Chelsea’da sürpriz gelişme: Boehly ve Walter, hisselerini Clearlake Capital’e satmaya hazır

Boehly’nin kulübün satın alınmasının hemen ardından üstlendiği rol özellikle dikkat çekiciydi: Amerikalı iş insanı, 2022’de futbol dünyasına dair bilgisinin sınırlı olduğunu kabul etmesine rağmen birkaç ay boyunca sportif direktörlük görevini de yürüttü. Bu yönetim tarzı, kulüp sahipliği içinde soru işaretleri ve gerilimin artmasına katkıda bulundu.





Boehly ve Walter, 2022’de Chelsea’ye katılmıştı; kulübü, Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından Rus oligarka zorunlu tutulan satış sonrası Roman Abramovich’ten yaklaşık 3 milyar avro karşılığında devraldılar. Bugün İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre iki iş insanı, kulübün değerinin yaklaşık 5,8 milyar avroya ulaşmış olabileceğini düşünüyor.





Hisselerin Clearlake’e olası satışı, bu nedenle Chelsea yönetiminde önemli bir yeniden yapılanma anlamına gelecektir; Boehly ve Walter, rekor yatırımlar, istikrarsız sonuçlar ve kulüp sahipliği içinde artan gerilimlerle geçen dört yılın ardından gerekirse geri adım atmaya hazır.







