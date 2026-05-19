Chelsea, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması olayından sadece birkaç saat sonra Joao Pedro'yu Sezonun En İyi Oyuncusu ilan etti

Kadroyu açıkladıktan sonra konuşan Ancelotti, nihai seçimin bazı oyuncuları kaçınılmaz olarak hayal kırıklığına uğratacağını kabul etti.

Ancelotti gazetecilere, "Bu yıl bizimle olan bazı oyuncular bu listeye memnun olmayacak. Üzgünüm ve bizimle olan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Joao Pedro, kadroya alınmaması üzerine daha sonra ölçülü bir açıklama yaptı. Instagram'da şunları yazdı: "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ne yazık ki, ülkemi Dünya Kupası'nda temsil etme hayalimi gerçekleştiremedim, ancak her zaman olduğu gibi sakin ve odaklanmış durumdayım. Sevinçler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçasıdır. Bundan sonra, orada olan herkese iyi şanslar diliyorum ve altıncı şampiyonluğu eve getirmeleri için onları destekleyen bir taraftar olacağım."