Lopez ile Chelsea efsanesi Lampard arasındaki karşılaştırmaları görmezden gelmek giderek zorlaşıyor. Tıpkı Chelsea'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu gibi Lopez de ceza sahasına yaptığı koşuların zamanlamasını ayarlama ve orta saha pozisyonlarından fileleri bulma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip.

Avrupalı gazeteci Andy Brassell, oyuncunun gelişimini analiz ederken özellikle bu özelliğe dikkat çekti. "O, Lampard'ın yaptığı şeyi yapıyor; ceza sahasına geç giriyor. Bunu yapabilen ve yıllar boyunca bunu yapabilmiş diğer oyuncuları düşünürseniz, teknik kapasitesi onların herhangi birinden daha üstün."

"O sadece olağanüstü bir futbolcu ve gerçekten hak ettiği değeri görmüyor" diyen Hatchard, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence çoğu insandan bir sürü Barcelona yıldızını saymasını isteseniz, onun adı bu listenin üst sıralarında olmaz. Ama bence sürekli daha da iyiye gidiyor ve bence o... Lamine seviyesinde değil ama bence üst düzey, çok üst düzey bir oyuncu."