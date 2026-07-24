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Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı 52 milyon sterlin karşılığında transfer etmeyi tamamlamaya çok yakın
Blues, Lacroix'ya yaklaşıyor
The Athletic’in haberine göre, Chelsea, Palace’ın stoper oyuncusu Lacroix’nın transferini yaklaşık 52 milyon sterlin (69 milyon dolar) değerindeki bir anlaşma ile sonuçlandırmak üzere. Fransız savunma oyuncusunun, 2032 yılına kadar sürecek sözleşmeyi imzalamadan önce Cuma günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. Bu arada, Eagles, onun yerine geçecek bir oyuncu arayışına başladı ve alternatif seçenekler olarak Augsburg’dan Chrislain Matsima ile Trabzonspor’dan Chibuike Nwaiwu’yu hedefliyor.
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Premier Lig’deki yükselişi takdir edildi
Lacroix, Como’nun savunma oyuncusu Jacobo Ramon da dahil olmak üzere diğer birkaç seçenekle birlikte, Haziran ayından bu yana Chelsea’nin başlıca transfer hedeflerinden biri olarak öne çıktı. The Blues, bu heybetli stoperin Premier Lig’de geçirdiği iki sezon boyunca gösterdiği hızlı gelişimin ardından, transfer çabalarını ona yoğunlaştırmayı tercih etti. Onun hızlı gelişimi, piyasa değerine de açıkça yansımış durumda; bu değer, başlangıçtaki 18 milyon avroluk rakamdan çok daha yüksek bir seviyeye sıçradı.
Fransız savunma oyuncusu göz dolduruyor
190 cm boyundaki savunma oyuncusu, geçen sezon Palace’ın temel taşlarından biri haline geldi; tüm turnuvalarda toplam 55 maça çıkarken, Community Shield’ı kazandı ve Conference League kupasını kaldırdı. 2024 yılında Wolfsburg’dan transfer olduğundan bu yana sergilediği istikrarlı performanslar, ona Fransa’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer kazandırdı.
Lacroix’nın Stamford Bridge’e gelmesi, savunma hiyerarşisinde bir yeniden yapılanmaya yol açabilir ve bu durum Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah ve Mamadou Sarr’ın geleceklerini doğrudan etkileyebilir.
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Alonso, savunma seçeneklerini yeniden düzenliyor
Transfer resmi olarak tamamlandığında, yeni teknik direktör Xabi Alonso, sezon öncesi hazırlık döneminin geri kalanında Lacroix’yı savunma düzenine hızla entegre etmelidir. Chelsea yönetimi de yeni sezon öncesinde kadro dengesini korumak için kadro dışı kalan birkaç stoperin geleceğini netleştirmek zorunda kalacaktır. Öte yandan, Palace da savunma istikrarını korumak için transfer dönemi kapanmadan önce bir yedek oyuncu bulma baskısıyla karşı karşıyadır.
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