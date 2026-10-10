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Chelsea, Brighton'ın genç yıldızı Luka Vuskovic için yarışa katıldı; piyasa değeri 65 milyon euroya fırladı
Chelsea, Brighton'ın yükselen yıldızını hedefliyor
TEAMtalk'a göre Chelsea, Brighton'ın stoperi Vuskovic'i öncelikli transfer hedefi olarak belirledi. 19 yaşındaki oyuncu, hızlı yükselişinin ardından Avrupa'nın önde gelen genç savunmacılarından biri olarak kendini hızla kabul ettiriyor.
Chelsea, yetenekli Hırvatistan millî oyuncusunu yakından takip ediyor, ancak imzası için çok zorlu bir yarışla karşı karşıya. Avrupa devleri Bayern Münih ve Barcelona da büyük potansiyel taşıyan genç oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor.
Vuskovic, kısa süre önce yaz transfer döneminde Tottenham'dan Amex Stadyumu'na katıldı. Ancak sezonun başındaki etkileyici performansları, kıtanın en büyük kulüplerinin dikkatini şimdiden çekti.
- Getty Images Sport
Martılar için dev kâr
Brighton, son savunma harikasını satmaya karar verirse bir kez daha dev bir mali gelir elde etmeye hazırlanıyor. Güney kıyısı kulübü, sadece birkaç ay önce Vuskovic için bildirildiğine göre 46 milyon £ ödedi.
Piyasa değeri, geçen sezon Hamburg'daki son derece başarılı kiralık dönemin ardından hızla yükseldi. Transfermarkt verileri, değerlemesinin bir yıl önce sadece 18 milyon € seviyesinde olduğunu, ancak bu rakamın şimdi etkileyici bir şekilde 65 milyon €'ya çıktığını gösteriyor.
Vuskovic'in er ya da geç manşet bir transfere imza atması tamamen kaçınılmaz görünüyor. Amex'ten ayrılan birçok yüksek profilli yıldızın kazançlı yolunu takip etmeye aday görünüyor.
Tanıdık bir transfer yolu
Brighton'ın seçkin oyuncu izleme ağı, daha varlıklı rakipleri farkına varmadan çok önce dünya çapındaki yetenekleri istikrarlı şekilde keşfediyor. Son derece etkili olan bu strateji, onların dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerinden bazılarını kadrosuna katmasına ve geliştirmesine olanak sağladı
Brighton, bu akıllı yatırımlardan devasa bonservis gelirleri elde etme konusunda inanılmaz bir geçmişe sahip. Moises Caicedo, Joao Pedro, Alexis Mac Allister ve Carlos Baleba, kulübün piyasadaki en çarpıcı başarı hikayelerinden bazıları olarak öne çıkıyor
Chelsea de bu kendini kanıtlamış yetenek üretim merkezinin fazlasıyla farkında. Londra kulübü, yakın dönemde hem Caicedo'yu hem de Pedro'yu transfer etmek için Brighton'a yönelmişti; bu nedenle Vuskovic için bir başka pahalı hamle yapmak oldukça mantıklı bir adım olur.
- Getty Images Sport
Kritik bir karar bekliyor
Chelsea önümüzdeki aylarda ilgisini resmiyete dökmeye karar verirse, Bayern ciddi bir rakip olacaktır. Bundesliga devi, Almanya'daki etkileyici gelişimini yakından takip ettikten sonra genç oyuncuyu uzun vadeli bir hedef haline getirdiği bildiriliyor.
Vuskovic artık kariyerinin bir sonraki aşamasını planlarken geleceğine dair seçeneklerini dikkatle değerlendirmek zorunda. Ancak şimdilik stoper, Brighton yönetimi altındaki mevcut görevlerine tamamen odaklanmayı sürdürecek.
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