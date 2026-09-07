AFP
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Chelsea bunu nasıl kaçırdı?! Chelsea, Fermin Lopez için 50 milyon euro vermekten çekindi; Barcelona yıldızı, Lampard benzeri golcü bir orta saha olarak öne çıkıyor
Hiç gerçekleşmeyen transfer
Chelsea'nin transfer stratejisi yıllardır mercek altında, ancak Lopez'den vazgeçme kararları son dönemdeki en önemli hatalarından biri olabilir. 2025 yaz transfer döneminin son bölümünde Londra devi, Barcelona altyapısından yetişen oyuncu için güçlü şekilde anılıyordu. Ancak İspanya'dan gelen haberler, Premier League kulübünün onun istenen bonservis bedelini ödemeye yanaşmadığını öne sürdü.
O dönemde Barcelona, geniş şekilde belgelenmiş mali kısıtlamalarla karşı karşıyaydı ve mali dengeyi sağlamak için oyuncu satışına açık olabilirdi. Avrupalı futbol gazetecisi Kevin Hatchard, talkSPORT için 'Trans Europe Express'te, kulübün mevcut sahipliği dönemindeki büyük harcamalarına rağmen Chelsea'nin Lopez için 50 milyon euronun üzerine çıkmaya istekli olmadığını doğruladı. Bu tereddüt, orta sahanın Barcelona'da kalmasına olanak tanıdı ve oyuncu o tarihten bu yana La Liga'nın en üretken orta sahalarından biri hâline geldi.
- AFP
Frank Lampard esintileri
Lopez ile Chelsea efsanesi Lampard arasındaki karşılaştırmaları görmezden gelmek giderek zorlaşıyor. Tıpkı Chelsea'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu gibi Lopez de ceza sahasına yaptığı koşuların zamanlamasını ayarlama ve orta saha pozisyonlarından fileleri bulma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip.
Avrupalı gazeteci Andy Brassell, oyuncunun gelişimini analiz ederken özellikle bu özelliğe dikkat çekti. "O, Lampard'ın yaptığı şeyi yapıyor; ceza sahasına geç giriyor. Bunu yapabilen ve yıllar boyunca bunu yapabilmiş diğer oyuncuları düşünürseniz, teknik kapasitesi onların herhangi birinden daha üstün."
"O sadece olağanüstü bir futbolcu ve gerçekten hak ettiği değeri görmüyor" diyen Hatchard, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence çoğu insandan bir sürü Barcelona yıldızını saymasını isteseniz, onun adı bu listenin üst sıralarında olmaz. Ama bence sürekli daha da iyiye gidiyor ve bence o... Lamine seviyesinde değil ama bence üst düzey, çok üst düzey bir oyuncu."
- Getty Images Sport
La Liga'da istatistiksel üstünlük
Lopez'in sezona başlangıcının arkasındaki rakamlar tam anlamıyla tarihi. Barcelona'nın kısa süre önce Valencia karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından orta saha oyuncusu, Flick'in hücum düzeninin hayati bir parçası olarak kendini kabul ettirdi. Ligin ilk dört maçında Lopez şimdiden dört gol ve iki asistlik katkı yaptı ve sadece bir kadro oyuncusundan çok daha fazlası olduğunu kanıtladı.
Bitiriciliğindeki yüksek isabet oranı, Barcelona'nın son yıllarda pek ender görülen bir hücum temposu yakalamasına yardımcı oldu. Hatta Lopez, Raphinha ve Lamine Yamal'dan oluşan hücum üçlüsü, ilk dört haftada toplam 14 gol attı ve bu, üçlünün attığı goller bakımından Barcelona'nın gelmiş geçmiş en iyi başlangıcı oldu.
- Getty
Chelsea'nin alternatif yatırımı
Lopez, Katalonya'da yıldızlaşırken Chelsea de hücum hattını güçlendirmek için başka seçeneklere yöneldi. Chelsea, son transfer döneminde yurt içinden bir çözüme gitti ve Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı kulüp rekoru olan 117 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı.
Rogers, Stamford Bridge kariyerine umut verici bir başlangıç yaptı; ilk dört maçında iki gol attı. Bu goller arasında, yakın zamanda Arsenal'a karşı alınan kıl payı yenilgide kaydettiği gol de yer aldı.
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