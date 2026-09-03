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Chelsea, Brezilyalı yetenek Denner'i Corinthians'tan sekiz yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini doğruladı
Chelsea, Denner transferini doğruladı
Yaz transfer döneminin kapanmasının ardından Chelsea, Denner Alves'in transferini resmî internet sitesi üzerinden doğruladı. 18 yaşındaki sol bek, Corinthians'tan kulübe katıldı ve hemen yeni markalaştırılan Cobham Next Gen kadrolarına dahil olacak.
Kulübün resmî açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Chelsea, Brezilya ekibi Corinthians'tan Denner'in transferini, bek oyuncusunun 2034 yılına kadar sözleşme imzalamasıyla birlikte doğrulamaktan memnuniyet duyar." Londra kulübü, Güney Amerika'nın en umut verici yeteneklerinden birini kadrosuna katarken Denner'i de altyapı yapılanmasına ekledi; bu yapılanma daha önce bu yaz Harrison Bettoni ve Alfie Osborne'un da gelişine sahne olmuştu.
Denner, Corinthians ve Brezilya için parlıyor
Denner, 13 yaşında Corinthians altyapısına katıldı ve kısa sürede kulübün yaş kategorilerinde yükseldi. Genç oyuncu, geçen yıl Corinthians 20 Yaş Altı Takımı'nın Sao Paulo Gençlik Kupası'nı ikinci sırada tamamlamasında başrol oynadı.
Denner, bu turnuva boyunca üç gol attı ve iki asist yaptı. Bunlar arasında finalde Sao Paulo'ya karşı açılış golünü kaydetmesi de vardı. Bek oyuncusu, kulüp düzeyindeki başarılarının ötesinde uluslararası arenada da etkileyici bir performans sergiledi. Brezilya genç milli takımı oyuncusu olan Denner, 2025'te Güney Amerika 17 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan 17 Yaş Altı kadrosunun da kilit isimlerinden biriydi.
Arsenal savunmacısıyla aile bağları
Brezilya basınındaki haberlere göre Denner, Arsenal stoperi Gabriel Magalhaes'in kuzeni. Genç bek, akrabasının Premier League'deki başarısını tekrarlayabilirse Chelsea üst düzey bir yetenek kazanmış olacak. Bu transfer, Morgan Rogers ve Maxence Lacroix gibi oyuncuları kadrosuna katmak için 300 milyon £'dan fazla harcayan Chelsea için hareketli geçen bir yaz dönemini taçlandırdı. Buna karşılık kulüp, satışlardan yaklaşık 400 milyon £ gelir elde etti. Bu gelirin önemli bir bölümü, Enzo Fernandez'in transfer döneminin son gününde 125 milyon £ gibi dev bir bedelle Manchester City'ye katılmasıyla, ayrıca Tosin Adarabioyo ve Marc Guiu'nun ayrılıklarıyla elde edildi.
- AFP
Genç oyuncu için sırada ne var?
18 yaşındaki oyuncu artık İngiliz futboluna uyum sürecine, Chelsea'nin Cobham Next Gen takımlarıyla antrenman yaparak başlayacak. Genç savunmacı, yeni ortamına hızla adapte olmayı ve akademi antrenörlerini etkilemeyi hedefleyecek. Hızlı gelişimini sürdürmesi halinde Brezilyalı oyuncu, kısa süre içinde A takımda fırsat bulmak için iddialı hale gelebilir ve gelecekteki Londra derbilerinde kuzeniyle karşı karşıya gelebilir.
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