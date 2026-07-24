Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı 52 milyon sterlin karşılığında transfer etmeyi tamamlamaya çok yakın

Lacroix, Como’nun savunma oyuncusu Jacobo Ramon da dahil olmak üzere diğer birkaç seçenekle birlikte, Haziran ayından bu yana Chelsea’nin başlıca transfer hedeflerinden biri olarak öne çıktı. The Blues, bu heybetli stoperin Premier Lig’de geçirdiği iki sezon boyunca gösterdiği hızlı gelişimin ardından, transfer çabalarını ona yoğunlaştırmayı tercih etti. Onun hızlı gelişimi, piyasa değerine de açıkça yansımış durumda; bu değer, başlangıçtaki 18 milyon avroluk rakamdan çok daha yüksek bir seviyeye sıçradı.