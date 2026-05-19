Chelsea, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması olayından sadece birkaç saat sonra Joao Pedro'yu Sezonun En İyi Oyuncusu ilan etti
Chelsea, Joao Pedro'nun çevrimiçi oylamada oyların yüzde 60'ından fazlasını alarak kulübün Sezonun En İyi Oyuncusu seçildiğini doğruladı. Brezilyalı forvet, sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan orta saha oyuncuları Enzo Fernandez ve Moises Caicedo'nun oldukça önünde bitirdi.
Bu açıklama, 24 yaşındaki oyuncunun uluslararası alanda büyük bir hayal kırıklığı yaşamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Carlo Ancelotti, Joao Pedro'yu yaklaşan Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna almadı; bu karar birçok gözlemciyi şaşırttı. Bunun yerine, Brezilya teknik direktörü, Santos'un yıldız oyuncusu Neymar'ın son zamanlarda yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen onu kadroya dahil etmeyi tercih etti.
İlk sezon istatistikleri, onun etkisini ortaya koyuyor
Uluslararası alanda henüz tanınmış olmasa da, Joao Pedro geçen yaz Brighton'dan 60 milyon sterlinlik transferiyle Stamford Bridge'e geldiğinden beri önemli bir etki yarattı. Eden Hazard, Diego Costa ve Cole Palmer gibi isimlerin arasına katılarak, Chelsea tarihinde ilk sezonunda Premier Lig'de 20 gol katkısı kaydeden altıncı oyuncu oldu. Ligde iki maç kalırken, forvet oyuncusu Premier Lig'de 15 gol ve 5 asist kaydetti. Tüm turnuvalarda ise 25 gol ve asist katkısı sağladı.
Ancelotti kararını açıklarken Joao Pedro yanıt verdi
Kadroyu açıkladıktan sonra konuşan Ancelotti, nihai seçimin bazı oyuncuları kaçınılmaz olarak hayal kırıklığına uğratacağını kabul etti.
Ancelotti gazetecilere, "Bu yıl bizimle olan bazı oyuncular bu listeye memnun olmayacak. Üzgünüm ve bizimle olan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Joao Pedro, kadroya alınmaması üzerine daha sonra ölçülü bir açıklama yaptı. Instagram'da şunları yazdı: "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ne yazık ki, ülkemi Dünya Kupası'nda temsil etme hayalimi gerçekleştiremedim, ancak her zaman olduğu gibi sakin ve odaklanmış durumdayım. Sevinçler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçasıdır. Bundan sonra, orada olan herkese iyi şanslar diliyorum ve altıncı şampiyonluğu eve getirmeleri için onları destekleyen bir taraftar olacağım."
Şimdi ne olacak?
Chelsea taraftarları, 19 Mayıs’ta Stamford Bridge’de Joao Pedro’nun başarısını kutlama fırsatı bulacak. Kulüp, ödülün Tottenham Hotspur ile oynanacak Londra derbisinden önce takdim edileceğini doğruladı. Spurs maçının ardından, Blues ligin son maçında Sunderland’a karşı sahaya çıkmaya hazırlanacak; zira Joao Pedro ve takım arkadaşları, en azından gelecek sezonun Avrupa Ligi’ne katılma hakkı için hâlâ mücadele ediyor.