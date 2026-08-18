Chelsea’da sürpriz gelişme: Boehly ve Walter, hisselerini Clearlake Capital’e satmaya hazır

Chelsea’da yeni bir yönetimsel kırılma anı gelmiş olabilir. Londra kulübünün Amerikalı sahipliğinin öne çıkan isimleri arasında yer alan Todd Boehly ve Mark Walter, hisselerini Blues’un çoğunluk hissedarı olan Clearlake Capital’e devretme ihtimalini değerlendiriyor olabilir. Haberi L'Equipe duyurdu.
Kulübün başkanı Boehly ile yönetim kurulu üyesi Walter, hisselerin yaklaşık yüzde 13’üne ayrı ayrı sahip. Bu oran, İsviçreli finansçı Hansjörg Wyss’in elindeki payla da aynı. Clearlake Capital ise Chelsea’nin yüzde 62’sini kontrol ediyor.
Boehly ile Clearlake arasındaki ilişkiler kademeli olarak bozulmuş olabilir. Nitekim Amerikalı iş insanı, son yıllarda transfer piyasasında yapılan büyük yatırımlara rağmen takımın hayal kırıklığı yaratan performanslarının başlıca sorumluları arasında gösterildi.