşındaki forvet, uzun kariyerinin en verimli lig sezonunu geride bırakmıştır. İngiltere milli takım oyuncusu, geçen sezon Brighton’ın Premier Lig’deki 38 maçın 37’sinde forma giymiş ve bu süreçte 13 gol atmıştır.
Alonso, Stamford Bridge’deki mevcut forvet hattında tam da bu düzeyde bir güvenilirliğin eksik olduğunu düşünüyor. BlueCo döneminin uzun yıllar boyunca uzun vadeli projelere ve potansiyele odaklanmasının ardından, kulüp yönetimi artık takımın hemen rekabet edebilmesi için Premier Lig’de kendini kanıtlamış oyuncuların transferine yeşil ışık yakmaya hazır görünüyor. Chelsea, kadroya hemen olgunluk katmak amacıyla Welbeck’in yanı sıra Sunderland kaptanı Granit Xhaka ve eski Manchester City savunmacısı John Stones gibi deneyimli isimleri de hedefine koydu.
Elitler arasına geri dönüş olasılığı
İlginç bir şekilde, son dönemde Welbeck’i transfer etmeyi düşünen tek Avrupalı dev kulüp Chelsea değil. The Athletic, daha önce Manchester United’ın 2025 yaz transfer döneminin sonunda kendi altyapısından yetişen bu oyuncuyu Old Trafford’a geri getirme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti. Bu gelişme, Erik ten Hag’ın görev süresi boyunca gösterilen ilginin ardından geldi ve Welbeck’in üst düzey teknik direktörler arasında hâlâ ne kadar yüksek itibara sahip olduğunu ortaya koydu.
- AFP
Chelsea’nin hücum hattını yeniden şekillendirmek
Welbeck’in transferi, Chelsea’nin mevcut forvetlerinden birçoğunun yolunun sonuna geldiğini de işaret ediyor. Kulübün, Liam Delap ve Emmanuel Emgeha için teklifleri dinlemeye hazır olduğu bildirilirken, genç oyuncu Marc Guiu’nun ise başka bir kulüpte daha fazla süre alabilmek için ya kiralık ya da kalıcı olarak ayrılması bekleniyor.
Aston Villa, bu yazın başlarında Dünya Kupası'nda Senegal forması giyen Nicolas Jackson'a şimdiden somut bir ilgi gösterdi. Hücum hattında bu kadar çok hareketlilik beklenirken, Welbeck’in gelişi geçiş döneminde takıma istikrar kazandıracaktır. Alonso, hemen kupa mücadelesi verebilecek bir takım kurmaya kararlıdır ve Brighton’lı oyuncunun tecrübeli varlığının, geçen sezon Premier Lig’in en göze çarpan forvetlerinden biri olarak kendini kanıtlayan Joao Pedro’nun gol yükünü hafifletmek ve ona destek olmak için ideal bir tamamlayıcı olacağına inanmaktadır.
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