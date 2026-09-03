Chelsea, Brezilyalı yetenek Denner'i Corinthians'tan sekiz yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini doğruladı

Brezilya basınındaki haberlere göre Denner, Arsenal stoperi Gabriel Magalhaes'in kuzeni. Genç bek, akrabasının Premier League'deki başarısını tekrarlayabilirse Chelsea üst düzey bir yetenek kazanmış olacak. Bu transfer, Morgan Rogers ve Maxence Lacroix gibi oyuncuları kadrosuna katmak için 300 milyon £'dan fazla harcayan Chelsea için hareketli geçen bir yaz dönemini taçlandırdı. Buna karşılık kulüp, satışlardan yaklaşık 400 milyon £ gelir elde etti. Bu gelirin önemli bir bölümü, Enzo Fernandez'in transfer döneminin son gününde 125 milyon £ gibi dev bir bedelle Manchester City'ye katılmasıyla, ayrıca Tosin Adarabioyo ve Marc Guiu'nun ayrılıklarıyla elde edildi.