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Moataz Elgammal

Çeviri:

Chelsea, Brezilyalı yetenek Denner'i Corinthians'tan sekiz yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini doğruladı

Denner
Chelsea Academy
Chelsea
Premier Lig

Chelsea, Corinthians'tan Brezilya genç milli takımında forma giyen ve gelecek vadeden bir oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yetenekli 18 yaşındaki bek, 2034'e kadar sözleşme imzalayarak geleceğini uzun vadeli olarak Stamford Bridge kulübüne bağladı ve son derece kazançlı geçen yaz transfer döneminin bitiminden kısa süre sonra kulübün genç kadrosunu güçlendirdi.

  • Chelsea, Denner transferini doğruladı

    Yaz transfer döneminin kapanmasının ardından Chelsea, Denner Alves'in transferini resmî internet sitesi üzerinden doğruladı. 18 yaşındaki sol bek, Corinthians'tan kulübe katıldı ve hemen yeni markalaştırılan Cobham Next Gen kadrolarına dahil olacak.

    Kulübün resmî açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Chelsea, Brezilya ekibi Corinthians'tan Denner'in transferini, bek oyuncusunun 2034 yılına kadar sözleşme imzalamasıyla birlikte doğrulamaktan memnuniyet duyar." Londra kulübü, Güney Amerika'nın en umut verici yeteneklerinden birini kadrosuna katarken Denner'i de altyapı yapılanmasına ekledi; bu yapılanma daha önce bu yaz Harrison Bettoni ve Alfie Osborne'un da gelişine sahne olmuştu.

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  • Denner, Corinthians ve Brezilya için parlıyor

    Denner, 13 yaşında Corinthians altyapısına katıldı ve kısa sürede kulübün yaş kategorilerinde yükseldi. Genç oyuncu, geçen yıl Corinthians 20 Yaş Altı Takımı'nın Sao Paulo Gençlik Kupası'nı ikinci sırada tamamlamasında başrol oynadı.

    Denner, bu turnuva boyunca üç gol attı ve iki asist yaptı. Bunlar arasında finalde Sao Paulo'ya karşı açılış golünü kaydetmesi de vardı. Bek oyuncusu, kulüp düzeyindeki başarılarının ötesinde uluslararası arenada da etkileyici bir performans sergiledi. Brezilya genç milli takımı oyuncusu olan Denner, 2025'te Güney Amerika 17 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan 17 Yaş Altı kadrosunun da kilit isimlerinden biriydi.


  • Arsenal savunmacısıyla aile bağları

    Brezilya basınındaki haberlere göre Denner, Arsenal stoperi Gabriel Magalhaes'in kuzeni. Genç bek, akrabasının Premier League'deki başarısını tekrarlayabilirse Chelsea üst düzey bir yetenek kazanmış olacak. Bu transfer, Morgan Rogers ve Maxence Lacroix gibi oyuncuları kadrosuna katmak için 300 milyon £'dan fazla harcayan Chelsea için hareketli geçen bir yaz dönemini taçlandırdı. Buna karşılık kulüp, satışlardan yaklaşık 400 milyon £ gelir elde etti. Bu gelirin önemli bir bölümü, Enzo Fernandez'in transfer döneminin son gününde 125 milyon £ gibi dev bir bedelle Manchester City'ye katılmasıyla, ayrıca Tosin Adarabioyo ve Marc Guiu'nun ayrılıklarıyla elde edildi.

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    Genç oyuncu için sırada ne var?

    18 yaşındaki oyuncu artık İngiliz futboluna uyum sürecine, Chelsea'nin Cobham Next Gen takımlarıyla antrenman yaparak başlayacak. Genç savunmacı, yeni ortamına hızla adapte olmayı ve akademi antrenörlerini etkilemeyi hedefleyecek. Hızlı gelişimini sürdürmesi halinde Brezilyalı oyuncu, kısa süre içinde A takımda fırsat bulmak için iddialı hale gelebilir ve gelecekteki Londra derbilerinde kuzeniyle karşı karşıya gelebilir.

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
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Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier Lig 2
Arsenal Academy crest
Arsenal Academy
ARS
Chelsea Academy crest
Chelsea Academy
CHE