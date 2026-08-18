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Todd Boehly ChelseaGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Chelsea’da sürpriz gelişme: Boehly ve Walter, hisselerini Clearlake Capital’e satmaya hazır

Chelsea

İki hissedarın her biri hisselerin yaklaşık yüzde 13’ünü elinde bulunduruyor.

Chelsea’da yeni bir yönetimsel kırılma anı gelmiş olabilir. Londra kulübünün Amerikalı sahipliğinin öne çıkan isimleri arasında yer alan Todd Boehly ve Mark Walter, hisselerini Blues’un çoğunluk hissedarı olan Clearlake Capital’e devretme ihtimalini değerlendiriyor olabilir. Haberi L'Equipe duyurdu.


Kulübün başkanı Boehly ile yönetim kurulu üyesi Walter, hisselerin yaklaşık yüzde 13’üne ayrı ayrı sahip. Bu oran, İsviçreli finansçı Hansjörg Wyss’in elindeki payla da aynı. Clearlake Capital ise Chelsea’nin yüzde 62’sini kontrol ediyor.


Boehly ile Clearlake arasındaki ilişkiler kademeli olarak bozulmuş olabilir. Nitekim Amerikalı iş insanı, son yıllarda transfer piyasasında yapılan büyük yatırımlara rağmen takımın hayal kırıklığı yaratan performanslarının başlıca sorumluları arasında gösterildi.

  • Boehly’nin kulübün satın alınmasının hemen ardından üstlendiği rol özellikle dikkat çekiciydi: Amerikalı iş insanı, 2022’de futbol dünyasına dair bilgisinin sınırlı olduğunu kabul etmesine rağmen birkaç ay boyunca sportif direktörlük görevini de yürüttü. Bu yönetim tarzı, kulüp sahipliği içinde soru işaretleri ve gerilimin artmasına katkıda bulundu.


    Boehly ve Walter, 2022’de Chelsea’ye katılmıştı; kulübü, Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından Rus oligarka zorunlu tutulan satış sonrası Roman Abramovich’ten yaklaşık 3 milyar avro karşılığında devraldılar. Bugün İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre iki iş insanı, kulübün değerinin yaklaşık 5,8 milyar avroya ulaşmış olabileceğini düşünüyor.


    Hisselerin Clearlake’e olası satışı, bu nedenle Chelsea yönetiminde önemli bir yeniden yapılanma anlamına gelecektir; Boehly ve Walter, rekor yatırımlar, istikrarsız sonuçlar ve kulüp sahipliği içinde artan gerilimlerle geçen dört yılın ardından gerekirse geri adım atmaya hazır.



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