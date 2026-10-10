Brighton, son savunma harikasını satmaya karar verirse bir kez daha dev bir mali gelir elde etmeye hazırlanıyor. Güney kıyısı kulübü, sadece birkaç ay önce Vuskovic için bildirildiğine göre 46 milyon £ ödedi.

Piyasa değeri, geçen sezon Hamburg'daki son derece başarılı kiralık dönemin ardından hızla yükseldi. Transfermarkt verileri, değerlemesinin bir yıl önce sadece 18 milyon € seviyesinde olduğunu, ancak bu rakamın şimdi etkileyici bir şekilde 65 milyon €'ya çıktığını gösteriyor.

Vuskovic'in er ya da geç manşet bir transfere imza atması tamamen kaçınılmaz görünüyor. Amex'ten ayrılan birçok yüksek profilli yıldızın kazançlı yolunu takip etmeye aday görünüyor.